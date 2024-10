UKRAINERUSSIAWAR. Formato Ramstein rinviato. Zelensky: fine della guerra nel 2025. A Sivers’k i russi sfondano

L’incontro del formato Ramstein a livello dei leader nazionali, che avrebbe dovuto svolgersi in Germania il 12 ottobre, è stato rinviato. Lo riferisce il servizio ucraino Radio Liberty con collegamenti a fonti presso il quartier generale della Nato. La prossima riunione del gruppo di contatto per la fornitura di armi a Kiev (formato Ramstein) si terrà probabilmente il 17 ottobre a margine dell’incontro dei ministri della Difesa della NATO presso la sede dell’Alleanza, ha detto alla TASS una fonte diplomatica a Bruxelles.

I leader dell’UE al vertice del 17 e 18 ottobre discuteranno della preparazione di “posizioni negoziali vantaggiose per l’Ucraina” per discutere di pace fonte Vice capo della Commissione europea. Smentite le voci di un piano di pace su proposta tedesca: “Scholz non ha alcun piano di pace, la notizia sulla sua esistenza non è vera” ha detto il Gabinetto dei Cancelliere tedesco.

Il Consiglio UE ha approvato un nuovo regime di sanzioni contro la Federazione Russa per presunte “attività destabilizzanti all’estero”. Restando in Europa il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó: “Non vi è alcuna possibilità per l’Ucraina di aderire alla NATO e, a porte chiuse, questa posizione è condivisa dalla stragrande maggioranza dei membri dell’Alleanza”. Il primo Ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che l’Ucraina non può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, ha riferito alla Reuters. Il primo Ministro ungherese ha anche sottolineato la necessità di un cessate il fuoco per salvare vite umane.

Sempre in materia di negoziati per la pace ma da parte ucraina, l’Ufficio del presidente Zelensky ha fatto sapere che: “Il secondo vertice di pace non si svolgerà a novembre”. L’Ucraina vuole tenere un secondo “vertice di pace” con la partecipazione della Federazione Russa a dicembre. L’ambasciatore ucraino in Turchia ha detto alla Reuters che l’evento si terrà entro la fine dell’anno, mentre l’Ucraina esclude la possibilità di negoziati bilaterali diretti tra Kiev e Mosca in occasione di questo evento.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato al vertice dell’Europa sudorientale e dell’Ucraina in Croazia che “la situazione sul campo di battaglia crea l’opportunità di fare questa scelta – la scelta di un’azione decisiva per porre fine alla guerra entro il 2025”. Venerdì 11 ottobre il Papa incontrerà Volodymyr Zelenskyj in Vaticano. Questo è il terzo vertice in questo formato: il primo si è svolto ad Atene nell’agosto 2022, il secondo nel febbraio 2024 a Tirana. “L’obiettivo principale dell’incontro è dimostrare la solidarietà dei paesi della regione con l’Ucraina, che resiste all’aggressione russa da più di due anni e mezzo”, osserva la pubblicazione.

La Verkhovna Rada ucraina ha limitato il funzionamento di Telegram sui dispositivi di servizio, deputato Yurchyshyn. L’81% degli ucraini ritiene che l’Ucraina, con il sostegno adeguato dei suoi alleati, sia in grado di raggiungere il successo nella guerra, sondaggio KIIS. Il 14% ritiene che la Russia sia irrimediabilmente forte, un altro 6% degli intervistati non è in grado di decidere la propria opinione. Il KIIS rileva che tra dicembre 2023 e settembre 2024, in tutte le regioni tranne quelle occidentali, c’erano meno persone che credevano nella possibilità di successo. In particolare, il calo maggiore si osserva in Oriente, dove nel dicembre 2023 il 79% credeva nella possibilità di raggiungere il successo, e ora il 67%.

