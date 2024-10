CRYPTO. Gli Emirati Arabi Uniti investono in criptovalute

OKX, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha lanciato una piattaforma per investitori istituzionali e al dettaglio negli Emirati Arabi Uniti in un mercato in forte espansione. L’exchange è ottimista sul fatto che le stablecoin aiuteranno a colmare le lacune critiche nei servizi finanziari nei mercati emergenti come gli Emirati.

Le stablecoin sono un tipo di criptovaluta ancorata alla valuta fiat. Queste valute sono relativamente meno volatili, a differenza del Bitcoin, dove le forti fluttuazioni sono causate da fattori semplici come i tweet. OKX, con sede alle Seychelles, prevede che normative chiare e solide come quelle annunciate dagli Emirati Arabi Uniti creeranno “risultati positivi e un ecosistema fiorente” per un settore da quasi 173 miliardi di dollari.

Si prevede che le ultime normative sulle stablecoin della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, annunciate a giugno, forniranno un chiaro quadro operativo per le criptovalute quando entreranno in vigore nel 2025, segnando l’adozione di massa delle valute decentralizzate nel paese. Le regole consentiranno alle aziende e ai commercianti negli Emirati di accettare criptovalute per beni e servizi solo se si tratta di stablecoin garantite da dirham.

Gli Emirati Arabi Uniti non sono i soli a investire nella Criptovaluta. Il sette di ottobre si apprende dai media che la Banca Nazionale del Bahrain ha lanciato il suo primo prodotto di investimento legato al Bitcoin.

Chi invece sta cercando di fare cassa con i Bitcoin stando alle parole dell’economista Peter Schiff sarebbero gli Stati Uniti. L’economista avverte che il governo degli Stati Uniti potrebbe presto vendere 69.370 bitcoin (4,3 miliardi di dollari) confiscati durante l’affare Silk Road del 2012.

Gli analisti del NYDIG hanno riferito che dall’inizio dell’anno il prezzo del Bitcoin è aumentato del 49,2%, mostrando la migliore dinamica tra gli asset chiave: una serie di fattori potrebbero estendere la tendenza al rialzo nel 4° trimestre.

Ottobre-dicembre è tradizionalmente un periodo rialzista per l’asset e ci sono diversi fattori che consentiranno il ripetersi della dinamica, tra cui le imminenti elezioni americane del 5 novembre. Una vittoria di Donald Trump porterebbe a una crescita significativa.

Maddalena Ingrao

