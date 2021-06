COREA DEL NORD. Tutti preoccupati per la dieta di Kim Jong Un, ma chi fa la fame è il popolo

Kim Jong-un è andato in ritiro per mettersi a dieta su sollecitazione degli aiutanti più stretti. Così la macchina della propaganda nordcoreana ha già cercato di trarre profitto dalla perdita di peso del leader.

Secondo il Chosun Ilbo, Kim era ingrassato a causa dello stress da lavoro, del bere, del fumare e di una dieta ad alto contenuto di grassi, lasciandolo a corto di fiato.

La versione semi-ufficiale che sta facendo il giro è che i nordcoreani «hanno espresso preoccupazioni per la sua salute, dato che ha guadagnato peso eccessivo» «Il 15 aprile, il compleanno del fondatore del regime Kim Il-sung, la famiglia di un combattente partigiano anti-giapponese ha inviato una lettera a Kim per chiedergli di “perdere peso e riposare”, dicendo che la sua buona salute è il ‘più grande desiderio’ del paese e del popolo», riporta la propaganda del regime.

La storia racconta che Kim all’inizio si è opposto, dicendo: “Come posso riposarmi visto che non ho fatto nulla per il popolo?” Ma alla fine ha ceduto quando anche gli aiutanti più stretti, come il membro del politburo Ri Pyong-chol, sono intervenuti.

Kim non è stato visto in pubblico per circa un mese e sembrava notevolmente dimagrito quando ha presieduto una serie di riunioni del Partito dei Lavoratori a metà giugno. Nel frattempo, a stare veramente a dieta forzata, è la popolazione nordcoreana.

Le Nazioni Unite hanno fornito 5,9 milioni di dollari alla Corea del Nord l’anno scorso per affrontare la grave carenza di cibo del paese e per la sua risposta Covid-19, mostrano i dati delle Nazioni Unite usciti il 29 giugno e ripresi dal Korea Herald.

Il Central Emergency Response Fund, un fondo umanitario globale istituito dalle Nazioni Unite, ha detto di aver stanziato 5 milioni di dollari al Nord nel giugno dello scorso anno per «affrontare la grave insicurezza alimentare e la denutrizione», nel suo rapporto annuale 2020, che colpisce 3,59 milioni di persone nel paese. Inoltre, il Cerf ha anche dato 900.000 dollari a Pyongyang per la sua risposta alla pandemia Covid-19.

L’agenzia ha detto che 10,1 milioni di persone nel Nord hanno urgente bisogno di assistenza alimentare e 10,4 milioni di persone hanno bisogno di supporto nutrizionale, nonché di un migliore accesso ai servizi di base come la salute, l’acqua pulita, le strutture sanitarie e igieniche.

Antonio Albanese