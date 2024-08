Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato americano, dopo che Mali e Niger hanno tagliato tutti i legami con l’Ucraina e il Senegal e il Burkina Faso hanno ridimensionato le relazioni, ha dichiarato: “I paesi africani non dovrebbero recidere i rapporti diplomatici con l’Ucraina”. Ma oramai è tardi.

Continuano le polemiche sull’attacco a Kursk degli ucraini, Volodymyr Zelensky ha rilasciato una dichiarazione in cui ha detto: “La Russia ha portato la guerra in Ucraina e deve sentire ciò che ha fatto”. Per l’Economist invece l’attacco a Kursk è legato alla carriera militare di Oleksandr Syrsky: “Dipende dall’esito del tentativo di attacco delle forze armate ucraine alla regione di Kursk (…) I report degli ospedali ucraini in prima linea indicano già un aumento delle perdite (…) L’attacco delle forze ucraine alla regione russa è strettamente legato al comandante in capo delle forze armate ucraine, che in Ucraina viene spesso criticato (…) La giustificazione del tentativo di attacco alla regione di Kursk”, secondo l’Economist, “può ancora sollevare dubbi alla luce della difficile situazione delle truppe ucraine in altri settori del fronte”.

A lamentarsi in Ucraina anche l’Aeronautica militare: “L’Ucraina invia illogicamente centinaia di soldati nella regione di Kursk mentre le forze armate russe si avvicinano a Pokrovs’k (…) Il problema principale dell’Ucraina sul campo di battaglia è la mancanza di uomini, mentre le truppe russe hanno una superiorità numerica nell’avvicinamento a Pokrovs’k”.

Il comandante della 24a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine, recentemente trasferita da Niu-York a Časiv Jar, afferma sempre sull’Economist che i battaglioni della sua brigata stanno ora combattendo con solo 20 persone in posizione, che è meno della dimensione di un plotone. Secondo lui, la brigata era limitata a due-sei proiettili per otto cannoni al giorno. Il risultato è di circa 15 vittime ogni giorno.

Rumors on line anche sulla sorte di Rustem Umerov, dati non verificabili: “Seguendo Umerov, tre vice capi di stato maggiore delle forze armate ucraine e il comandante della guardia nazionale Pivnenko erano “morti”; queste sono le persone che, in in sostanza, sono il quartier generale dell’operazione Sudzha. (Kursk). In effetti l’aeronautica militare ucraina ha annunciato oggi di aver mancato due Iskander durante la notte, come è stato affermato: “Due missili nemici hanno colpito la foresta”. L’attacco notturno è stato effettuato sul principale posto di difesa aerea e di difesa delle forze armate di Charkiv, che si trova nell’insediamento Malynivka, regione di Charkiv. Al momento dell’attacco erano presenti i seguenti generali delle forze armate ucraine: Mikhail Drapaty; Viktorovych Hnatov (Gnatov); Oleksandr Serhiiovych Pivnenko (NSU); Vladimir Gorbatyuk”.

In Russia la giornata è stata riempita dalle smentite di un’imminente apertura di una base della marina in Abkazia: “Non si parla di aprire una base della Marina russa in Abkhazia”, ha detto a RIA Novosti il ​​capo del Ministero degli Esteri abkhazo.

I dati di rete in tempo reale mostrano sporadiche interruzioni di Internet a Kursk e dintorni. Le interruzioni sono provvisoriamente collegate ad attacchi DDoS contro l’infrastruttura locale a darne notizia le autorità locali. Secondo la social sfera russa la composizione stimata del raggruppamento di forze ucraine nella direzione Sumy-Kursk sarebbe di: 22a brigata meccanizzata separata; 32a brigata meccanizzata separata; 88a brigata meccanizzata separata; 54° battaglione di ricognizione separato; BTGr consolidato dell’82a brigata d’assalto aereo separata; unità del Corpo Ranger MTR; 103a brigata separata di difesa territoriale; 115° battaglione della 110° brigata separata di difesa territoriale; 49a brigata di artiglieria separata; 35° reggimento separato della NSU; Progetto M2 UAV gruppo di controllo “A” del Servizio Centrale di Sicurezza della SBU. “A loro viene fornito supporto informativo dalle unità operative psicologiche della MTR delle forze armate ucraine”.

