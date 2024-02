UKRAINERUSSIAWAR. Kiev subisce sulla linea del fronte e prepara nuove attacchi contro la Crimea. Navalny morto per il “pugno al cuore”

L’Ucraina ha il diritto di chiedere il ritorno dei rifugiati in età militare, ha affermato il direttore regionale del Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

L’Ecuador ha cambiato idea è non invierà armi all’Ucraina, ha detto il capo del Ministero degli Esteri ecuadoriano. Simultaneamente è ripresa la vendita delle banane in Russia, prima bloccata.

Gli Stati Uniti stanno lavorando per fornire a Kiev una nuova variante del missile balistico ATACMS con “una portata ancora maggiore” rispetto a prima riferisce NBC. Il Pentagono,fa sapere che l’Ucraina, senza rinnovati aiuti statunitensi, dovrà decidere quali città può tenere e quali no.

Nei prossimi giorni l’UE legalizzerà l’utilizzo degli interessi attivi derivanti dai beni congelati della Federazione Russa a sostegno dell’Ucraina riferisce il capo della Commissione europea von der Leyen, anche se ancora non esiste un accordo completo. Mentre è stato trovato l’accordo sulle sanzioni anti-russe rinnovate fino al 24 febbraio 2025. Il nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE, il 13° contro la Federazione Russa comprende circa 200 aziende e privati, ma non include nuove misure industriali.

In Russia Yulia Navalnaya ha lanciato un appello, affermando che avrebbe continuato il lavoro di suo marito. Josep Borrell ha chiesto il permesso della Russia di condurre una “indagine internazionale indipendente e trasparente” sulla morte di Navalny. A rispondergli, il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov: «Non accettiamo tali richieste, soprattutto da parte di Borrell».

E ha aggiunto: «Putin non ha visto ieri l’appello di Yulia Navalnaya, che ha pubblicato sui social network«. «Le sue accuse secondo cui il corpo di Navalny non sarebbe stato consegnato per coprire l’avvelenamento sono infondate», ha osservato l’addetto stampa del Cremlino. Commentando le notizie di persone arrestate mentre deponevano fiori in memoria di Navalny, Peskov ha osservato che «le forze dell’ordine agiscono in conformità con la legge».

Il social network X ha sospeso l’account di Yulia Navalnaya. Un’ora dopo l’account è stato sbloccato. Gli Stati Uniti annunceranno il 23 febbraio un ampio pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa a causa di Navalny fa sapere la Casa Bianca e ancora la NATO per voce del Segretario generale, Jens Stoltenberg afferma: «Il modo migliore per onorare la memoria di Navalny è garantire la vittoria all’Ucraina». «In parte per impedire ulteriori avanzamenti russi, ma per garantire che l’Ucraina possa liberare più territorio allo stesso tempo. E credo profondamente che il modo migliore per onorare la memoria di Alexei Navalny sia garantire che il presidente Putin non vinca sul campo di battaglia, ma che l’Ucraina vinca», ha detto Jens Stoltenberg. Londra intende imporre sanzioni contro i dipendenti della colonia dove è morto Navalny riporta Bloomberg.

Nel frattempo nella social sfera sono molti i post che attribuirebbero la morte di Navalny alla tecnica della morte per il pugno unico al cuore. Che consiste nell’imprigionare il detenuto in spazi piccolissimi fino a che il suo cuore non cede.

In Russia la macchina elettorale si è messa in moto: oltre 2,55 milioni di elettori hanno presentato domanda per partecipare al voto elettronico a distanza alle elezioni presidenziali russe, attraverso il servizio Mobile Voter sono pervenute più di 1 milione di domande per votare presso la propria sede a darne notizia la Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. Il presidente russo Vladimir Putin si rivolgerà con un messaggio all’Assemblea federale della Federazione Russa il 29 febbraio dove fisserà i compiti per i prossimi sei anni.

Il 19 febbraio a Mosca, le forze di sicurezza hanno neutralizzato un’autobomba a Lobnya. Dall’agenzia di stampa Interfax si apprende che l’ex comandante in capo delle forze aerospaziali Sergei Surovikin e il direttore generale della Fondazione per la ricerca avanzata Andrei Grigoriev sono stati espulsi dal consiglio di sorveglianza della società statale Roscosmos.

