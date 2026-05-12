ISRAELIRANWAR. Netanyahu: la guerra con l’Iran non è finita. Scoperta base IDF a Karbala, Iraq. L’Air Mobility Command intensifica le sue attività in MO

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diverse società satellitari cinesi per aver trasmesso immagini di installazioni militari statunitensi in Medio Oriente all’Iran, secondo il Dipartimento di Stato americano. Secondo quanto riferito, i dati sarebbero stati trasmessi non solo all’Iran, ma anche agli Houthi yemeniti.

Il presidente Donald Trump il 10 maggio dopo aver ricevuto la proposta iraniana ha detto: “Ho appena letto la risposta dei rappresentanti iraniani. Non mi piace, è totalmente inaccettabile!” Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Abbiamo colpito il 70% degli obiettivi in ​​Iran e possiamo continuare per altre due settimane. Anche se non attaccassimo, ci vorrebbero molti anni prima che riacquistino le loro capacità”.

Il Wall Street Journal, citando fonti informate, riporta che l’Iran ha inviato una risposta di diverse pagine alla proposta americana. La risposta iraniana non soddisfa le richieste americane in merito al suo programma nucleare e all’uranio arricchito. L’Iran ha proposto di diluire il suo uranio arricchito e di trasferirne una parte a un paese terzo diverso dagli Stati Uniti. L’Iran ha accettato di interrompere l’arricchimento dell’uranio, ma per un periodo inferiore a 20 anni, e si è rifiutato di smantellare i suoi impianti nucleari. L’Iran esige la restituzione dell’uranio arricchito se i negoziati falliscono o se gli Stati Uniti si ritirano dall’accordo in una fase successiva.

Il presidente Trump ha dichiarato ad Axios di aver parlato il 10 maggio con il primo ministro israeliano Netanyahu per discutere, tra le altre cose, della reazione dell’Iran all’ultima proposta statunitense. Trump ha descritto la conversazione come una “telefonata molto piacevole” e ha affermato di avere un “buon rapporto” con Netanyahu, ma ha sottolineato che i negoziati con l’Iran sono “una mia questione, non di tutti gli altri”. Trump non ha specificato se intende proseguire i negoziati con l’Iran o valutare un’azione militare.

Netanyahu in riposta ha detto che la guerra con l’Iran “non è finita”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu inoltre spera di rendere Israele indipendente dal sostegno militare statunitense entro un decennio, mentre il suo Paese si impegna a rafforzare i legami con gli Stati del Golfo, ha dichiarato in un’intervista andata in onda domenica. “Voglio ridurre a zero il sostegno finanziario americano, la componente finanziaria della cooperazione militare che abbiamo”, ha detto Netanyahu al programma 60 Minutes della CBS News.

Non solo, in seguito all’articolo del Wall Street Journal, Osinters ha scoperto durante la notte immagini satellitari che rivelano una base israeliana segreta in Iraq, a circa 180 km a ovest della città di Najaf, a sud della capitale Baghdad, nel cuore del deserto iracheno. Le immagini mostrano una pista di atterraggio improvvisata lunga 1,5 chilometri, costruita nel letto di un fiume. Vicino alla pista sono state scavate delle trincee, a indicare una zona di concentrazione di truppe. Un controllo effettuato dal canale televisivo Kan ha rivelato che la pista di atterraggio è stata costruita alla fine di febbraio, il 26, prima dell’inizio dell’Operazione Ruggito del Leone in Iran, e che attualmente non vi sono tracce della pista improvvisata: è stata distrutta o danneggiata dalle inondazioni. L’aeroporto improvvisato è stato costruito a nord del confine con l’Arabia Saudita, in una zona desertica arida e calda dove le precipitazioni sono relativamente scarse.

Il Ministero degli Interni del Bahrain ha annunciato l’arresto di 41 persone legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Un’analisi dei dati del Sistema di Identificazione Automatica (AIS) di MarineTraffic.com delle ultime 24 ore mostra che nessuna nave commerciale è passata attraverso il Mare di Hormuz. Lo stretto è uno degli hub marittimi strategicamente più importanti del Mar di Hormuz. mondo. Prima del lancio dell’Operazione Epic Wrath il 28 febbraio, il numero medio di navi che transitavano nello stretto era di 130. Solo una petroliera diretta in Corea del Sud ha attraversato con successo lo Stretto di Hormuz ed è ora giunta sulle coste del Paese. Secondo quanto riportato, la nave è la Odessa, battente bandiera maltese, con un carico di circa 1 milione di barili di petrolio greggio, e ha lasciato lo Stretto di Hormuz durante un breve periodo di allentamento delle tensioni. In precedenza, le Nazioni Unite avevano segnalato che circa 1.500 navi e 20.000 membri dell’equipaggio erano ancora bloccati nel Golfo Persico.

