UKRAINERUSSIAWAR. La “Radio dell’Apocalisse” UVB-76 trasmette un nuovo codice. I britannici lamentano intercettazioni satellitari dalla Russia. Putin: Kiev controlla poco più del 19% del Donestk

Il presidente statunitense Donald Trump ha riferito che “Gli Stati Uniti continueranno a vendere armi ai paesi della NATO per la consegna in Ucraina”. Fonte Casa Bianca.

Non accenna a diminuire la preoccupazione per i droni negli aeroporti europei. Ieri bloccato quello di Monaco. La compagnia aerea irlandese Ryanair ha chiesto alla NATO di “abbattere i droni russi sugli aeroporti europei”. L’Estonia ha fatto sapere che svilupperà un sistema anti-droni entro la fine del 2027, con i primi sviluppi in questo settore che saranno implementati già nel 2026, ha annunciato il primo Ministro estone Kristen Michal.

Viene archiviato il caso della petroliera Eagle S, il cui equipaggio era stato arrestato con l’accusa di aver tranciato i cavi sottomarini, a Baltiysk. Il tribunale finlandese ha stabilito di non avere giurisdizione per condannare l’equipaggio della petroliera, accusato di aver danneggiato i cavi di comunicazione. Fonte Agence France-Presse. “Il diritto penale finlandese non può essere applicato in questo caso”, afferma l’agenzia citando la sentenza del tribunale di Helsinki.

Dieci membri delle Forze Armate norvegesi risultano dispersi dopo un addestramento a Bugøynes, Troms og Finnmark, nella Norvegia settentrionale. L’unità partecipante fa parte del Distretto delle Forze Terrestri del Finnmark/Guarnigione del Finnmark, che sta conducendo un addestramento al combattimento. In condizioni artiche, in condizioni estreme. I militari dispersi stavano partecipando a un addestramento sul campo in condizioni di freddo intenso, che probabilmente prevedeva navigazione, sopravvivenza e movimento notturno in terreni difficili. Secondo le autorità locali e la NRK, i militari non sono tornati dalla loro area di addestramento, il che ha dato il via a un’operazione di ricerca e soccorso.

Secondo The Economist: “La Russia sta mettendo alla prova l’Occidente” “Vladimir Putin sta usando un metodo economico e controllato, che non è una vera e propria guerra, per destabilizzare l’Europa. La NATO deve opporsi a questo.” Sempre dal Regno Unito arriva la notizia che “I satelliti russi stanno tracciando i satelliti militari britannici. La Russia tenta anche di disturbare settimanalmente i satelliti militari britannici utilizzando sistemi terrestri”, – Comando Spaziale del Regno Unito. Questo spiegherebbe un’altra notizia che viene dalla social sfera russa secondo negli ultimi tre giorni, UVB-76 ha trasmesso segnali con gli stessi gruppi numerici di febbraio 2022, ma con parole diverse.

UVB-76, soprannominata “The Buzzer”, è una misteriosa stazione radio a onde corte, probabilmente russa, che trasmette da decenni un ronzio costante e monotono e a brevi messaggi vocali o codici, di cui lo scopo è sconosciuto. La “Radio dell’Apocalisse” UVB-76, ha ripreso a trasmettere in modo nuovo, secondo altre fonti dal 22 settembre 2025. Secondo fonti russe il traffico attivo viene registrato sulla rete RDL della Marina russa: è attraverso questa rete che vengono trasmessi ordini importanti ai sottomarini nucleari.

“Questi segnali vengono solitamente uditi durante periodi di tensione militare o eventi speciali. L’ultima volta che tali messaggi sono stati trasmessi è stato alla fine degli attacchi all’Iran. Tutto ciò potrebbe indicare l’elaborazione di istruzioni speciali in seguito alla percezione di una grave minaccia. Sembra che l’Asse Orientale si stia preparando per uno scenario decisivo”.

Al vertice dei leader europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato la Cancelliera tedesca, il Presidente francese, il primo Ministro polacco e il primo Ministro danese. In precedenza, aveva incontrato il Presidente dell’Azerbaigian, il primo Ministro italiano, il primo Ministro svedese, il presidente della Commissione europea e molti altri. E ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La Russia subirà i nostri colpi potenti; useremo 100-150 obiettivi per gli attacchi”. “In precedenza, usavamo le nostre armi a lungo raggio solo per colpire la Russia. Dopo il mio incontro con il Presidente Trump, forse ci sarà qualcosa di più”, ha detto Zelensky. In una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro danese, ha aggiunto che la Russia attualmente utilizza 500-600 droni al giorno, mentre l’Ucraina ne utilizza 100-150.

