Il 10 maggio è arrivato a Rzeszów un altro aereo da trasporto Boeing 747 con a bordo merci destinate alle forze armate ucraine, proveniente dagli Stati Uniti. Il gruppo tedesco Rheinmetall produrrà annualmente 100.000 proiettili di artiglieria da 155 mm con una gittata aumentata di 40-60 km per le esigenze dell’Ucraina. Mentre dal Portogallo arriva un aggiornamento dell’elenco degli aiuti trasferiti all’Ucraina per il 2025: 15 veicoli trasporto truppe blindati M113; quattro obici M114A1. Sempre dalla Germania si apprende che una centrale elettrica a gas vicino a Lubmin (Germania) verrà trasferita all’Ucraina come aiuto energetico. L’impianto, situato alla confluenza del gasdotto Nord Stream 1 con la rete del gas tedesca, è stato dismesso in seguito all’interruzione delle forniture di gas russo attraverso il Mar Baltico nel settembre 2022, secondo quanto riportato da Welt.

La Lettonia ha pubblicato il “Supplemento di informazioni aeronautiche (AIP SUP 005/2026)” relativo all’istituzione della zona di restrizione temporanea del volo EVR444 EVENTIDE. Lo spazio aereo è chiuso dal 19/02/2026 al 31/12/2026 su iniziativa del Ministero della Difesa lettone. I confini della zona si estendono dal livello del suolo (GND) fino a FL195 (circa 5.950 metri). Le restrizioni sono in vigore tutti i giorni dalle 18:00 alle 5:00 e durante l’estate dalle 17:00 alle 4:00 UTC. L’Estonia ha emesso un avviso simile (AIP SUP 04/2026) che istituisce la zona EER2615. Secondo il documento, la chiusura dello spazio aereo è in vigore dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, 24 ore su 24 (modalità H24), ad altitudini comprese tra 500 piedi dal livello del suolo (AGL) e FL095. Questi corridoi sono utilizzati per i voli di transito dei droni ucraini.

L’Estonia ha chiesto all’Ucraina di non permettere ai droni di sorvolare il suo spazio aereo. Il Ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha dichiarato che Kiev dovrebbe controllare i droni utilizzando la tecnologia “kill switch” se vengono rilevati mentre deviano dalla rotta prevista. “Per la parte ucraina, il modo più semplice per tenere i loro droni lontani dal nostro territorio è quello di controllare più efficacemente le loro attività.”

In Lettonia il Ministro della Difesa lettone si è dimesso dopo lo schianto di droni ucraini sul territorio lettone, afferma il primo Ministro Evika Silina. Il premier ha affermato che l’incidente ha dimostrato che la leadership del settore della difesa “non è riuscita a mantenere la promessa di cieli sicuri sul nostro Paese”. Il Colonnello Raivis Melnis è stato nominato nuovo capo del Ministero della Difesa lettone.

Secondo il The Financial Times si preparano a possibili negoziati con la Russia. Si segnala che il presidente del Consiglio europeo António Costa ha affermato che il blocco ha il sostegno di Kiev per tentare di avviare negoziati con il presidente russo. Francia e Italia avevano già chiesto l’avvio di negoziati con la Russia. La Germania sta discutendo la candidatura del presidente federale Frank-Walter Steinmeier al ruolo di negoziatore con la Russia, Der Spiegel. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha dichiarato che è giunto il momento per l’Europa di avviare negoziati indipendenti con la Russia. Secondo lui, i leader europei stanno attualmente discutendo su chi esattamente fungerà da referente. Stubb ne ha parlato in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera.

Non solo, Zelenskyy è pronto a incontrare Putin ovunque tranne che a Mosca, afferma Leshchenko, consigliere del capo dell’Ufficio presidenziale. “Mosca è la capitale di uno ‘stato aggressore’. Questo formato di negoziato è impossibile”, ha dichiarato.

La Commissione europea prevede di inviare all’Ucraina la prima tranche del programma di prestiti da 90 miliardi di euro approvato ad aprile la prossima settimana. Lo ha annunciato la Commissaria europea per l’allargamento, Marta Kos, in una conferenza stampa prima della riunione dei Ministri degli Esteri dell’UE. Kos ha anche annunciato che l’Unione europea potrebbe avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina entro la fine di giugno.

La Cina si è rifiutata di rinviare il rimborso del debito di Kiev di 4,5 miliardi di dollari (30,8 miliardi di yuan). Si tratta di un risarcimento concesso da un tribunale arbitrale internazionale a investitori cinesi le cui azioni in Motor Sich PJSC, acquistate per circa 740 milioni di dollari nel 2021, sono state bloccate dall’Ucraina, impedendone l’acquisizione.

Pescatori greci sull’isola di Lefkada hanno scoperto un drone ucraino Magura V5 alla deriva in una grotta marina, dopodiché lo hanno rimorchiato al porto di Vasiliki e consegnato alla Guardia Costiera greca.

L’Ucraina vuole ottenere i dati dei suoi cittadini nell’UE per prepararsi al loro ritorno, “Stiamo preparando la documentazione”, afferma il ministro delle Politiche Sociali Ulyutin. La popolazione dell’Ucraina inoltre risulta essere inferiore a quanto riportato. Attualmente, circa 22-25 milioni di persone vivono nel territorio sotto il suo controllo, afferma il Ministro delle Politiche Sociali Ulyutin. Nel 1991, la popolazione era di 48 milioni.