L’Iran è senza internet da 74 giorni. Il New York Times ha scritto che secondo un funzionario dell’industria tecnologica iraniana si stima che il blocco di internet stia causando all’Iran perdite dirette e indirette fino a 80 milioni di dollari al giorno.

La Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche avverte: “Qualsiasi attacco alle petroliere e alle navi mercantili iraniane porterà a un duro colpo per uno dei centri americani nella regione e per le navi nemiche”. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, in risposta alle valutazioni dell’intelligence statunitense sulle capacità missilistiche della Repubblica Islamica: “La CIA si sbaglia. Il nostro arsenale missilistico e la nostra capacità di lancio non sono al 75% di quelli del 28 febbraio. Il dato corretto è il 120%. E la nostra prontezza a difendere il nostro popolo è del 1000%”.

Dall’Iran hanno fatto sapere che la risposta del 10 maggio agli Stati Uniti è una risposta dell’Iran ai negoziati e riguarda la fine della guerra e la garanzia della sicurezza della navigazione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Ovvero: come l’Iran ha già affermato in precedenza, prima la fine della guerra, poi la discussione sul programma nucleare. Smentendo le testate americane.

Un funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera: “La risposta di Teheran alla proposta americana è stata positiva e realistica. La nostra risposta è incentrata sulla fine della guerra in tutta la regione, in particolare in Libano, e sulla risoluzione delle divergenze con Washington. La risposta dell’Iran include negoziati sullo Stretto di Hormuz, sul suo programma nucleare e sulla revoca completa delle sanzioni. La nostra risposta è incentrata sulla necessità di un meccanismo chiaro e garantito per la revoca di tutte le sanzioni, nonché su garanzie internazionali per l’attuazione di qualsiasi accordo firmato con Washington. La risposta positiva di Washington alla nostra proposta accelererà i negoziati. La scelta ora spetta a Washington”.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim: “Abbiamo appena visto la reazione del ‘cosiddetto presidente degli Stati Uniti’ alla risposta dell’Iran. Non importa; a nessuno in Iran interessa se a Trump piace o meno. Il team negoziale dovrebbe elaborare piani solo per proteggere i diritti del popolo iraniano, e se a Trump non piacciono, naturalmente è meglio così. A Trump semplicemente non piace la realtà; ecco perché continua a perdere contro l’Iran”.

Il Canale televisivo iraniano PRESSTV in inglese: “l’Iran ha respinto un’offerta volta a assoggettarlo alle eccessive richieste di Trump”.

Ed ora una sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e in Asia occidentale aggiornata alle ore 15:30 del 11 maggio. Il cacciatorpediniere britannico D35 Dragon verrà ridispiegato in Medio Oriente in vista di una possibile partecipazione a una futura missione di protezione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Il Dragon era precedentemente impiegato a Cipro per la protezione delle basi della Royal Air Force. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che il blocco navale rimane in vigore.

Un attacco delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) in territorio controllato da Hamas nella Striscia di Gaza contri un impianto di produzione di ordigni esplosivi e un deposito di armi del Jihad islamico nel campo profughi di Shati, nel nord della Striscia di Gaza, sono stati distrutti. Le IDF: “L’impianto è stato recentemente utilizzato dalla rete di produzione della Jihad islamica e di Hamas per fabbricare ordigni esplosivi progettati per colpire le forze israeliane”.

Molto critica la situazione in Libano. Drone FPV di Hezbollah a Metula. A partire dal 9 di maggio diversi droni lanciati da Hezbollah dal Libano sono stati intercettati tempo fa dai sistemi di difesa aerea, secondo quanto riportato dall’esercito israeliano. “Bersagli aerei sospetti” hanno fatto scattare le sirene in diverse città della Galilea occidentale. Hezbollah ha colpito un carro armato Merkava e un membro del suo equipaggio con un drone FPV. Continuano gli attacchi israeliani contro le fattorie, i sistemi idrici e il bestiame del Libano meridionale e stanno devastando la spina dorsale della sicurezza alimentare del Libano, trasformando intere comunità rurali in zone inabitabili.

