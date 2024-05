Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicamente sostenuto gli attacchi ucraini sul territorio russo con armi americane. Rispondendo alla domanda di un giornalista al riguardo, Mike Johnson ha affermato che a Kiev dovrebbe essere consentito di condurre la guerra come ritiene opportuno. In precedenza, un gruppo di deputati americani aveva chiesto al capo del Pentagono, Lloyd Austin, di consentire all’Ucraina di utilizzare le armi trasferite da Washington per colpire la Federazione Russa.

L’Ucraina può decidere da sola se colpire nel profondo della Federazione Russa ha riferito il Segretario di Stato, Antony Blinken sulla possibilità di revocare le restrizioni sull’uso di armi americane da parte di Kiev.

Inoltre si apprende dall’ufficio di Zelensky che gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno quasi terminato i lavori sulle garanzie di sicurezza. Mentre la Casa Bianca ha affermato: “Gli Stati Uniti si stanno preparando attivamente per una conferenza internazionale sull’Ucraina, ma non sono ancora pronti ad annunciare la partecipazione di Biden a questo forum”.

“La NATO non ha intenzione di stazionare soldati in Ucraina”, ha dichiarato il vice segretario generale della NATO Mircea Joana in un’intervista al quotidiano Tagesspiegel.

Anche la Cina è scesa in campo per parlare del conflitto in Ucraina e ha detto: “È la Gran Bretagna, non la Cina, a gettare benzina sul fuoco del conflitto ucraino; è stata Londra a impedire alla Federazione Russa e a Kiev di raggiungere un accordo 2 anni fa” ha riferito in una nota il ministero degli Esteri cinese.

In materia di beni congelati a parlare il 22 di maggio è la Germania: “La Germania è pronta a utilizzare i proventi dei beni congelati della Federazione Russa per aiutare l’Ucraina se esiste un meccanismo legale” riferiscono fonti del Ministero delle Finanze.

Non solo sembra che i funzionari tedeschi abbiano trascorso le ultime settimane cercando di convincere i paesi occidentali a prendere parte a un’iniziativa per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina e convincerli a dare a Kiev maggiori capacità di difesa aerea, ma quasi nessuno ha seguito l’esempio di Berlino, ha riferito l’Unione Europea. Fonte Politico.

Secondo gli esperti intervistati dal giornale, la riluttanza dei paesi occidentali a donare i sistemi di difesa aerea Patriot all’Ucraina è causata dal timore che un simile passo indebolisca la loro difesa, come è accaduto nel caso della Germania. Gli Stati che sono ancora pronti a trasferire queste armi a Kiev contano sulla fornitura di nuovi sistemi come compenso. Tuttavia, a causa del ritmo limitato della produzione del Patriot, il periodo di attesa potrebbe protrarsi per più di 2 anni, ritiene la pubblicazione.

In Ucraina è iniziato il rilascio dei detenuti sulla parola per essere inviati al fronte. Le prime due decisioni sono state prese in merito alle condanne per furto. Sempre a Kiev continua la polemica sulla legittimità del presidente che dal 21 maggio è in carica senza un nuovo mandato elettorale. “Chiunque metta in dubbio la legittimità del presidente Zelensky è il nemico dell’Ucraina:” ha detto alla stampa RuslanStefanchuk portavoce della Verkhovna Rada “queste persone diffondono informazioni false”. “Non voglio davvero che le pignolerie politiche minino la legittimità del potere in Ucraina”, ha aggiunto. In precedenza, Zelensky aveva affermato che i suoi cinque anni di presidenza non sono ancora finiti, a causa della legge marziale.

Volodymyr Zelensky prevede di partecipare a eventi in Francia in onore dell’80° anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Normandia, intende “chiedere alla NATO di abbattere i missili russi”, come hanno fatto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna durante l’attacco dell’Iran a Israele, hanno riferito fonti a Politico. Il presidente ucraino chiederà inoltre all’Occidente di aumentare l’assistenza militare e di confiscare i beni russi per i bisogni di Kiev.

