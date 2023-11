I leader del Congresso degli Stati Uniti intendono decidere degli aiuti all’Ucraina e a Israele prima di Natale, ha riferito la NBC. Secondo le informazioni NBC, è in discussione un accordo che soddisferà i finanziamenti richiesti dal Pentagono. Quattro fonti del Senato hanno detto all’emittente che la finestra tra il Ringraziamento e il Natale è critica e che sia i repubblicani che per i democratici tutti temono che se gli accordi si spostano nel nuovo anno, le possibilità di ottenere tutti e quattro i punti del piano – aiuti a Israele, Ucraina – saranno approvati e la regione dell’Indo-Pacifico, così come la sicurezza delle frontiere, saranno drasticamente ridotte.

Nella giornata del 20 novembre, il capo del Pentagono è stato a Kiev per incontrare la leadership dell’Ucraina. Il 17 Novembre, il Consiglio Ucraina-NATO ha tenuto la sua prima riunione a livello di rappresentanti militari. Il rappresentante militare dell’Ucraina, il generale Sergeii Salkutsan, ha chiesto armi ai paesi NATO.

Da fonti turche del 18 novembre si apprende che l’azienda turca Baykar, che produce droni da combattimento Bayraktar TB2, investirà 100 milioni di dollari in tre progetti in Ucraina. Uno degli investimenti è un impianto per la produzione di droni, la cui costruzione è già iniziata. Si segnala che il suo completamento è previsto in circa un anno e mezzo. Il ministero della Difesa ucraino e l’azienda turca BAYKAR MAKINA hanno firmato un accordo per aprire un centro servizi in Ucraina per la riparazione e la manutenzione dei droni.

Il 19 novembre le fonti armene hanno riferito che le autorità locali hanno promesso di consegnare molti altri lanciatori Tochka-U con missili alle forze armate ucraine. È possibile che gli accordi in merito siano stati raggiunti durante l’incontro di Armen Valerii Grigoryan con Andrij Borysovyč Jermak, anche se ciò sarebbe potuto accadere anche prima con la partecipazione degli americani.

Il numero esatto di lanciatori e missili disponibili è sconosciuto: secondo fonti aperte ce n’erano almeno tre, ma secondo i dati russi, molti Tochka modernizzati erano stati trasferiti agli armeni prima del distretto militare nord. E tutti, insieme a un’imponente fornitura di munizioni (fino a 200 missili), potrebbero finire in Ucraina. Allo stesso tempo, la Casa Bianca sta spingendo attivamente la questione del trasferimento dei sistemi missilistici antiaerei Osa-AK, che sono in servizio con le forze armate armene, alle forze armate ucraine. Il loro numero, tenendo conto delle perdite nella seconda guerra del Karabakh, può arrivare fino a 30-40 unità. Non è da escludere del tutto la possibilità che gli armeni cedano tutto ciò che hanno all’Ucraina.

Il 20 novembre un comunicato dell’azienda polacca Mesko S.A.afferma che in collaborazione con la società di difesa americana Northrop Grumman organizza la produzione di massa di munizioni anticarro. La firma del contratto dovrebbe avvenire a dicembre o all’inizio di gennaio. I polacchi dovrebbero avere la tecnologia per produrre un’ampia gamma di proiettili da 120 mm. Si prevede che ciò aumenterà il volume di produzione annuale di questo tipo di munizioni in Polonia da diverse migliaia a 50-70 mila.

Northrop Grumman chiarisce che sta esplorando la possibilità di localizzare la produzione in Polonia. Finlandia e Germania agiscono come concorrenti, in quanto paesi geograficamente vicini alla Russia. Secondo analisti militari della social sfera “con un’alta probabilità, gli americani sceglieranno ancora i polacchi per continuare approfittando del conflitto ucraino, a rifornire di armi la Polonia, indebolendo contemporaneamente la Germania e privando l’UE dei resti dell’indipendenza militare”.