Un riservista delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) è stato ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. Un carro armato israeliano è stato colpito da Hezbollah ed è stato visto in fiamme a Shama’a, nel Libano meridionale. Tre soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono rimasti leggermente feriti in un attacco di droni di Hezbollah nel Libano meridionale l’11 mattina. L’episodio è avvenuto a Taybeh. L’esercito israeliano sta ora schierando manichini nel Libano meridionale per ingannare gli attacchi dei droni di Hezbollah.

Israele ha attaccato numerose città libanesi nella mattinata dell’11 maggio mattina, tra cui: Kfartebnit, Touline, Yahmar Al-Shaqif, Choukine, Aabba e Toul. I bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città di Zoutar Al-Sharqiyeh, Arnoun, Kfartebnit e Yahmar Al-Shaqif, Nabatieh.

Polemiche per le immagini satellitari ad alta risoluzione della base segreta israeliana nel deserto occidentale di Karbala (Iraq) la base era attiva almeno fino al 2 marzo. Vi erano elicotteri, attrezzature e tende per l’allestimento.

La mattina del 10 maggio, l’Esercito del Kuwait: “Questa mattina presto abbiamo intercettato diversi droni ostili sul nostro territorio”.

È emerso che, alla fine di marzo, i caccia Rafale francesi negli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato 87 missili aria-aria Mica contro missili e droni iraniani. Nel frattempo, i caccia Rafale M del gruppo aereo imbarcato sulla portaerei R91 Charles de Gaulle non ne hanno lanciato nemmeno uno. Questo singolo dato sottolinea due punti evidenti: le intercettazioni sono state effettuate principalmente da piloti di stanza direttamente nel Golfo Persico, e il costo, 700.000 euro per missile. Da qui la necessità di armi alternative. Anche gli inglesi hanno abbattuto diverse decine di droni, ma con mitragliatrici (diversi mitraglieri della RAF hanno raggiunto lo status di asso, il che significa che a ciascuno sono attribuite almeno cinque abbattimenti) e con missili a guida laser Thales, che sono significativamente più economici.

Fonti informate hanno riferito a Reuters che il governo iraniano ha concesso il permesso a una nave che trasporta gas naturale liquefatto dal Qatar di attraversare lo Stretto di Hormuz. Il passaggio di questo carico segnerà la prima volta che una nave qatariota attraverserà lo Stretto di Hormuz dall’inizio della guerra contro l’Iran. Questo gas viene fornito dal Qatar al Pakistan. Un caccia F-35 Lightning II dell’aeronautica statunitense ha trasmesso un codice di allarme di soccorso sul Golfo dell’Oman. È stato dichiarato lo stato di emergenza generale. La causa è ancora sconosciuta.

Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, il British Maritime Trade Centre ha ricevuto la segnalazione di un attacco a una nave portarinfuse nel Golfo Persico, a 23 miglia nautiche da Doha, in Qatar, con un proiettile non identificato. Non ci sono state vittime, ma si è sviluppato un piccolo incendio.

Secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti, dall’inizio del blocco navale statunitense contro le navi in ​​transito da e per i porti iraniani, 61 imbarcazioni sono state dirottate verso porti iraniani o deviate dal transito nello Stretto di Hormuz, e quattro imbarcazioni “sono state disattivate per garantire il rispetto delle norme”. Mentre secondo l’Agenzia di stampa Tasnim: “Una petroliera proveniente dall’Iraq e diretta in Vietnam ha attraversato lo Stretto di Hormuz dopo aver percorso la rotta iraniana in coordinamento con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche”.

L’Iran ha confermato la distruzione di diversi dei suoi bombardieri di prima linea Su-24MK. Questi velivoli hanno partecipato agli attacchi contro il Qatar, ma sono stati abbattuti. Gli equipaggi risultano dispersi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars, Ali Abdullai, comandante del quartier generale Khatam al-Anbiya delle forze armate iraniane, ha incontrato la Guida Suprema Mojtaba Khamenei e gli ha presentato un rapporto sullo stato di prontezza operativa delle forze armate iraniane, tra cui l’esercito, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, le forze di polizia, le truppe di sicurezza e di frontiera, il Ministero della Difesa e i Basij.

Secondo il rapporto, Khamenei ha trasmesso ad Abdullai “nuove istruzioni volte a garantire la continuità delle operazioni e una lotta decisiva contro i nemici”.

L’Air Mobility Command (AMC) degli Stati Uniti è impegnato dal 10 mattina in intense attività, con 13 C-17A e due aerei da trasporto militare C-5M dell’aeronautica statunitense impegnati in missioni in Europa e Medio Oriente.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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