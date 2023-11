UKRAINERUSSIAWAR. In Europa non passa il salvataggio economico: l’Ungheria vota no. A Soledar fallisce offensiva ucraina: russi contrattaccano

Il Belgio potrà presto iniziare a trasferire i caccia F-16 alle forze armate ucraine. Il 10 novembre, Lockheed Martin ha annunciato il completamento dell’assemblaggio finale del primo aereo da combattimento multiruolo F-35A Lightning II per il Belgio. In totale, il Belgio acquisterà 34 aerei F-35A Lightning II dagli Stati Uniti.

Il veicolo, che ha ricevuto la designazione di fabbrica AY-01, sarà sottoposto a verniciatura, test a terra e volo tecnico. Secondo il programma, la presentazione ufficiale dell’aereo finito è prevista per la fine di quest’anno. Il Belgio impiega attualmente 60 caccia F-16AM/BM Fighting Falcon. È chiaro che le autorità belghe non si aspetteranno una transizione completa agli F-35 e inizieranno a trasferire gradualmente gli F-16 dismessi.

In Inghilterra lamentano che dopo l’esplosione di un deposito di munizioni in Ucraina, le particelle di uranio si sono depositate in Inghilterra. Gli scienziati ne hanno scoperto l’aumento del contenuto sei mesi dopo l’attacco russo al magazzino delle forze armate ucraine, dove presumibilmente erano immagazzinati proiettili NATO con uranio impoverito.

Ciò significa che la Polonia, la Germania e altri paesi che si trovavano sul percorso delle particelle radioattive sono molto più contaminate, avverte il chimico fisico Christopher Busby.

Il capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, dopo una discussione tra i ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione a Bruxelles sull’aiuto all’Ucraina, ha affermato che 27 paesi dell’UE hanno trasmesso un “messaggio di sostegno” all’Ucraina, mentre non ha detto nulla riguardo all’accordo su qualsiasi dell’assistenza finanziaria bloccata a Kiev: eliminati circa 500 milioni di ulteriore sostegno militare, e circa 50 miliardi di assistenza macrofinanziaria per i prossimi quattro anni.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato di essere pronto a proseguire il dialogo con Putin, mentre il ministro per gli Esteri, Annalena Baerbock ha detto che l’Europa non ridurrà il sostegno all’Ucraina. In potenza verso Kiev. I cannoni antiaerei semoventi tedeschi Gepard, dismessi dall’esercito olandese, saranno trasferiti in Ucraina per combattere i droni russi, scrive il quotidiano Telegraaf.

Resta contraria all’adesione all’Unione europea l’Ungheria secondo cui l’Ucraina non risolverà la questione dei diritti delle minoranze nazionali, che è importante per Budapest , avendo la minoranza ungherese in Ucraina. A dirlo il ministro degli Esteri Szijjártó. L’Ungheria non ha approvato lo stanziamento di 500 milioni di euro per le armi a Kiev, poiché non ha ricevuto informazioni dall’Agenzia nazionale ucraina sulla questione della prevenzione della corruzione; e sulla garanzia che le imprese ungheresi non saranno incluse nella “lista nera”, riferisce il ministero degli Esteri ungherese.

Il 12 novembre si sono svolte manifestazioni in tutta l’Ucraina da parte dei parenti dei soldati che sono stati al fronte per 18 mesi. I parenti dei militari chiedono la rotazione e il riposo dei militari, riferisce Strana. Le proteste hanno avuto luogo a Lvov, Odessa, Zhitomir, Khmelnitsky, Krivoy Rog e in altri insediamenti. Le persone tenevano in mano manifesti che chiedevano la smobilitazione di coloro che erano in prima linea dall’inizio della guerra.

In precedenza sul sito web del presidente dell’Ucraina è apparsa una petizione con la richiesta di fissare una durata massima di servizio di 18 mesi per gli ucraini. Il documento ha ricevuto il numero di voti richiesto. Alla Rada è stato presentato anche un disegno di legge che stabilirebbe termini simili per la smobilitazione, ma il documento non è ancora stato sottoposto all’esame del Parlamento.

