USA. Restutiti alla Cina reperti artistici scomparsi

La piattaforma di news e streaming cinese Kankan News (Kankan Xinwen) ha riferito che il 16 settembre presso l’Ambasciata cinese negli Stati Uniti si è svolta una cerimonia per la restituzione di 58 reperti recuperati dal Cultural Property, Art and Antiquities Program (CPAA) della Homeland Security Investigations (HSI) statunitense.

Come riferito dalla piattaforma di news digitale, alla cerimonia era presente anche l’Ambasciatore cinese Xie Feng che ha ringraziato le autorità statunitensi sottolineando gli anni di collaborazione tra le due parti che ha portato al recupero e alla restituzione dei beni, sottolineando come ciò testimonia “la responsabilità storica, il rispetto per la civiltà e l’impegno per la giustizia” di entrambe le parti costituendo un esempio positivo del ruolo cooperazione internazionale nel recupero di reperti storico-culturali dispersi. L’ambasciatore cinese ha poi aggiunto che il suo Paese è pronto a collaborare con gli Stati Uniti e qualsiasi altro Paese per “condividere la missione di tutela del patrimonio culturale e promuovere la trasmissione e lo sviluppo della civiltà umana”. Nel suo discorso Xie Feng ha anche sottolineato come questa restituzione rappresenti una scala verso il progresso e sia testimone della continuità e della rinascita della cultura cinese.

I beni recuperati, come riportato daKankan News, comprendono statue, oggetti di terracotta e reperti fossili, ma a spiccare secondo la piattaforma news cinese è una statua che raffigura un Bodhisattva in posizione stante e con le mani giunte proveniente della grotta 17 delle grotte di Tianlongshan a Taiyuan, nella provincia dello Shanxi.(Cina Nordoccidentale). Kankan News traccia brevemente la storia del sito, costruito in più fasi durante le dinastie Wei del Nord (386–535), Wei dell’Est (534–550), Sui (581-618) e Tang (618-907), riferendo di come venne devastato nel secolo scorso da saccheggiatori e mercanti d’arte: le teste di circa 240 Buddha furono asportati così come i corpi di vari bodhisatva.

Secondo la piattaforma di news cinese questa restituzione “un ricongiungimento emotivo”, ma anche un “risultato tangibile” della cooperazione tra Stati Uniti e Cina in materia, basata su “un memorandum d’intesa legale, un’azione congiunta interministeriale e una stretta collaborazione tra più parti”. Questa collaborazione, continua Kankan news è iniziata nel gennaio 2009, quando le due parti firmarono un memorandum (poi rinnovato tre volte) in merito alle restrizioni all’importazione di beni culturali che, “nel quadro della Convenzione dell’UNESCO del 1970, ha fornito la base istituzionale per la cooperazione tra i due paesi nel recupero e nella restituzione dei beni culturali dispersi”.

In base a quanto riferito dalla piattaforma di news cinese ciò che nella vicenda sarebbe degno di nota sarebbe il fatto che i beni sono stati sequestrati dalle autorità statunitensi nel corso di indagini relative al caso, e non restituite alla Cina tramite donazioni private o compravendita. In particolare, Kankan news riporta l’importante ruolo di coordinamento, a New York, tra l’Ufficio investigativo della HSI e l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di Manhattan (che ha istituito negli ultimi anni un’unità dedicata al contrasto del commercio illegale di opere d’arte) evidenziano il ruolo di supporto svolto dall’Amministrazione statale dei beni culturali (Guojia wenwu ju) “in qualità di «retroguardia generale» per le politiche e le perizie tecniche, ha rapidamente condotto perizie a distanza e su campioni fisici, rilasciando certificati di provenienza storica che hanno definitivamente stabilito la natura illegale dei beni culturali.” La testata cinese riferisce anche del ruolo svolto nella vicenda sia dall’Ambasciata cinese negli Stati Uniti che il Consolato generale a New York che avrebbero garantito un coordinamento con i procedimenti giudiziari assicurandosi che la consegna dei beni avvenisse senza intoppi.

Da questa vicenda si evince, secondo Kankan news (che interpreta quasi come un messaggio di deterrenza al mercato nero delle opere d’arte e dei reperti storici la rete costruita da Cina e Stati Uniti)ilfatto che, a differenza di quanto avveniva in passato quando un bene finito nelle collezioni private poteva considerarsi perduto, oggi “qualsiasi bene culturale cinese esportato illegalmente non potrà sfuggire alla rete della giustizia”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/