Il numero dei coscritti in Ucraina è quintuplicato dalla primavera, dice Christian Freuding, capo del quartier generale speciale per l’Ucraina presso il Ministero federale della difesa. “Abbiamo un’idea delle cifre sul reclutamento ucraino e sono cresciute in modo significativo dalla primavera, vale a dire nell’ordine delle cinque cifre”, ha detto. Secondo lui, da questo periodo le forze armate ucraine hanno ricevuto più proiettili di artiglieria. Secondo lui il vantaggio dell’artiglieria russa era sceso da otto a uno a tre a uno.

Il Ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov ha dichiarato sollecitato dai giornalisti “che non appena l’Occidente darà il via libera alle forze armate ucraine all’uso di missili a lungo raggio, le misure di ritorsione della Federazione Russa saranno già in vigore“.

L’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha smentito l’informazione secondo cui il capo di stato russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con Donald Trump 7 volte dopo che quest’ultimo si è dimesso dalla presidenza degli Stati Uniti nel gennaio 2021. “No, non è vero”, ha detto a RBC un portavoce del Cremlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 9 ottobre.

Le truppe russe hanno restituito sotto il loro controllo gli insediamenti di Novaya Sorochina e Pokrovsky nella regione di Kursk, fonte Ministero della Difesa russo. Nel pomeriggio si apprende che anche l’insediamento di Pokrovsky nel distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk è stato restituito sotto il controllo dei paracadutisti delle Forze armate russe sempre secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa.

I sistemi di difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto durante la notte 47 droni ucraini sul territorio russo, fonte Ministero della Difesa russo. 24 droni sono stati abbattuti sul territorio della regione di Bryansk, 5 droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod, 2 droni ciascuno nelle regioni di Kursk e Rostov, uno nella regione di Krasnodar e 13 sul Mar d’Azov.

La notte dell’8 ottobre, le forze armate russe hanno utilizzato almeno tre missili Iskander a Poltava, sei a Kremenčuk, e Kryvyj Rih hanno segnalato l’attivazione di sensori sismici (3,3 punti) in relazione alla distruzione di un’officina sotterranea di assemblaggio di munizioni. Gli attacchi hanno colpito anche obiettivi nemici nella regione di Odessa.

In direzione Sivers’k, le forze armate russe hanno formato un’altra sporgenza frontale, occupando Hryhorivka (DPR). Ci sono notizie di battaglie per Serebryanka a ovest del villaggio. È stato pubblicato il filmato della bandiera russa a Verkhn’okam’yans’ke, la cui liberazione era stata precedentemente annunciata. A quanto pare le truppe russe hanno sfondato le difese ucraine anche in questo settore del fronte.

Da Torec’k segnalano l’avanzata delle truppe russe nella zona di Zabalka. Le risorse ucraine definiscono la situazione difficile per le forze armate ucraine, segnalando pesanti combattimenti lungo le strade Druzhba, Vasily Stus, Tsentralnaya e Rudnichnaya.

Nella direzione Pokrovs’k ci sono battaglie nella zona di Mykhailivka, a ovest di Novohrodivka e Tsukuryne. Ieri unità del gruppo di truppe “Sud” hanno continuato ad avanzare nelle profondità delle difese ucraine e hanno liberato il villaggio di Zhelanne Pershe, nella Repubblica popolare di Donetsk.

A ovest di Vuhledar, le truppe russe stanno prendendo piede a Zolotaya Niva. Si continua a combattere verso Bohoyavlenka.

Sul fronte Zaporižžja riferiscono che le unità russe si sono consolidate nella parte meridionale del villaggio di Kam’yans’ke.

Nella regione di Cherson, a seguito di un attacco missilistico delle forze armate ucraine sul villaggio di Krasnoye nel distretto di Skadovsky, un’abitazione privata è stata completamente distrutta. Sono rimasti feriti due ragazzi nati nel 2010 e nel 2012, che al momento dell’impatto stavano giocando nel cortile vicino. Hanno piccole ferite da schegge.

Graziella Giangiulio