E ancora dall’Ucraina si apprende che dalla prossima settimana il gasolio e la benzina per le forze armate saranno contrassegnati con dei colori per prevenirne i furti. Lo ha affermato il ministero della Difesa dell’Ucraina, Rustem Umjerov: i fornitori di carburante diesel per le forze armate lo tingeranno di rosso e aggiungeranno un colorante verde alla benzina.

L’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj sta cercando di organizzare una conversazione telefonica tra lui e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per convincerlo a sostenere gli aiuti all’Ucraina, che vengono bloccati al Congresso dagli alleati di Trump nel Partito repubblicano, scrive Strana.

Parigi e Kiev stanno negoziando l’acquisto degli obici Caesar da parte dell’Ucraina utilizzando un prestito dalla Francia. La Francia sta negoziando con l’Ucraina l’acquisto diretto di armi, in particolare di obici Caesar, in modo che Parigi non debba più sottrarre l’arsenale al suo esercito, ha detto il ministro della Difesa Sébastien Lecornu. I veicoli blindati Bastion inviati dalla Francia in Armenia sono stati respinti in Ucraina a causa della loro scarsa sicurezza, riferisce Ouest France.

Il primo lotto di veicoli blindati per l’esercito armeno è già stato consegnato alla repubblica attraverso la Georgia. Allo stesso tempo, il Tribune ha riferito nel 2022 che la Francia prevede di inviare circa 20 mezzi corazzati Bastion in Ucraina. Secondo la pubblicazione, il Bastion è andato all’Armenia invece che all’Ucraina.

Il sottomarino nucleare lanciamissili Prince Pozharsky, in costruzione presso l’impresa Sevmash a Severodvinsk, sarà varato nella seconda metà di dicembre. Ne ha parlato una fonte nel complesso militare-industriale. Prince Pozharsky è il quinto sottomarino nucleare costruito secondo il progetto modernizzato 955A “Borey-A”. La chiglia della nave è stata varata il 23 dicembre 2016. Le navi di questo progetto trasportano 16 missili balistici Bulava. Inoltre, il “Borey-A” ha ricevuto sei tubi lanciasiluri.

Il blocco politico interno del Cremlino sta valutando le opzioni per la composizione del gruppo di iniziativa per nominare Vladimir Putin alla presidenza, ha appreso Kommersant. Sebbene lo stesso capo dello Stato, Vladimir Putin, non abbia ancora annunciato la sua partecipazione alle elezioni, l’AP sta pianificando una campagna basata sulla partecipazione di Vladimir Putin. La formazione di un gruppo di iniziativa suggerisce che molto probabilmente si presenterà alle elezioni come candidato auto-nominato. Il Consiglio della Federazione potrebbe annunciare la data delle elezioni presidenziali il 13 dicembre – presumibilmente il 17 marzo 2024, ha detto a RIA Novosti una fonte parlamentare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:00 del 13 novembre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A nord di Bachmut (Artemovsk), i russi stanno avanzando nell’area del bacino idrico di Berkhovsky. A sud, i combattimenti continuano a Kleshchiika e Andriivka, dove l’esercito russo sta eliminando le forze armate ucraine dalle posizioni precedentemente occupate. Si contano almeno sei soldati uccisi durante l’avanzata russa.

Direzione Donetsk. L’esercito russo continua ad avanzare gradualmente in direzione di Stepove e nella giornata del 13 ha preso il villaggio. Ci sono battaglie in corso vicino alla zona industriale del carbone e l’artiglieria russa sta lavorando attivamente. A sud di Avdiivka, i russi assaltano le posizioni ucraine vicino a Severny e Pervomaisky. A nord-ovest e a nord del villaggio turistico di Tochmash, le truppe russe attaccano lungo tre cinture forestali. Forse con l’obiettivo di espandere la testa di ponte e coprire Steponoe (Petrovsky) e Berdychi da nord. A est di Stepove non ci sono modifiche. A est della zona industriale del carbone le ostilità attive continuano a ovest e ad est della ferrovia, senza modifiche.