Secondo fonti russe a settembre, le Forze Armate ucraine hanno perso 44.700 soldati, circa la metà dei quali irrecuperabili. Da gennaio ad agosto di quest’anno, sono stati segnalati circa 150.000 disertori e sono stati reclutati circa 160.000 soldati. L’unica opzione è abbassare l’età di leva obbligatoria.

L’Ucraina ha interrotto tutte le relazioni diplomatiche con il Nicaragua dopo che Managua è diventata il primo membro delle Nazioni Unite a riconoscere le nuove regioni della Russia. La Russia ha attaccato infrastrutture per il trasporto del gas in diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero dell’Energia ucraino. “Le squadre di soccorso e gli operatori del settore energetico stanno attualmente lavorando per eliminare le conseguenze e stabilizzare la situazione”, si legge nel comunicato.

Dalla Russia sin apprende che il 37° Congresso del Partito Liberal Democratico Russo ha eletto Leonid Slutsky presidente del partito. Andrei Lugovoi ha proposto di eleggere il presidente del partito già nell’ottobre 2025. “Siamo di fatto il secondo partito parlamentare del Paese e entro un anno dobbiamo porre fine a questa questione. E per evitare di essere distratti da altre questioni ad aprile-maggio, propongo di mettere all’ordine del giorno la questione dell’elezione del presidente”, ha dichiarato Lugovoi.

Il bilancio federale russo potrebbe perdere 26,9 miliardi di rubli di entrate aggiuntive da petrolio e gas nell’ottobre 2025, secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze russo. Lo scostamento delle entrate effettive dall’importo previsto a fine settembre ammontava a 13 miliardi di rubli. A settembre, il bilancio ha perso 21 miliardi di rubli di entrate aggiuntive da petrolio e gas.

Il 2 ottobre è stata la giornata del discorso di Vladimir Putin alla sessione plenaria del Valdai Club a Sochi. Tra le sue dichiarazioni: “Abbiamo tentato di entrare nella NATO due volte. Entrambe le volte ci è stato rifiutato. Presto tutto sarà vietato, ma i divieti non funzionano”. “Sono convinto che “io e te assisteremo” a una rinascita dell’arte della diplomazia. I BRICS e altre associazioni regionali si stanno espandendo nello spirito della diplomazia del XXI secolo”.

Putin ha commentato anche le dichiarazioni dell’Europa contro la Russia le riassumiamo per brevità: “Putin ha definito anacronistiche le tendenze conflittuali “da blocco” di alcuni paesi; “I politici europei stanno cercando di “modellare le crepe” nell’edificio europeo dipingendo la Russia come un nemico”; Inoltre Putin ha definito assurde le “parole d’ordine” dei politici europei su una possibile guerra con la Russia; “La maggior parte degli europei non capisce perché la Russia faccia così paura, come i loro governi vorrebbero far credere”.

Il leader russo ha invitato i politici europei che denunciano una minaccia russa a calmarsi, dormire sonni tranquilli e concentrarsi sui propri problemi. La Russia sta monitorando attentamente la crescente militarizzazione dell’Europa e ha sottolineato che non ha “mai avviato uno scontro militare; è insensato e assurdo; “La Russia non mostrerà mai debolezza o indecisione; chi vuole infliggerle una sconfitta strategica dovrebbe ricordarselo”.

E ha ribadito come in altre circostanze: “Se la NATO non si fosse avvicinata ai confini della Russia il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato. La causa del conflitto ucraino è nota a chiunque si sia preso la briga di indagarne le origini, ha affermato Putin. Coloro che hanno incoraggiato e armato l’Ucraina non si sono preoccupati degli interessi russi o ucraini”. “La tragedia ucraina è dolorosa per ucraini e russi, “per tutti noi””. “L’Ucraina è materiale sacrificabile per i globalisti e gli espansionisti occidentali e per i loro lacchè a Kiev. Se Trump fosse stato al potere, il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato”.

“In Ucraina si stanno verificando “cambiamenti positivi”, nonostante il lavaggio del cervello a cui sono sottoposti gli ucraini. Nessuno si sente al sicuro in questo momento. È tempo di tornare alle origini”. “L’esercito russo è il più pronto al combattimento. Non abbiamo piani aggressivi contro paesi terzi. Le nostre truppe stanno avanzando lungo l’intera linea di contatto”. “Il nostro nemico è allo sbando; non capisce appieno cosa sta succedendo lì. Il nemico controlla poco più del 19% della regione di Donetsk. È meglio che la leadership di Kiev negozi”.