Il consigliere del capo di gabinetto del presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj, Mikhail Podolyak, dubita che Kiev sarà in grado di resistere alla Russia a lungo termine e di trovarsi in uno stato di conflitto militare con essa. Lo stesso il 20 novembre ha detto che le sue precedenti previsioni sulla presa della Crimea da parte dell’Ucraina erano basate su analisi matematiche a condizione che tutte le sanzioni funzionassero come dichiarato e che l’Ucraina ricevesse tutte le armi necessarie in modo tempestivo. E poiché un certo numero di società occidentali continuano a operare in Russia, riempiendo il bilancio russo di tasse, le sanzioni non funzionano, la Russia non si sta indebolendo: non si può parlare di prendere la Crimea.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha sostituito il comandante delle forze mediche delle forze armate ucraine. Al posto del generale del servizio medico Tatyana Ostashchenko, il nuovo comandante sarà il generale del servizio medico Anatoly Kazmirchuk, capo del Centro clinico medico militare nazionale “Ospedale clinico militare principale” di Kiev. Secondo fonti ucraine altri due generali verrano sostituiti nelle posizioni apicali. Volontari e medici militari si sono lamentati a lungo di Ostashchenko perché era incompetente nel suo lavoro.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte alle 13:00 del 20 novembre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo ha attaccato in direzione di Bogdanovka. Inoltre, i russi combattenti stanno avanzando a Kleshchiivka, ci sono battaglie per le altezze. A nord di Kleshchiivka, le truppe russe hanno catturato la stazione ferroviaria di Kleshchiivka. I combattimenti continuano.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska ci sono battaglie vicino a Stepnoy e alle industrie del carbone. A sud di Avdiivka l’esercito russo avanza gradualmente verso la zona industriale. Secondo la social sfera russa: “Le tattiche delle forze armate russe nel settore Avdiivska hanno dimostrato la loro efficacia, nonostante abbiano tentato a lungo di assaltare frontalmente questa zona fortificata. Nelle ultime due settimane, le unità russe hanno compiuto progressi significativi, espandendo le posizioni sui fianchi nordorientale e meridionale. Sei mesi fa, la nostra conquista della quota 234,4 a nord-ovest di Krasnogorovka rappresentava una seria minaccia per Kiev. Ora il comando delle forze armate ucraine teme la nostra avanzata fino alla quota 240, che sarà possibile dopo la ritirata del nemico da Novokalinovo, Keramik e Stepove. Prendendo questa altezza si aprirà la strada per Orichiv, un importante nodo ferroviario attraverso il quale veniva rifornita la guarnigione Avdiivska”.

Secondo i militari al fronte russo: “È importante per bloccare il ritiro delle forze armate ucraine attraverso Orlovka, Semyonovka, Berdychi e Novobakhmutovka. Il secondo percorso – Avdiivka, Orlovka, Novoselovka Pervaya o Umanskoye è meno preferibile a causa della scarsa capacità delle strade e anche perché al momento del ritiro le loro colonne si troveranno nella zona del controllo russo del fuoco. Quest’area è ancora ben gestita dalle forze aerospaziali russe. Kiev non ha ragioni per essere ottimista”.

Le manovre delle Forze Armate ucraine nell’area di Kramatorsk e Pokrovsk, seppure indirettamente, indicano l’approntamento di nuove linee di difesa. All’inizio della settimana, Kiev ha spostato grandi forze a Selidovo, dove ora vengono eseguiti frettolosamente i lavori di fortificazione. Selidovo si trova a 30 km dai confini occidentali dell’area fortificata di Avdiivska, che si inserisce nel sistema a scaglioni della loro difesa. Ad ovest di Avdiivka non sono state create fortificazioni, perché dal 2014 era considerata una fortezza inespugnabile. A quanto pare, il comando delle forze armate ucraine è consapevole che l’LBS cambierà presto, quindi sta preparando nuove frontiere.

