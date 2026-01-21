UNGHERIA. Budapest non ritiene la Groenlandia un affare UE

L’Ungheria non considera la questione della Groenlandia una questione dell’Unione Europea e pertanto non sostiene l’emissione di una dichiarazione congiunta dell’UE sull’argomento, ha dichiarato il 18 gennaio a Praga il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Peter Szijjarto.

Intervenendo in una conferenza stampa congiunta con il suo collega ceco, Petr Macinka, Szijjarto ha affermato che l’Ungheria considera la questione una questione bilaterale da risolvere attraverso negoziati tra le parti interessate. Ha aggiunto che l’Ungheria aveva già espresso questa posizione in una riunione dei rappresentanti permanenti dell’UE, riporta BneIntelliNews.

Il 18 gennaio, gli ambasciatori dell’UE hanno concordato ampiamente di intensificare gli sforzi diplomatici per impedire al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi ai partner europei, gettando al contempo le basi per contromisure in caso di introduzione di tali dazi.

Il 17 gennaio, Trump ha dichiarato che avrebbe introdotto una serie di dazi crescenti a partire dal 1° febbraio, rivolti agli Stati membri dell’UE, tra cui Danimarca, Svezia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Finlandia, nonché Gran Bretagna e Norvegia, a meno che agli Stati Uniti non venga consentito di acquistare la Groenlandia.

Budapest non ha commentato il possibile impatto delle sanzioni statunitensi, sebbene una tale mossa sarebbe disastrosa per l’industria automobilistica del paese, orientata all’esportazione.

Gli analisti hanno affermato che è improbabile che il leader ungherese Orbán, recentemente invitato a far parte del “Consiglio della Pace” di Gaza, si opponga al leader statunitense, anche su questioni critiche come la Groenlandia.

Il leader ungherese ha anche chiarito al congresso del partito all’inizio di questo mese che Budapest non desidera una politica estera comune e che la sovranità in politica estera è essenziale per la nazione.

L’Ungheria è stato l’unico Stato membro dell’UE a non sostenere la dichiarazione dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza sull’intervento degli Stati Uniti in Venezuela.

Per anni, l’Ungheria ha rotto i ranghi con una politica comune dell’UE su Ucraina e Israele, quindi la decisione non è stata una sorpresa.

Nel suo discorso al congresso del partito, Orbán ha osservato che il futuro dell’Ungheria è nell’UE e nella NATO e ha sconsigliato di lasciare il blocco, ma ha aggiunto che potrebbe non essere necessario poiché l’UE si sta gradualmente disintegrando e potrebbe crollare.

Petr Macinka ha affermato che la situazione relativa alla Groenlandia è complessa e non può essere risolta con una sola dichiarazione, aggiungendo che il dialogo è necessario.

Ha affermato che i colloqui tra Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca potrebbero contribuire a risolvere la questione e ha messo in guardia contro la formazione di una posizione europea unitaria contro gli Stati Uniti. Macinka ha anche affermato che la Repubblica Ceca mantiene buoni rapporti con Washington e sarebbe disposta ad assistere la Danimarca attraverso la mediazione, se necessario.

I governi ungherese e ceco condividono posizioni identiche su questioni critiche, rifiutando la guerra, la migrazione e l’ideologia di genere, ha affermato Szijjarto a Praga. Ha segnalato un tentativo di ricostruire un blocco di governi con idee simili all’interno dell’UE e si è impegnato a rivedere il gruppo V4 dopo anni di frammentazione.