Direzione Soledar: contrattacco delle forze armate russe vicino a Kleshchiivka e drenaggio delle risorse ucraine dopo quasi diversi mesi di tentativi attivi da parte ucraina di sfondare le linee delle forze armate russe a Bachmut e portare la città in semi –accerchiamento, le capacità ucraine sono diminuite. Ora le forze ucraine si sono messe sulla difensiva, mentre le truppe russe, al contrario, stanno attaccando. Per cinque-sette giorni unità dell’esercito russo assaltano le posizioni di Kiev vicino alla ferrovia vicino a Kleshchiivka. Durante i combattimenti, le truppe russe sono riuscite ad attraversare la ferrovia e ad avvicinarsi alla periferia del villaggio. Sul versante settentrionale, la settimana scorsa le truppe ucraine hanno tentato nuovamente di avanzare lungo la ferrovia fino a Berkhovka, ma senza successo. I paracadutisti russi hanno respinto l’attacco e hanno lanciato una controffensiva, riuscendo ad avanzare fino a una profondità di 500 metri.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv le forze armate ucraine cercano di sfondare le difese russe a Kopanei e Novoprokopovka. Ci sono battaglie imminenti nell’area di Verbove. Nel frattempo, sulla cengia Vremevskij, l’esercito russo contrattacca nella zona di Staromayorsky. Le truppe russe a sud del villaggio di Pyatikhatki (direzione Zaporozhzhie) hanno migliorato la loro posizione tattica.

Per i russi resta il problema delle teste di ponte del Dnepr. Le truppe ucraine sono presenti da diversi mesi sulle isole e sulla sponda meridionale del Dnepr. La sponda settentrionale del fiume è dominante e il terreno in questo caso “sta al gioco” degli ucraini. Mantenere direttamente la costa è estremamente scomodo per le truppe russe.

Allo stesso tempo, la situazione non sembra rosea nemmeno per i russi. Non c’è un solo ponte sul Dnepr, le forze armate ucraine non hanno attrezzature sulle teste di ponte, effettuano rifornimenti utilizzando barche. Ciò significa perdite elevate per le forze armate ucraine (anche i feriti devono essere evacuati in barca e i soldati a sud del Dnepr hanno munizioni limitate).

La questione chiave per i russi è impedire alle forze armate ucraine di accumulare attrezzature e forze sulla sponda meridionale del Dnepr per sfondare e aprire una testa di ponte. In un post si legge: «Queste posizioni non sono affatto innocue: da lì il percorso verso la Crimea è più breve che attraverso Melitopol, ed è vitale mantenere posizioni a sud del Dnepr».

Nella regione di Kiev, il deposito di munizioni della 43a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine è stato colpito vicino al villaggio di Devichki fonte Ministero della Difesa russo.

Infine uno sguardo aggiornato alle ore 15:00 del 13 novembre in direzione Direzione Kherson: l’11 e il 12 novembre, il comando del gruppo di truppe Katran ha ruotato le unità avanzate a Krynki. A causa del pesante fuoco di artiglieria russo, le truppe d’assalto della Marina ucraina sono state indebolite, spingendo i militari ucraini a rafforzare le proprie posizioni con forze aggiuntive.

Ieri sera e questa mattina gruppi combinati della 35a, 36a e 38a brigata dei marine sono stati spostati nella parte centrale dell’insediamento, con artiglieria e mortai a fornire copertura. Nella vicina foresta sono stati inviati anche due distaccamenti della 36a brigata. Sembra che le unità ucraine stiano pianificando di espandere la loro zona di controllo nella foresta, il che è una mossa sensata. Usando gli sbarchi come copertura, possono più facilmente stabilire posizioni forti per lanciare un’offensiva sulla riva sinistra.

Graziella Giangiulio

