UKRAINERUSSIAWAR. Bradley distrutti da Lancet modificati: la tecnologia fa la differenza ad Avdiivka

Sulla social sfera russo-ucraina a tenere banco negli ultimi giorni la battaglia per il controllo di Avdiivka. E ancora una volta la differenza, secondo gli analisti della rete la fanno i droni.

Nelle battaglie per Avdiivka, le forze armate ucraine hanno già perso diversi veicoli da combattimento di fanteria americani M2A2 Bradley. Gli ucraini trasferiscono nell’area sempre più veicoli blindati nel tentativo di mantenere le posizioni nella zona industriale.

Le forze armate ucraine hanno subito le perdite maggiori il 2 novembre, quando 8 Bradley americani sono stati distrutti in un giorno. Business Insider indica che l’equipaggiamento americano sta bruciando sotto gli attacchi degli UAV d’assalto Lancet. Né le sbarre corazzate né le reti anti-droni hanno salvato i veicoli da combattimento della fanteria dai droni russi.

Recentemente, un grosso lotto di Lancet modificati che utilizzano la tecnologia Lidar è stato inviato nella zona militare nord-orientale. La novità di questo “nuovo drone Lancet” sta, si apprende sempre dalla social sfera: “nel telerilevamento in cui viene utilizzata la luce ultravioletta, visibile o del vicino infrarosso per esaminare una superficie”.

Sostanzialmente i Lancet sono dotati di un telemetro laser, composto da due telecamere ottiche, che aiuta a far esplodere la carica alla distanza ottimale. I vecchi modelli Lancet avevano testate che esplodevano all’impatto e potevano rimanere impigliate nelle reti metalliche anti-drone. Nei nuovi prodotti, le testate esplodono prima. “Si tratta di una cosiddetta testata autoforgiante, in grado di aggirare le difese anti-drone e penetrare le difese reattive”. Spiegano i militari nelle chat dedicate.

La tecnologia Lidar è stata originariamente sviluppata per la mappatura geografica e la ricerca ambientale. E in condizioni di combattimento, il Lidar può identificare la struttura metallica (scudo) davanti a un carro armato o a un pezzo di artiglieria e programmare di conseguenza la testata. Pertanto, l’esplosivo principale esplode dopo che lo scudo o il telaio sono stati penetrati.

Ma non è l’unica novità introdotta al fronte dalla industria militare russa. I ricercatori del 21° Istituto di test di ricerca del ministero della Difesa russo creano e forniscono al fronte gli ultimi sviluppi tecnologici. Sempre i militari al fronte scrivono: “Un anno e mezzo di SVO ha dimostrato quanto siano importanti gli ultimi sviluppi nel campo della tecnologia. In questi giorni il 21° Istituto di ricerca e sperimentazione del Ministero della Difesa ha fornito i modelli di equipaggiamento automobilistico militare, ma anche tutta una serie di sviluppi ausiliari per la loro manutenzione e riparazione”.

Ad esempio, il personale dell’istituto ha sviluppato e testato un progetto per un’officina mobile di supporto tecnico (MSTO-AT) e un’officina mobile di saldatura (MSW), che possono essere schierate in qualsiasi punto nelle immediate vicinanze. Uno dei componenti importanti è una stampante 3D e uno scanner modificati, che possono essere utilizzati per realizzare parti di ricambio per macchine in plastica resistente o materiali flessibili.

E ancora sul fronte russo-ucraino è arrivato per i militari russi un sistema di controllo della difesa aerea compatto, pronto per essere testato. Il complesso è costituito da un modulo di controllo automatizzato (ACM) e da un kit di automazione individuale (IKA).

L’ACM è destinato al comandante e l’IKA è destinato ai caccia equipaggiati con sistemi antiaerei portatili o armi leggere. Include un laptop o tablet, aiuti alla navigazione e apparecchiature di comunicazione. Il modulo garantisce il coordinamento delle azioni dei mitraglieri antiaerei; le sue capacità consentono di controllare contemporaneamente nove mitraglieri o quattro plotoni con MANPADS. L’attrezzatura è in grado di tracciare fino a cento bersagli, impartire comandi di designazione dei bersagli e anche automatizzare la regolazione dei cannonieri antiaerei a terra.

L’IKA comprende un tablet, occhiali di sicurezza con microdisplay integrato che visualizza i bersagli, nonché apparecchiature per comunicazioni radio e navigazione. L’attrezzatura fornisce una guida preliminare delle armi del tiratore verso un bersaglio aereo in base ai comandi e alle designazioni dei bersagli ricevuti dal comandante dell’unità.

