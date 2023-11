ISRAELHAMASWAR. Libano Sud e Siria prima espansione del conflitto

Il presidente americano Biden “ha respinto le opzioni di bombardamento più aggressive proposte dal Pentagono per paura di provocare un conflitto più ampio con l’Iran”, riferisce il New York Times.

Secondo le testimonianze dei palestinesi sfollati dalla zona di Al-Nasser, nella Striscia di Gaza occidentale, le truppe americane hanno partecipato all’offensiva israeliana su Gaza. Non abbiamo modo di verificare le fonti social che trasmettono questo messaggio.

Il 13 di novembre USCENTCOM fa sapere: “Oggi, in risposta alle continue provocazioni da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran e dei loro gruppi affiliati in Iraq e Siria, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi aerei contro strutture vicino alle città di Abu Kamal e Mayadin”, ha affermato il generale Michael Erik Kurilla, comandante USCENTCOM

Gli stand espositivi dei produttori di armi israeliani Israel Aerospace Industries (IAI) e Rafael Advanced Defense Systems erano vuoti all’inizio della giornata di apertura del Dubai Air Show, che durerà una settimana. Lo stand espositivo della filiale locale della società israeliana Elbit Systems era presidiato, anche se uno dei dipendenti si è rifiutato di rispondere alle domande della stampa sulla loro partecipazione.

I paesi arabi e musulmani hanno chiesto la fine della vendita di armi a Israele in segno di protesta per i bombardamenti a Gaza. Si ritiene che le autorità azere stiano acquistando il sistema di difesa aerea Barak MX potenziato dalla società israeliana Israel Aerospace Industries (IAI), sebbene né il produttore né le autorità israeliane abbiano specificato chi sia il destinatario. La IAI si è limitata a precisare che oggetto del contratto è un sistema di difesa aerea con capacità tecnologiche avanzate, comprovate in esercizio.

Benjamin Netanyahu ha detto che dopo la fine delle ostilità, la Striscia di Gaza dovrebbe essere smilitarizzata e Israele manterrà il controllo militare sull’enclave. Il ministro delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, ha firmato un decreto per interrompere le trasmissioni del canale televisivo libanese Al Myadeen dopo che il Consiglio dei Ministri ne ha approvato la chiusura.

L’ambasciatore palestinese in Russia che ha dichiarato: «La Striscia di Gaza non sarà terra di Israele». L’ambasciatore israeliano in Russia Alexander Ben Zvi ha affermato che le manifestazioni che si svolgono in tutto il mondo a sostegno della Palestina sono un esempio di “nuovo antisemitismo”. Secondo l’ambasciatore, i partecipanti a tali azioni negano il diritto di Israele ad esistere.

Il ministro degli Esteri del Bangladesh, A. K. Abdul Momen, ha chiesto il boicottaggio di Israele e dei suoi prodotti da parte di tutti i paesi e lo stesso ha fatto lo stato della Malesia.

Il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran, il generale Amir Ali Hajizadeh, ha affermato che il conflitto tra Israele e Hamas è già andato oltre la Striscia di Gaza, estendendosi al Libano, e continuerà ad espandersi ulteriormente, riferisce l’agenzia iraniana Tasnim. Del 13 novembre volantini IDF chiedevano agli abitanti del Libano sud di evacuare a nord per prossimi attacchi di Israele.

Nel Mar Rosso gli americani si preparano a utilizzare i missili cruise. In particolare, è apparsa online una foto che mostra gli operai della nave da sbarco USS Bataan che attaccano una bomba guidata planante AGM-154 a un aereo McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. L’AGM-154 può ingaggiare bersagli a distanze fino a 560 km; peso esplosivo 108 kg AFX-757.

L’IDF ha fatto sapere che i partner dello stesso sesso dei soldati caduti sono ora riconosciuti come vedove dell’IDF. Le autorità israeliane hanno concesso lo status di “famiglia” ai soldati LGBT e ai loro partner in modo che possano ricevere benefici dallo Stato in caso di morte. Il 6 novembre 2023, il parlamento israeliano ha modificato il diritto di famiglia, che riconosceva come vedova o vedovo solo una donna o un uomo sposato con una persona del sesso opposto.