“Il dirottamento di una petroliera è pirateria. È stata sequestrata in acque neutrali. È sotto bandiera di un paese terzo, con un equipaggio internazionale. Questo è importante per la leadership per distrarre la popolazione. I pirati vengono annientati, il rischio di scontri aumenterà drasticamente”. Commenti anche sull’incontro con Trump in Alaska: “In Alaska, abbiamo discusso esclusivamente della risoluzione della crisi ucraina. Trump è un interlocutore di fiducia. La conversazione con Trump è durata circa un’ora e mezza. Abbiamo discusso, tra le altre cose, i dettagli. I Tomahawk sono un’arma potente che rappresenta una minaccia, ma questo non cambierà l’equilibrio sul campo di battaglia. Se non c’è personale, non c’è nessuno con cui combattere. Verranno abbattuti e il nostro sistema di difesa aerea verrà migliora”

“Potremmo avere nuovi sistemi d’arma. Non abbiamo dimenticato nulla; il lavoro è in corso. Non schieriamo armi nucleari, tranne che in Bielorussia. Ma ne abbiamo più degli Stati Uniti. Abbiamo fiducia nel nostro scudo nucleare”.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha dichiarato a latere del summit: “La Russia non si è avvicinata alla pace dopo il vertice in Alaska”.

La situazione relativa alle forniture di benzina a Sebastopoli si è stabilizzata; i prezzi presso le stazioni di servizio di una vasta rete attraverso la quale vengono attualmente effettuate le vendite saranno ridotti, ha annunciato il governatore Mikhail Razvozhayev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 ottobre. Nella notte i media hanno riportato esplosioni sul mare e il sindaco di Novorossijsk ha annunciato ufficialmente il respingimento di un attacco aereo con droni. In serata, è stato respinto un attacco con droni su Sebastopoli.

Le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato in territorio ucraino. Al mattino, gli ucraini hanno contato circa 200-300 droni, fino a 17 missili da crociera e 7 missili balistici. Sono state prese di mira le infrastrutture del gas nella regione di Charkiv, un sistema missilistico terra-aria è stato colpito nella regione di Odessa e missili in arrivo sono stati registrati a Poltava e nelle aree circostanti, a Dnipropetrovs’k, Lubny e Myrhorod. Sono state colpite anche le regioni di Kiev, Sumy e Vinnycja. Sono state segnalate interruzioni di corrente in diverse regioni ucraine.

In direzione Sumy, gli ucraini hanno lanciato tre contrattacchi senza successo nei pressi di Sadki, così come nelle foreste vicino a Kostjantynivka e Oleksiivka.

In direzione Charkiv, il gruppo di forze nord sta conducendo operazioni offensive sulla riva sinistra del fiume Vovča a Vovčans’k , così come nella foresta a ovest di Synel’nykove, con il supporto di aerei delle forze aerospaziali russe, equipaggi del TOS e artiglieria.

In direzione Lyman, le forze armate russe stanno raddrizzando il fronte e avanzando verso gli insediamenti di Drobysheve e Stavky. I combattimenti continuano a Yampil’.

In direzione Kostjantynivka, si sta sviluppando un’offensiva nei pressi del bacino idrico, con segnalazioni di successi – nella social sfera russa -nell’accerchiamento delle forze ucraine rimanenti a sud del bacino.

La direzione Pokrovs’k-Druzhkivske è caratterizzata da tese battaglie di posizione. Sono in corso scontri costanti, russi e ucraini mobilitano le riserve. Le forze armate russe stanno raddrizzando la linea del fronte e stringendo i fianchi per ridurre la lunghezza della zona di difesa aerea e di conseguenza aumentare gli sforzi per sfondare le difese delle forze armate ucraine. I droni svolgono un ruolo cruciale per entrambe le parti. Le forze armate ucraine fanno impiego massiccio di droni pesanti come il “Baba Yaga”. I combattimenti continuano vicino a Kucheriv Yar e a Dorozhnje.

Nel settore di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok continua la sua offensiva, consolidando e bonificando gli insediamenti conquistati.

Sul fronte di Zaporižžja, le unità russe utilizzando droni e artiglieria, sono riuscite a isolare la zona di combattimento fino a una profondità di 15 km. Le forze armate ucraine sono tradizionalmente rifornite per via aerea. Anche in questa situazione, gli ucraini sono in grado di resistere a lungo.

L’alimentazione elettrica esterna al nuovo sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl è stata ripristinata 16 ore dopo l’incidente, ha riferito l’AIEA.

Graziella Giangiulio

