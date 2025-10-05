Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha “aspramente criticato” l’idea di finanziare un “muro di droni” con fondi europei durante l’incontro sulla difesa a Copenaghen, riporta Politico, citando una fonte. Anche i governi di Italia e Grecia hanno pubblicamente disapprovato il progetto. Secondo Politico, Polonia e Stati baltici sostengono il progetto. I paesi più lontani dai confini russi ne mettono in dubbio la necessità.

La Romania non abbatterà droni nella sua zona di confine se si trovano in territorio ucraino, ha dichiarato il Ministro della Difesa del Paese, Ionuț Moșteanu.

Un tribunale francese esaminerà il caso del capitano di una petroliera cinese appartenente alla presunta “flotta ombra” russa all’inizio del prossimo anno, dopo il dirottamento al largo delle coste francesi, hanno annunciato oggi i procuratori. Macron ha risposto a Putin: “il sequestro di una petroliera della “flotta ombra” russa e l’arresto di parte del suo equipaggio fanno parte di una nuova strategia europea per aumentare la pressione sulla Russia e bloccare le entrate che finanziano la sua macchina da guerra”. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri francesi, Generale Pierre Schill: “L’esercito deve essere pronto al combattimento in qualsiasi momento, a partire dal tre ottobre”.

Il presidente polacco ha respinto l’appello di Zelensky di chiudere il Mar Baltico alle navi della flotta ombra russa. Ha dichiarato che non avrebbe basato la sua politica sulle parole del presidente ucraino. La Polonia estenderà l’oleodotto NATO dal confine con la Germania, ha annunciato il Vice Ministro della Difesa Nazionale Cezary Tomczyk. Il tre ottobre si è tenuto presso il Centro di Educazione Militare di Varsavia una cerimonia per la firma di un accordo preliminare sull’integrazione dei sistemi di oleodotti polacco e NATO.”Questo progetto prevede la costruzione di un oleodotto lungo 300 chilometri dal confine tedesco alla base PERN (operatore polacco dell’oleodotto) a Bydgoszcz”, ha affermato Tomczyk. Ha osservato che il progetto costerà circa 20 miliardi di zloty (circa 5,5 miliardi di dollari).

“Il popolo ungherese non vuole morire per gli interessi di Kiev; il Paese non vuole condividere il destino dell’Ucraina”, ha dichiarato il primo Ministro ungherese Viktor Orbán. “Non vogliamo condividere il loro destino. […] Se accettiamo l’Ucraina [nell’UE], ci troveremo in uno stato di guerra con la Russia. Non vogliamo morire per l’Ucraina”, ha dichiarato Orbán, citato da Zoltán Kovács, Segretario di Stato per le Comunicazioni Internazionali e il Collegamento presso l’Ufficio del Primo Ministro ungherese, sulla sua pagina social. L’UE si sta preparando a revocare le sanzioni sui beni legati a Oleg Deripaska per risarcire l’austriaca Raiffeisen Bank International per i danni che è stata costretta a pagare in Russia, riporta il Financial Times, citando funzionari europei.

185 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dall’Ucraina e 185 prigionieri di guerra ucraini sono stati trasferiti in cambio, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Inoltre, 20 civili sono stati rimpatriati.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte dove riportiamo gli ultimi giorni precedenti alla caduta Kleban-Byk. L’avanzata russa, significativa, si è avuta a partire dalla giornata del 26 di settembre quando anche il Ministero della Difesa russa ha fornito un aggiornamento sulla direzione Kostjantynivka: “durante un tentativo di liberarsi dall’accerchiamento a sud del bacino idrico di Kleban-Byk, due gruppi ucraini sono stati distrutti”.

Il 27 settembre le fonti social russe parlavano di “calderone” vicino a Kleban-Byk. In effetti, si è assistito a un evento unico. Per la prima volta dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, forze così significative delle forze armate ucraine sono state circondate.

Nella primavera del 2022 Mariupol e la “procedura di estrazione” erano già note. Il gruppo di Mariupol era intrappolato in città. Successivamente, i blocchi delle guarnigioni ucraine, seguiti dalla loro distruzione, si sono ripetuti dopo l’assalto a Marik. Basti ricordare Vuhledar, Velyka Novosilka e altri. Ma nel caso del bacino idrico di Kleban-Byk, per la prima volta l’accerchiamento è avvenuto in un campo. Naturalmente, tecnicamente, si parla di un semi-accerchiamento; le truppe russe hanno circondato le forze ucraine solo da est, ovest e sud. A nord, le forze armate ucraine si trovano di fronte al bacino. La sponda settentrionale della struttura idrica è in mano alle truppe ucraine. L’Ucraina ha cercato di inviare aiuti ai propri compagni accerchiati tramite imbarcazioni e zattere. Ma le truppe russe hanno distrutto questi “pacchetti salvavita” con droni FPV e fuoco di artiglieria. Il due di ottobre le forze russe hanno catturato Kleban Byk, intrappolando gli ucraini lungo il bacino idrico a est.

