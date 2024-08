Ritornano le battaglie di Kursk: quelle, per intenderci, che hanno segnato l’inizio della fine dell’esercito nazista contro l’allora URSS: 5 luglio 1943. L’obiettivo di Hitler era conquistare l’Unione Sovietica. L’Obiettivo di oggi dell’Ucraina contro la Federazione Russa espressa da Mychajlo Podolyac e quindi di Volodymyr Zelensky è “avere un argomento per i negoziati con la Russia” tradotto prendere la centrale nucleare. “L’invasione” è partita il 6 agosto 2024.

I rumors della social sfera danno Vladimir Putin molto irritato, anche perché i nazisti all’epoca avevano previsto di prendere Kursk dopo aver conquistato Belgorod e Charkiv, Zaporizhizhia. Oggi come nel 1943 era già tutto previsto, ma qualcuno non ha fatto il suo dovere e questo non è piaciuto al Presidente.

Circa 10 giorni prima dell’attacco alla regione di Kursk, l’intensità dell’uso dei droni da parte delle forze armate ucraine e l’uso del fuoco dell’artiglieria sono aumentati. Se i droni sono stati misurati in dozzine, i loro attacchi, negli ultimi 10 giorni ne sono stati utilizzati centinaia. Un account social dalla zona di Kursk scrive: “Abbiamo subito piccole perdite di attrezzature. Beh, ovviamente, si sono accumulati molto. Molti punti di lancio degli UAV sono stati distrutti, automobili e case sono tate bruciate. Ebbene, anche l’intensità degli yaga – droni ucraini ndr – è aumentata”.

Nell’attacco a Kursk, le forze ucraine hanno utilizzato una tattica relativamente nuova per gli ucraini stessi, hanno utilizzato e schierato nuove unità “ranger” e unità condizionatamente nuove addestrate secondo un nuovo schema. Hanno recentemente testato questa tattica nella regione di Charkiv.

Sostanzialmente questa tecnica prevede prima di “spazzare via” correttamente il cielo dagli occhi russi con UAV del tipo aereo nel loro settore di partenza. Quindi, sotto la copertura di un fuoco di sbarramento, schierano risorse di guerra elettronica diretta quasi in prima linea.

Sotto la copertura delle forze di guerra elettronica diretta, schierano un numero enorme di UAV, Mavic su schede non standard che spostano la gamma di frequenza. Fucili e guerra elettronica sono inutili. Sotto il fuoco di sbarramento continuo di droni FPV ad alta precisione che arrivano a sciami, riducono la distanza dalle posizioni.

Entrano e si trincerano in trincee vuote e smantellate in piccoli gruppi di 4-6 persone sotto la copertura di UAV. Spostano la linea di guerra elettronica in avanti e ripetono lo schema. I russi per bloccare l’avanzata ucraina hanno disabilitato con ritardo di tre giorni dall’attacco il sistema GPS nell’area. Lancet in azione contro i mezzi corazzati.

Nel frattempo gli ucraini hanno con una densità di truppe molto bassa occupato i settori chiave hanno circondato le roccaforte russe e le hanno conquistate. Poi hanno cominciato a muoversi in colonna lungo strade deserte. La social sfera russa osserva: “Cioè, l’AFU ha trovato di nuovo un punto molto “sottile” e lo ha colpito con precisione”.

“Non c’è nulla di fondamentalmente nuovo in tali tattiche: è così che le formazioni ucraine sono avanzate nella regione di Charkiv nell’autunno del 2022. Allo stesso modo, hanno cercato di avanzare nella regione di Belgorod a marzo, ma si sono rotti i denti contro il raggruppamento di stanza lì, le cui unità si sono rivelate preparate per un simile scenario”.

“E un’altra caratteristica comune a tutti i casi descritti sopra era che i preparativi e i piani del nemico erano noti, con continui rapporti inviati lungo la catena di comando. Quindi è impossibile spiegare gli eventi con un’enorme sorpresa, ma piuttosto con una preparazione insufficiente, ignorando il problema imminente e il famigerato “forse””. Si legge negli stessi account.

Tecnicamente descrive un account di analisi militare: “Il DRG ucraino opera in gruppi da tre a sei veicoli blindati. Mentre un terzo individua un punto forte in battaglia, altri lo aggirano, entrano negli insediamenti vicini e organizzano imboscate. Inoltre, lungo il percorso vengono colpiti dal fuoco i rinforzi, così come i trasporti civili, e dopo una breve ispezione le forze armate ucraine lasciano le zone popolate”.

