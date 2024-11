BRASILE. Il gas argentino di Vaca Muerta arriverà a Brasilia

Il ministro dell’Economia argentino Luis Toto Caputo e il suo omologo brasiliano per l’energia Alexandre Silveira hanno firmato lunedì scorso a margine del vertice del G20 a Rio de Janeiro un accordo in base al quale il gas di Vaca Muerta verrà pompato verso il Brasile a partire dall’anno prossimo, raggiungendo i 30 milioni di metri cubi al giorno a partire dal 2030; si tratta dello stesso volume che il paese più grande del Sud America acquistava dalla Bolivia.

Il documento, che cerca di gettare le basi per l’infrastruttura necessaria per la vendita del gas argentino di Vaca Muerta al Brasile, “è una dimostrazione inequivocabile che, indipendentemente dalle posizioni politiche, deve esserci un dialogo permanente”, ha detto Silveira a O Globo. Le cose tra i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei non sono esattamente rosee, dopo le osservazioni denigratorie del leader argentino durante la sua campagna elettorale. Quando si sono salutati al vertice del G20, la tensione era visibile durante la fredda stretta di mano, riporta MercoPress.

A partire dal 2025, due milioni di metri cubi di gas naturale saranno inviati in Brasile, mentre i rappresentanti di entrambi i paesi analizzeranno le alternative per raggiungere i 30 milioni di metri cubi al giorno in 5 anni.

Inizialmente, il gasdotto Bolivia-Argentina, un tempo costruito per funzionare in direzione opposta, sarà utilizzato dopo le modifiche in modo che il fluido possa andare dall’Argentina alla Bolivia e poi raggiungere il Brasile attraverso Gasbol, una struttura che collega entrambi i paesi risalente agli anni ’90. I tecnici stanno anche valutando altre alternative, come raggiungere lo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul tramite Uruguaiana, un collegamento Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul, e anche alimentare Rio Grande do Sul attraverso il territorio uruguaiano.

“Vogliamo aumentare la fornitura di gas in Brasile e di conseguenza abbassarne il prezzo. Dobbiamo trattare il gas come un’energia di transizione, aumentare il volume per abbassare il prezzo e reindustrializzare il Brasile, generando più opportunità per la nostra gente”, ha scritto Silveira su X.

Nel suo post, Silveira ha anche detto che l’accordo significava “gas più economico per il Brasile”. Ha anche spiegato che: “Ho firmato con il ministro dell’economia argentino, Luis Caputo, il memorandum d’intesa per portare il gas da Vaca Muerta al Brasile. La previsione è che le importazioni brasiliane di gas naturale dai nostri vicini saranno effettuate attraverso cinque rotte”.

Il Brasile attualmente acquista gas dalla Bolivia, dove è stato registrato un calo significativo della produzione. D’altra parte, grazie a Vaca Muerta, l’Argentina in eccesso di offerta deve collocare quella produzione da qualche parte. Data la sua posizione geografica, il Brasile sembrava il cliente ideale. Altrimenti, altri acquirenti altrove avrebbero dovuto essere necessari. Inoltre, il 70% dell’energia brasiliana deriva da centrali idroelettriche, poiché la generazione è soggetta a variazioni meteorologiche, come l’attuale siccità, la più grave degli ultimi 74 anni.

Secondo La Nación di Buenos Aires, le vendite di gas al Brasile potrebbero invertire la bilancia commerciale tra i due paesi dopo aver venduto l’8% della produzione argentina alla nazione vicina.

Lucia Giannini