Secondo il Washington Post, il gruppo palestinese Hamas intendeva, in caso di attacco riuscito al sud di Israele la mattina del 7 ottobre, avanzare più in profondità nel paese verso le città più grandi. Il Washington Post, cita diversi ex e attuali funzionari dell’intelligence e della sicurezza di quattro paesi occidentali e del Medio Oriente. Secondo uno degli interlocutori della pubblicazione, l’obiettivo della seconda fase erano le grandi città e basi militari israeliane. Sempre in materia i media israeliani affermano che Hamas è ancora organizzata e capace di lanciare decine di attacchi nella Striscia di Gaza.

Ed ora uno sguardo all’aggravamento tra Israele e Hamas. Scontri nella Striscia di Gaza dal 13 novembre. Negli ultimi giorni la situazione nella zona del conflitto israelo-palestinese è rimasta praticamente invariata. L’aeronautica israeliana continua ogni giorno a colpire la Striscia di Gaza. Sia le installazioni militari di gruppi palestinesi che le infrastrutture civili sono sotto attacco. Le forze di terra israeliane sono riuscite a isolare la parte settentrionale della Striscia di Gaza e si stanno lentamente spostando più in profondità nelle aree urbane. Sono stati pubblicati nuovi filmati delle azioni dell’IDF nelle aree occupate dell’enclave palestinese. Continuano gli scontri con gli Hezbollah libanesi nel nord di Israele. Sono stati pubblicati nuovi filmati di attacchi contro obiettivi nel sud del Libano.

L’operazione di terra delle forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza è in corso. Le battaglie principali si stanno verificando nel campo profughi di Al-Shati, così come vicino agli ospedali di Al-Shifa, Al-Nasr e Rantisi. Gli israeliani hanno diffuso filmati dalla piazza del Milite Ignoto, nella parte occidentale dell’enclave, che confermano il successo dell’avanzata dell’IDF. A causa degli scontri vicino agli ospedali, il comando israeliano ha annunciato un nuovo percorso di evacuazione lungo Al-Rashid Street, lungo la costa mediterranea.

I rappresentanti di Hamas hanno ringraziato i medici per aver scelto di restare nelle strutture, anche se la decisione dei medici è stata volontaria o meno è oggetto di dibattito. Nel settore nord-orientale, gli israeliani hanno condotto un’operazione locale nell’area di Al-Karama, vicino alla città di Beit Hanoun. I rappresentanti del comando hanno annunciato la distruzione di numerosi lanciamissili, tunnel e roccaforti militanti. I gruppi palestinesi, d’altra parte, hanno rivendicato un attacco riuscito alle posizioni dell’IDF in quest’area.

Gli scontri con Hezbollah lungo i confini settentrionali di Israele continuano come prima: hanno lanciato un attacco ATGM su Dovev, Menara e diverse roccaforti dell’IDF, e hanno anche tentato di lanciare razzi su Kiryat Shmona e Nahariya. Nel caso di Dovev e Menara, l’attacco ha provocato il ferimento di oltre una dozzina di persone: Hezbollah sostiene che sia stato ucciso personale militare, mentre gli israeliani sostengono che siano rimasti feriti solo civili.

Le forze aeree statunitensi e israeliane lanciano attacchi con regolarità attacchi missilistici in Siria. Nella notte tra l’11 e 12 novembre si sono verificati sette attacchi alla periferia di Nawa e Tasil nella provincia di Daraa da posizioni sulle alture di Golan.

Poche ore dopo, due aerei F-15 della base aerea di Tell Nof hanno colpito le posizioni del 175° reggimento di artiglieria della 5a divisione del 1° AC delle forze armate siriane con quattro munizioni per aerei guidati GBU-39. Ciò ha provocato la distruzione di un cannone M e il ferimento di tre militari.

Le azioni israeliane mirano a ridurre il potenziale di combattimento sia degli Hezbollah libanesi che dell’esercito siriano ai loro confini in un contesto di tensioni nel nord del paese.

Durante la stessa notte, aerei americani F-16 della base aerea di Al-Salti in Giordania hanno effettuato diversi attacchi contro obiettivi di gruppi paramilitari nelle aree di Al-Mayadin e Al-Bu-Kemal seguendo una rotta standard.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