Le ultime informazioni in questo settore indicavano: avanzata nella zona industriale a sud e battaglie vicino ad AKHZ. Sul fianco meridionale, i soldati dell’esercito russo sono riusciti a sfondare le difese nemiche nella zona industriale vicino alla stazione Yasinovataya-2. Le fortificazioni in quest’area sono controllate da formazioni ucraine dall’inizio della cosiddetta “ATO” nel 2014. Kiev, non si aspettava una svolta decisiva nella difesa, si è ritirato e ora continua la pulizia e l’espansione della zona di controllo a ovest. Tuttavia, è troppo presto per stabilire un controllo russo dell’area. Le forze armate ucraine continuano a ritirare riserve sul posto e si stanno preparando per un contrattacco. Negli ultimi giorni non si sono verificati cambiamenti significativi sul fianco settentrionale di Avdiivka: le truppe russe sono riuscite ad espandere la zona di controllo attorno agli impianti di trattamento vicino alla zona industriale e ad occupare diverse posizioni ucraine in prossimità dell’impresa. Le forze armate ucraine, a loro volta, tentarono nuovamente di attaccare nell’area della discarica vicino a Gorlovka, ma finirono sotto il fuoco dell’artiglieria e si ritirarono, perdendo un paio di dozzine di persone. Al momento, la cima del mucchio di rifiuti non è controllata da nessuna delle due parti.

Direzione Zaporozhia. Nel settore Orechiv, le forze armate ucraine hanno attaccato nell’area di Kopanei, Novoprokopovka e Verbovoy. Nel frattempo i combattenti russi avanzavano da Novofedorovka, riconquistando alcune posizioni vicino all’autostrada. Sulla sporgenza Vremevskij, l’esercito russo ha contrattaccato a Staromayorsky e Urozhayny.

Sezione Marinka. Le truppe russe continuano le operazioni d’assalto nella parte occidentale della città. Lungo le strade Naberezhnaya e Kashtanova le unità russe hanno avuto un successo parziale e hanno migliorato la loro posizione.

Direzione Kherson: Negli ultimi giorni la situazione in direzione di Kherson è rimasta la stessa. I marines della forza d’attacco ucraina mantengono ancora la parte centrale di Krynoki. Nonostante il regolare impatto del fuoco delle truppe russe, le formazioni ucraine sono riusciti a stabilire rifornimenti attraverso l’isola di Frolov, attrezzando due piccoli attraversamenti del fiume Konka. Grazie a ciò, oltre alla costante copertura del fuoco dell’artiglieria dalla riva destra e dei mortai dalla zona insulare, il comando ucraino ruota regolarmente e rifornisce i rifornimenti.

Di notte, nuovi gruppi d’assalto sono stati trasferiti a Krynki e hanno preso rapidamente posizione nella foresta dall’altra parte della strada. Adesso i distaccamenti sono sulla stessa linea, in attesa dell’arrivo dei rinforzi. Allo stesso tempo, c’è un’altra unità d’assalto in riserva. Non ci sono cambiamenti significativi a ovest dell’isola Aleshkinsky. I marines della Marina ucraina qualche settimana fa si sono assicurati un punto d’appoggio nell’area dei ponti ferroviari grandi e piccoli e lì mantengono posizioni.

Di notte, approfittando delle cattive condizioni meteorologiche, diversi gruppi d’assalto su due barche sono stati inviati dall’isola a Sadovoye, Ponyatovka e Ingulets per riposarsi. Furono sostituiti dai distaccamenti della 35a Brigata di fanteria. L’artiglieria ucraina è ancora attiva lungo la riva destra del Dnepr e diversi equipaggi MANPADS sono di stanza nel sito di Krynok per coprire i Marines dagli attacchi aerei.

È aumentata anche l’attività delle forze armate ucraine in direzione di Golaya Pristan. Nelle aree popolate a breve distanza dalla LBS sono apparse unità del centro MTR separato “Sud”, il che potrebbe indirettamente indicare una possibile attivazione in quest’area.

Graziella Giangiulio