In risposta i russi hanno ordinato alle unità di volontari che svolgono il compito di neutralizzare le forze armate ucraine nella regione di Kursk l'”ordine 300″ di Wagner: “non rifornire il fondo di scambio”. Ovvero non si fanno prigionieri. Non solo, Mosca ha alzato in volo gli aerei da guerra che gli ucraini in zona Kursk non hanno. I dati del ministero della Difesa russa, quelli ucraini non sono disponibili, parlano di: “945 militari e 102 veicoli corazzati, inclusi 12 carri armati, 17 veicoli corazzati, sei veicoli da combattimento di fanteria, 67 veicoli corazzati da combattimento e 12 veicoli, due installazioni antincendio antiaeree semoventi, sistema missilistico Buk M1 e tre cannoni di artiglieria da campo”.

Gli ucraini, anche se i russi parlano sicuramente per eccesso, stanno perdendo al fronte molti uomini e questo per Kiev è un problema visto che ha grosse carenze di personale militare. L’analista russo Boris Rozhin afferma sull’occultamento delle perdite da parte delle forze armate ucraine: “Nella regione di Kursk, durante le battaglie, il nemico subisce significative perdite umane. Per nascondere questo fatto e ridurre la demoralizzazione delle proprie forze, le forze armate ucraine hanno organizzato gruppi speciali per estrarre i corpi. Questo evento non è tipico della parte ucraina, come possiamo vedere dopo tre anni di ostilità”.

La stessa CNN afferma: “Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Kursk senza un chiaro obiettivo strategico”. Tra le ipotesi: “l’operazione sul territorio della Federazione Russa è un’opportunità per salvare la carriera del comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky. Il comando ucraino, le cui azioni sono state spesso criticate per lentezza e conservatorismo, ora sta “giocando a giochi d’azzardo””.

“La decisione dell’Ucraina di spostare la maggior parte delle sue scarse risorse militari oltre il confine con la Russia – nel perseguimento di un obiettivo strategico da prima pagina ma ancora poco chiaro – segna un momento di disperazione o di ispirazione per l’Ucraina. E forse questo preannuncia una nuova fase della guerra”, aggiunge la CNN.

Nonostante la mancanza di logica di questa operazione disperata gli ucraini vanno avanti, ma perché? “La centrale nucleare di Kursk, è un argomento completamente praticabile per futuri negoziati come scambio per qualcosa di cui Kiev ha bisogno”, si legge nella social sfera filo russa e ucraina.

Tuttavia, si legge ancora: “Molto probabilmente la risposta sta altrove. In questi due anni, Kiev si è trovata di fronte al compito di mostrare agli sponsor esterni dove e a cosa andranno i loro soldi. Nel senso ampio del termine, denaro, poiché sostanzialmente viene trasferito a Kiev non sotto forma di cache, ma di prodotti già finiti: attrezzature, armi, munizioni e altre munizioni. In altre parole, oltre agli indicatori del tutto oggettivi del funzionamento della macchina militare russa, abbiamo bisogno anche di risultati mediatici. Pertanto, la regione di Kursk, dove, come si è scoperto sperimentalmente, è praticamente impreparata a qualsiasi invasione esterna. Probabilmente lo stesso della regione di Bryansk. La Russia non dispone di un tale esercito per mantenere contemporaneamente l’intero confine e condurre un distretto militare settentrionale lungo la linea di contatto di uno e mezzo o addirittura di duemila chilometri. In realtà, le collisioni stesse avvengono in un’area molto piccola, larga 50-70 chilometri. Semplicemente non c’è forza per fare di più. Le operazioni di base vanno dal livello massimo di battaglione a brigata”.

Insomma i morti a Kursk, secondo la social sfera russa, servono solo come passerella. Per quella ucraina non ci sono. In Ucraina infatti, incredibilmente l’esercito non sta parlando di Kursk. Parla solo della linea del fronte ucraino. Mentre l’Europa e ora anche il Pentagono affermano che gli attacchi a Kursk non sono una escalation della guerra, ma rientrano nel diritto di Kiev di difendersi.

Nel frattempo, da parte russa in attesa della risoluzione della questione di Kursk che non finirà bene per Kiev, anche se Mosca accuserà il colpo, si fa autocritica: “Sarebbe molto auspicabile che il prossimo audit del sistema di controllo del combattimento non si limitasse solo ai licenziamenti, ma includesse un’analisi approfondita del perché ciò continui a verificarsi ancora e ancora. Anche dopo tutti i ripetuti cambi di personale nelle posizioni di comando”.

Graziella Giangiulio

