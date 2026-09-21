ISRAELIRANWAR. IDF violano l’accordo del cessate il fuoco e in due settimane azzerano vertici della nuova Hamas

Nelle ultime due settimane, in continua violazione dell’accordo di cessate il fuoco, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno intensificato gli attacchi mirati per colpire figure di alto rango di Hamas, con l’obiettivo di smantellare la loro nuova catena di comando.

Mentre lo stato maggiore originario di Hamas è stato completamente annientato, con l’uccisione dell’ultimo membro della leadership prebellica nel maggio 2026, le IDF stanno ora cercando di eliminare i loro successori, e i successori di questi ultimi, che ora comandano i resti dell’ala militare di Hamas, ormai fortemente indebolita.

Negli ultimi giorni, i raid aerei israeliani hanno ucciso 2 dei 5 comandanti di brigata di Hamas: i comandanti delle brigate di Rafah e Khan Younis. Entrambi sono stati uccisi in attacchi mirati sulla città di Khan Younis, dove si trovano attualmente i resti della brigata di Rafah a causa dell’occupazione da parte delle IDF della maggior parte del governatorato di Rafah. Il comandante della Brigata Rafah, Nael Abu Obeid, in precedenza aveva ricoperto il ruolo di vicecomandante della Brigata Rafah e di comandante dei battaglioni Tel al-Sultan e Yibna (subordinati alla Brigata Rafah).

Inoltre, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno preso di mira i comandanti di battaglione e di compagnia di Hamas. Hamas dispone di 24 battaglioni distribuiti in 5 brigate, tutti gravemente indeboliti e non più in grado di combattere efficacemente. Un attacco mirato nel nord di Gaza, avvenuto lunedì, ha ucciso il comandante del battaglione Jabaliya, subordinato alla Brigata del Nord di Hamas. Ulteriori attacchi, sempre lunedì, a Khan Younis avrebbero ucciso un comandante di compagnia del quartier generale operativo di Hamas.

Sebbene questi attacchi si siano limitati principalmente ai resti dell’ala militare di Hamas (Brigate Al-Qassam), sono stati effettuati ulteriori raid contro le forze del secondo gruppo armato più grande con base a Gaza: l’ala militare della Jihad islamica palestinese (Brigate Saraya al-Quds), che ha preso di mira un comandante di una cellula di lanciarazzi a Khan Younis e un comandante di plotone di ricognizione nella parte occidentale di Gaza City.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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