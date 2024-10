UKRAINERUSSIAWAR. Lavrov annuncia un nuovo incontro dei Cinque Nucleari. Mosca bombarda infrastrutture a Odessa: colpite tre portacontainer 

Gli Stati Uniti non revocano le restrizioni sugli attacchi a lungo raggio da parte delle forze armate ucraine con missili occidentali in profondità nella Russia, tenendo conto della minaccia di escalation fonte il Pentagono. Ennesima doccia fredda per Volodymyr Zelensky che oggi incontrerà il Papa al Vaticano dopo aver incontrato Giorgia Meloni, e ieri a Downing Street Keir Starmer e il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Si prevede che Zelenskyj incontrerà anche il presidente francese Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz nelle prossime 24 ore. Nel frattempo Zelensky stesso ha riferito che il primo punto del “piano della vittoria” è l’invito dell’Ucraina ad entrare nella NATO, lo ha detto durante il vertice Ucraina-Europa sudorientale che si è terminato il 9 ottobre.

Le forze armate dell’Ucraina e della NATO hanno iniziato a notare che gli UAV russi da ricognizione e designatori di bersagli hanno iniziato a volare nelle retrovie senza essere intercettati, il che rende possibile lanciare rapidamente attacchi missilistici su obiettivi preziosi, come nel caso del sistema di difesa Patriot.

Vladimir Putin ha firmato il decreto sulle dimissioni di Anatoly Antonov dalla carica di ambasciatore russo negli Stati Uniti, e si attende un nuovo designato dopo l’esito delle elezioni negli Stati Uniti.

Sempre in materia di relazioni russo statunitensi il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov smentisce le dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui sotto la sua Amministrazione la Federazione Russa, gli Stati Uniti e la Cina erano vicini a un accordo sulla completa denuclearizzazione. Mentre Sergej Lavrov ha detto che: “Nel prossimo futuro si terrà a New York un nuovo incontro dei Cinque Nucleari”. Non ha specificato la data.

Il Gabinetto dei Ministri della Federazione Russa ha semplificato la procedura per ottenere il certificato di partecipazione all’Operazione Speciale in Ucraina: dal 1° novembre sarà disponibile tramite i Servizi Statali. Il documento serve ance per una serie di agevolazioni sociali della Federazione Russa.

Nella notte registrati attacchi in Russia: il sobborgo di Maykop è stato attaccato dai droni, non ci sono state vittime né feriti, l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ha detto il capo di Adygea. Le infrastrutture non sono state danneggiate a Kuban durante il massiccio attacco notturno di droni, nessuna vittima – hanno riferito le autorità locali. Secondo altre fonti che parlano dello stesso episodio, di notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco UAV sulle regioni russe. Il quartier generale operativo del territorio di Krasnodar ha segnalato un incendio su larga scala; al mattino hanno cominciato ad arrivare dati sugli UAV ucraini, i cui attacchi hanno provocato un incendio a Maykop. Nella regione di Rostov, 10 UAV sono stati distrutti e soppressi dalla guerra elettronica. La notte del 10 ottobre, un missile ucraino è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea nella regione di Kursk. Nella regione di Bryansk è stato distrutto 1 drone ucraino. Nella regione di Belgorod, sopra il distretto di Belgorod, il nostro sistema di difesa aerea ha abbattuto 4 droni.

Ed ora un aggiornamento sulla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 10 ottobre.

Un missile 9M723 avrebbe distrutto una batteria Patriot nella regione di Dnipropetrovs’k. Le forze armate russe continuano a distruggere trasporti di munizioni e arsenali galleggianti improvvisati a Odessa – nella serata del 9 ottobre è stata colpita un’altra nave portacontainer battente formalmente bandiera panamense. Alle 21:12 sono stati effettuati nuovi lanci di missili aerei nella regione di Odessa, apparentemente stanno colpendo ancora una nave portacontainer. Secondo la social sfera russa ci sarebbero morti e feriti sulla nave portacontainer, perché “l’attacco missilistico è avvenuto al momento dello scarico di attrezzature militari”. In modo particolare è stata colpita l’infrastruttura portuale di Čornomors’k.

Secondo la social sfera russa: “La Russia ha dunque intensificato gli attacchi balistici nella regione di Odessa e sta cercando di fermare i lavori dei corridoi marittimi”. “Quella di ieri sera (9 ottobre, ndr) è la terza nave ad essere danneggiata in 4 giorni sotto bandiera straniera. Vediamo che l’intensità degli attacchi balistici nella regione di Odessa è aumentata, e questo è comprensibile. Gli ucraini vogliono causare danni o addirittura tentare di sospendere il lavoro in mare dei corridoi che sfruttano con successo soprattutto le risorse russe e aiutano a ancora gli attacchi sono propedeutici a respingere gli attacchi ucraini”.

Nella regione di Kursk, riferisce il gruppo di truppe Sever, nel distretto di Sudzhansky, i gruppi d’assalto russi sono avanzati e hanno cacciato le forze armate ucraine dalle loro posizioni nei boschi vicino all’insediamento di Cherkasy Konopelka. Nel distretto di Gluškovskij, l’aviazione e l’artiglieria russe hanno sparato su obiettivi ucraini nella zona di confine.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe avanzarono lungo i boschi orientali fino a una profondità di 400 metri. Nella periferia occidentale di Tsukuryne, le truppe russe hanno occupato parte delle strade Dzherelnaya e Chelyuskina in un’area larga fino a 950 metri. Alle 11:00 del mattinofonte ucraina riferiva che: “L’esercito russo è avanzato a Tsukuryne, Torec’k, Zolota Nyva e vicino a Bohoyavlenka, nella regione di Donetsk”.

Nella direzione di Vuhledar, i russi hanno riferito di aver respinto un contrattacco ucraino nell’area dell’insediamento.

Il Fronte Zaporozhzhie ha riferito di pesanti combattimenti a Kam’yans’ke.

Nella regione di Cherson, l’insediamento di tipo urbano di Dnipryany è sotto continuo fuoco di mortai ucraini. Le forze armate ucraine usano attivamente anche i droni kamikaze.

Nella regione di Belgorod, nella città di Shebekino, tre civili sono rimasti feriti a seguito dei bombardamenti ucraini. Nel villaggio di Murom sono stati lanciati ordigni esplosivi da un drone. Nella città di Shebekino un’impresa è stata attaccata e un impianto di produzione e stoccaggio è stato bruciato. Un’altro impianto industriale è stato attaccato da un drone kamikaze nel villaggio di Baytsury, distretto di Borisov. Nel villaggio di Tishanka, distretto di Volokonovsky, ordigni esplosivi sono stati sganciati da un drone.

Nella DPR di Donetsk, un ferito grave causa dell’uso di cannoni da parte ucraina. Nel villaggio di Aleksandrovka, un ferito grave da bombardamento ucraino. Nel villaggio di Vladimirovka Volnovakhskogo, un terzo ferito a seguito di un attacco di artiglieria da parte delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

