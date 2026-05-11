ISRAELHAMASWAR. Un milione di israeliani nei rifugi: Hezbollah ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro il nord di Israele. IDF: abbiamo distrutto i lanciatori libanesi e 8 tunnel a Gaza 

La situazione in Israele nord è peggiorata drasticamente. Venerdì 8 maggio 2026, i combattenti libanesi di Hezbollah hanno scatenato un bombardamento contro posizioni e insediamenti israeliani, causando gravi disagi nella regione.

Secondo fonti giornalistiche, almeno 20 razzi di grosso calibro sono stati lanciati contro le aree settentrionali. La portata dell’attacco… L’attacco e il suono delle sirene hanno avuto conseguenze senza precedenti per le infrastrutture civili:

Circa un milione di coloni sono stati costretti ad abbandonare d’urgenza le proprie case e gli spazi pubblici per rifugiarsi nei bunker antiaerei. Attività commerciali, trasporti e istituti scolastici nel nord sono praticamente paralizzati. Oltre al lancio di razzi nelle retrovie, i gruppi mobili di Hezbollah hanno attaccato con successo mezzi militari israeliani lungo la linea di contatto.

“Durante attacchi mirati, le forze di resistenza libanesi sono riuscite a distruggere due carri armati israeliani. I veicoli sono stati distrutti insieme ai loro equipaggi grazie all’utilizzo di moderni sistemi missilistici anticarro”, hanno riferito fonti nella zona del conflitto.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno riferito che “un drone esplosivo lanciato da Hezbollah è caduto in territorio israeliano, in prossimità del confine tra Israele e Libano. Di conseguenza, un soldato delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) è rimasto gravemente ferito e un altro soldato ha riportato ferite di media entità. I ​​soldati sono stati evacuati e trasportati in ospedale per ricevere cure mediche e le loro famiglie sono state informate. Questo incidente costituisce un’ulteriore violazione degli accordi di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah”.

Sempre le IDF: “In un altro incidente avvenuto venerdì, Hezbollah ha lanciato diversi droni esplosivi che sono detonati vicino a soldati delle IDF impegnati nel Libano meridionale. Di conseguenza, un soldato delle IDF ha riportato ferite di media entità. Il soldato è stato evacuato e trasportato in ospedale per ricevere cure mediche e la sua famiglia è stata informata. Inoltre, nelle ultime ore, Hezbollah ha lanciato diversi colpi di mortaio e razzi contro soldati delle IDF impegnati nel Libano meridionale. L’Aeronautica israeliana ha intercettato con successo un lancio e i colpi di mortaio sono caduti vicino ai soldati. Non sono stati segnalati feriti tra i soldati delle IDF. Non sono state attivate le sirene, come previsto dal protocollo”.

Le IDF hanno riferito nelle stesse ore di aver smantellato otto tunnel sotterranei, tra cui uno appartenente alla rete infrastrutturale terroristica di Rafah orientale. Le truppe di riserva della Brigata del Negev, sotto il comando della Divisione di Gaza, hanno operato negli ultimi mesi nella Striscia di Gaza meridionale per bonificare l’area dalle infrastrutture terroristiche.

Durante l’operazione, le truppe e l’Unità Yahalom hanno smantellato otto tunnel sotterranei per una lunghezza totale di oltre due chilometri e mezzo, utilizzati dall’organizzazione terroristica Hamas.

Uno dei tunnel faceva parte della rete infrastrutturale terroristica sotterranea di Rafah orientale, dove i terroristi di Hamas avevano operato negli ultimi mesi ed è stato colpito ed eliminato durante un’operazione di ingegneria condotta dalle truppe all’interno del tunnel.

Le truppe hanno completato la loro missione nell’area, concludendo così il loro settimo dispiegamento operativo dall’inizio della guerra. Le truppe della brigata saranno sostituite da truppe della Brigata Paracadutisti.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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