Secondo il Ministero degli Interni, in Ucraina si ricercano 1.178.249 armi smarrite o rubate. Un quinto delle armi smarrite o rubate si trova nella regione di Mykolaiv: 169.172 armi. Kiev ha 104.864 armi e il Donbass ne ha 86.188.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto: “Ci aspettiamo rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti a Kiev tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate e speriamo di intensificare il lavoro diplomatico”. Nel frattempo cala il gradimento del presidente in Ucraina: un abitante di Kiev su quattro vede Zelensky sul banco degli imputati dopo la guerra. Questa è la percentuale più alta del paese.

Dal fronte si apprende che l’Ucraina ha iniziato a installare reti anti-drone sui camion dei pompieri. Secondo fonti ucraine, le forze armate russe stanno conducendo ricognizioni spaziali tramite satelliti per individuare obiettivi nel quartiere governativo di Kiev. Inoltre, le forze armate russe sono interessate a obiettivi a Obolon (Kiev), Korosten, nel centro di Vinnytsia e a Chernivtsi. Le forze armate russe hanno intensificato le operazioni offensive praticamente lungo tutto il fronte e stanno riorganizzando le truppe, afferma il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky. “L’area più tesa è attualmente il settore di Pokrovs’ke, dove le forze armate russe hanno concentrato circa 106.000 effettivi”.

Il Giappone continuerà ad applicare le sanzioni contro la Russia, ma sosterrà le sue aziende che continuano a operare nel paese. Lo ha annunciato il Ministro Minoru Kihara, capo di gabinetto del governo.

Dalla Russia polemiche sulle affermazioni della Gran Bretagna sulla presunta interferenza di Mosca nelle elezioni armene: “Sono assurde, viste le politiche neocoloniali del regno”. Lo ha dichiarato l’ambasciata russa nel Regno Unito in un comunicato stampa diffuso all’agenzia TASS. “La politica neocoloniale di Londra, che in passato ha contribuito al colpo di stato di Kiev, ora è diretta anche contro l’Armenia. È ora che l’Occidente smetta di interferire negli affari di stati sovrani, come ha fatto di recente in Moldavia e Romania”, ha osservato la missione diplomatica.

Pashinyan ha dichiarato di non ritenere necessario rispondere alle minacce di Zelensky contro la Russia. “L’Armenia è membro della Politica europea di vicinato (PEV), dell’Unione economica eurasiatica (UEE) e dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), ma questo non significa che cerchiamo di interferire in tutti gli affari globali”, ha affermato il primo Ministro armeno.

Maria Zakharova ha raccomandato alle autorità britanniche di “chiamare i propri paramedici” in risposta alle sanzioni contro un ospedale psichiatrico e i campi estivi per bambini. “Quando il governo Starmer impone sanzioni contro un ospedale psichiatrico, è ora che Londra chiami i propri paramedici”, ha dichiarato in un commento a Izvestia.

Dimitrij Peskov portavoce del Cremlino ha dichiarato: “L’invito a Trump a visitare la Russia resta valido; Putin sarà sempre lieto di vederlo a Mosca”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’11 maggio. Cessate il fuoco Russia-Ucraina in vigore anche il 10 di maggio. I sistemi MLRS russi hanno preso di mira le aree del fronte vicino a Slov”jans’k e le regioni di confine dell’Oblast di Charkiv.

Sono stati rilevati oltre 16 droni Geran-2/Gerbera nello spazio aereo ucraino, in volo vicino a Slov”jans’k, Oleksandrivka, Barvinkove e Balaklija. Droni da ricognizione russi operano nella parte nord-orientale dell’Oblast di Charkiv.

Droni ucraini sono stati rilevati a sud della città di Zaporižžja. Droni ucraini sono stati rilevati a nord della città di Donetsk e vicino a Jenakijeve. La difesa aerea russa era attiva a Jenakijeve.

La 90ª Divisione Corazzata delle Forze Armate russe è stata avvistata a Pokrovsk. L’esercito russo sta usando la città per accumulare personale e attrezzature, pianificando ulteriori azioni offensive, afferma il 7º Corpo d’Assalto Aviotrasportato delle forze armate ucraine. Si segnala inoltre che le forze armate russe stanno schierando posti di comando a Myrnohrad. Stanno tentando di usare la città come “ponte” per sfondare verso Rodyns’ke. A Hryshyne sono in corso combattimenti di fanteria. Secondo fonti militari ucraine, la conquista di questa città è ora l’obiettivo primario dell’esercito russo.

Unità del gruppo di forze “Nord” russo, in risposta al fuoco ucraino, hanno colpito personale e mezzi di una brigata meccanizzata delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Zapsillya, nell’Oblast di Sumy.

Unità del gruppo di forze “Sud” russe hanno respinto tre attacchi da parte di gruppi d’assalto di due brigate meccanizzate e una brigata d’assalto di montagna delle forze armate ucraine nei pressi degli insediamenti di Kostyantynivka, Khimik, Artema e Rai-Oleksandrivka nella Repubblica Popolare di Donetsk.

Graziella Giangiulio

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