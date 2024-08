SANZIONI. Washington sanziona altre società cinesi per la repressione Xinjiang 

Il governo degli Stati Uniti ha vietato le importazioni da altre aziende cinesi giovedì scorso a causa di presunte violazioni dei diritti che coinvolgono i suoi cittadini uiguri.

L’Homeland Security ha nominato cinque aziende che aveva aggiunto a una lista nera governativa, come parte del suo sforzo per eliminare i beni realizzati con lavoro forzato dalla catena di fornitura statunitense, riporta AF.

Le aziende includono Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings con sede a Hong Kong e la sua società madre, Century Sunshine Group Holdings, che produce fertilizzanti al magnesio e prodotti in lega di magnesio. È inclusa anche la sussidiaria di Zijin Mining Group Co Xinjiang Habahe Ashele Copper Co, che estrae metalli non ferrosi.

Le aziende sono state aggiunte all’elenco delle entità dell’Uyghur Forced Labor Prevention Act, che limita le importazioni legate a ciò che il governo degli Stati Uniti definisce un genocidio in corso delle minoranze nella regione occidentale cinese dello Xinjiang.

L’elenco ora include oltre 70 entità legate a prodotti tra cui abbigliamento in cotone, parti di automobili, pavimenti in vinile e pannelli solari.

Le aziende prese di mira non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

L’elenco identifica coloro che lavorano con il governo della regione autonoma uigura dello Xinjiang per reclutare e trasportare uiguri, kazaki, kirghisi o membri di altri gruppi perseguitati fuori dalla regione, e coloro che si procurano materiale dalla regione o da persone che lavorano con il governo dello Xinjiang.

I funzionari statunitensi affermano che le autorità cinesi hanno istituito campi di lavoro per uiguri e altri gruppi di minoranze musulmane nello Xinjiang. Pechino nega qualsiasi abuso.

“Il cosiddetto ‘lavoro forzato nello Xinjiang non è altro che una menzogna atroce propagata dalle forze anti-cinesi e uno strumento dei politici statunitensi per destabilizzare lo Xinjiang e contenere lo sviluppo della Cina (…) La Cina continuerà a salvaguardare fermamente i diritti e gli interessi legittimi e leciti delle aziende cinesi”, ha affermato l’ambasciata cinese a Washington in una dichiarazione.