Il tribunale di Lipetsk ha deciso di trasferire alla Federazione Russa le azioni della fabbrica dolciaria di Lipetsk Roshen, che apparteneva all’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko e a suo figlio Alexey, afferma la TASS.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 21 febbraio.

A partire dal 20 di febbraio «In direzione Avdiivka, unità del gruppo di truppe “Centro” hanno occupato linee e posizioni più vantaggiose e hanno preso completamente il controllo della industria metallurgica. Nella serata del 20 di febbraio il presidente del Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk Artem Zhoga ha annunciato il completamento “della pulizia di Avdiivka”. Avdiivka è stata finalmente sgomberata, oggi ho parlato con i ragazzi del battaglione, hanno detto: “Comandante, lì va tutto bene, stiamo iniziando ad andare avanti, ci stiamo preparando per ulteriori eventi – continueremo a spingere (il nemico) indietro”», ha detto Zhoga.

Il ministro russo per la Difesa, Sergaj Shoigu ha detto che: «L’idea di creare una potente linea di difesa appartiene al Presidente della Federazione Russa, ha controllato questo processo». Nell’intervista alla TASS Shoigu ha detto: «Gli specialisti in Polonia e nei paesi baltici hanno creato un piano di controffensiva secondo il quale le forze armate ucraine avrebbero raggiunto il Mar d’Azov e tagliato il corridoio terrestre verso la Crimea». Putin sui piani futuri delle forze armate russe: «La situazione ad Avdiivka è certamente un successo, ma deve essere sviluppata. Lo sviluppo deve essere ben preparato, dotato di personale, armi, attrezzature e munizioni», fonte Tass.

Direzione Donetsk: i militari russi hanno issato la bandiera russa su una delle case nel centro del villaggio di Pobeda, per il quale si combatteva da mesi. L’insediamento passa sotto il controllo delle forze armate russe.

Attorno a Pobeda, le Forze Armate ucraine hanno costruito una difesa lungo la linea Marinka – Pobeda nel così detto “Serraglio”. È stata l’area fortificata vicino al villaggio a impedire alle truppe russe di spostarsi a Kostjantynivka, situata sulla strada logistica per Vuhledar.

L’importanza di Pobeda è sottolineata dal modo con cui le forze armate ucraine hanno cercato di mantenerlo a ogni costo. Nel corso di diverse settimane di difesa sono intervenuti paracadutisti della 79a e 95a brigata aviotrasportata, nonché unità della 33a brigata di fanteria, di cui ieri sono stati inviati due gruppi d’assalto per un contrattacco, ma senza successo.

Molto probabilmente, le formazioni ucraine stanno cercando di rallentare l’avanzata delle forze armate russe attrezzando delle roccaforti negli sbarchi a ovest di Pobeda: si trovano su colline leggermente più alte, il che semplifica la loro difesa.

Da Antonivka e Katerynivka, le forze armate ucraine bombardano a caso le posizioni russe, frenando l’assalto. Tuttavia, la posizione dell’esercito ucraino sulla linea Kostjantynivka-Novomykhailivka diventa ogni giorno più complicata, poiché le forze armate russe avanzano ulteriormente nella zona di Novomikhailovka.

Sono emerse informazioni dalla social sfera secondo cui le truppe russe sono riuscite ad espandere la zona di controllo alla periferia meridionale del villaggio, nonché da nord-est. Considerando che il “serraglio” è da tempo sotto il controllo russo, le forze armate russe, si legge in un post, “probabilmente si sono avvicinate lungo la strada 00531”.

Mentre le truppe russe avanzano sul fronte, le forze ucraine si stanno preparando per nuove offensive nella regione meridionale della Russia, in particolare in Crimea. Negli ultimi giorni l’intelligence NATO ha condotto pattugliamenti più frequenti lungo i confini della Federazione Russa dal Mar Nero. Il picco, secondo le fonti social russe, “è stato ieri, con almeno otto aerei in cielo”.

Date le continue perdite territoriali sul fronte, non si può escludere la possibilità di nuove incursioni. Le autorità ucraine devono urgentemente interrompere il flusso di informazioni, preferendo attacchi missilistici o attacchi BeK.

Graziella Giangiulio