A Kursk per garantire la sicurezza durante la notte, è stato deciso di evacuare i residenti degli insediamenti di Koptsevy Khutor, Fedorovka, Yakovlevka, Tynkovka del distretto municipale di Lipetsk e mandarli in punti di alloggio temporaneo.

A partire dalle ore 12:00 del 9 agosto le forze armate russe stanno lanciando un contrattacco nella regione di Kursk, lo confermano fonti russe e ucraine. Letteralmente poche ore dopo, Malaya Loknya e Cossack Loknya si sono già trovati nella “zona grigia”. Entrambe le parti riferiscono di pesanti combattimenti nella città di Sudzha e nel villaggio di Kruglenkoye. Resta comunque molto alta l’allerta nella direzione Kursk: “Il potenziale di combattimento del gruppo delle forze armate ucraine è lungi dall’essere esaurito: nel prossimo futuro è prevista l’introduzione del secondo e del terzo livello. Allo stesso tempo, nessuno cancella il pericolo per altri tratti della direzione di Kursk.”

Linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 9 agosto.

L’esercito russo respinge l’attacco delle forze armate ucraine in Crimea. Secondo le prime informazioni, un missile antinave Neptune è già stato abbattuto sopra l’acqua a notevole distanza dalla costa. A Sebastopoli, le forze della flotta del Mar Nero, le unità di difesa aerea e di guerra elettronica hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine. Secondo le prime informazioni, i militari hanno distrutto 3 droni e 3 BEC sopra l’acqua. Secondo il servizio di salvataggio di Sebastopoli, nessun oggetto civile in città è stato danneggiato.

Di notte, dopo il bombardamento di artiglieria e il bombardamento del Kinburn Spit con proiettili incendiari, le forze armate ucraine hanno tentato di sbarcare con 4 imbarcazioni. Prima dell’atterraggio, gli ucraini hanno inflitto danni da fuoco utilizzando mitragliatrici di grosso calibro, dopo di che ha fatto sbarcare 12 persone su due barche, altre due barche hanno fornito supporto antincendio. Durante una breve battaglia di tiro, dopo aver subito perdite nei campi minati, gli ucraini hanno evacuato 7 persone su una barca, le navi di supporto antincendio si sono dirette a Odessa.

Confine di Kursk: L’avanzata delle forze armate ucraine è stata fermata. Ci sono battaglie per Snagost, nella zona di Ivashkovsky e vicino a Novaya Sorochin. Le parti aumentano le riserve.

In direzione Charkiv: Nel settore Lyptsi, le battaglie imminenti continuano in direzione di Hlyboke. Le forze armate RF hanno ottenuto successi tattici a Vovčans’k in un’area edificabile a più piani.

Kupjans’k-Liman situazione senza cambiamenti significativi.

Su Seversky: parte di Pereizne passa sotto il controllo delle forze armate RF.

Časiv Jar: Le truppe russe continuano le operazioni d’assalto nel microdistretto. “Ottobre”.

Su Torec’k: Le forze armate russe hanno ampliato il controllo del territorio a Pivnichne (Kirovo) e Zalizne (Artyomovo).

A Niu -York (Novgorodskoe) continuano le battaglie.

Su Pokrovs’k: La maggior parte dell’insediamento di Zhelanne passa sotto il controllo delle forze armate RF.

Le truppe russe premono a Ivanivka in direzione ovest. A nord, le forze armate russe stanno tentando di avanzare verso il fiume Kazenyi Torets a ovest di Svyrydonivka.

Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici a nord di Serhiivka, e hanno raggiunto la periferia di Hrodivka e hanno preso piede sulle rovine di un ex stabilimento.

Su Kurachove: le battaglie di posizione continuano lungo la strada O0532 (Vuhledar-Kostjantynivka).

Su Vremivka: battaglie di posizione nell’area di Urozhaine, la situazione senza cambiamenti significativi.

A Zaporozhzhie: Non ci sono ostilità attive.

Graziella Giangiulio