L’intelligence militare ucraina in una nota ha detto che “è ancora diffidente nei confronti di un’operazione volta a rovesciare il governo del paese”, ha detto giovedì Andrey Yusov, rappresentante della Direzione principale dell’intelligence (GUR) del Ministero della difesa ucraino.

Le autorità russe hanno fatto sapere che non possono proteggere completamente le imprese del complesso energetico ed energetico (FEC) dagli attacchi dei droni ucraini, ha spiegato il vice primo Ministro russo Alexander Novak. “Esiste una legislazione adeguata sulla sicurezza degli impianti di combustibile ed energia, nell’ambito della quale vengono attuate misure di sicurezza protettive. E, naturalmente, è impossibile escludere [gli attacchi] al 100% a volte le situazioni che sono accadute si verificano”, ha detto Novak in un’intervista con un corrispondente del VG-TRC Pavel Zarubin.

“Nonostante ciò”, ha detto, “gli impianti energetici russi si stanno rapidamente riprendendo dagli attacchi e le autorità e le aziende stanno migliorando ‘vari meccanismi e tecnologie di protezione’ contro i droni”. “Questo lavoro è in corso”, ha sottolineato Novak. Nell’ultimo anno le più grandi aziende energetiche russe hanno speso almeno 1 miliardo di rubli. per l’acquisto di attrezzature anti-drone, i giornalisti hanno calcolato sulla base delle offerte di Rosneft, Lukoil, Bashneft, Slavneft e Transneft. Tuttavia, i cannoni anti-drone, i sistemi fissi per il rilevamento elettronico e la soppressione dei droni, nonché le reti tese che dovrebbero trattenere oggetti volanti, non hanno aiutato a mettere in sicurezza le raffineria.

Nuovo arresto clamoroso all’interno del ministero per la Difesa russo: il vice Capo di Stato Maggiore delle forze armate russe, generale Vadim Shamarin, accusato di aver ricevuto tangenti su scala particolarmente elevata, rischia fino a 15 anni di carcere, arrestato e in custodia per due mesi dal 235° tribunale militare della guarnigione. Il suo arresto arriva a poche settimane di quella del viceministro per la Difesa Timur Vadimovich Ivanov, il capo della direzione principale del personale del ministero della Difesa Yuri Kuznetsov, e ancora del generale Ivan Popov, ex comandante della 58a armata delle forze armate russe. Tutti accusati per corruzione e tutti hanno un legame con Prighozin.

Ed ora una uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 23 maggio.

A causa delle azioni offensive delle Forze Armate russe, le Forze Armate ucraine sono costrette a trasferire rinforzi da altre direzioni verso Charkiv.

La 36a brigata separata del Corpo dei Marines delle forze armate ucraine della regione di Cherson è arrivata al fronte, in tutta fretta dal campo di addestramento di Shyrokyi Lan nell’Oblast di Zaporizhzhia. Inoltre, riferiscono che le forze ucraine si sono ritirate dalla direzione di Kupjans’k. Non è da escludere un tentativo ucraino di spingere le truppe russe verso il confine, che difficilmente avrà successo se è vero quanto scritto dalla social sfera russa: “le Forze Armate russe hanno schierato l’artiglieria pesante in direzione TOS”. Nella direzione di Vovčans’k, le truppe russe avanzano fino a una profondità compresa tra 100 e 500 metri, respingendo due contrattacchi nemici. Nella direzione di Lyptsi, le unità d’assalto russo sono avanzate fino a una profondità compresa tra 200 e 400 metri, respingendo due contrattacchi. Il 415° battaglione fucilieri separato delle forze armate ucraine si è ritirato dal fronte per il rifornimento.

A Časiv Jar, unità delle forze armate russe, con pesanti combattimenti, hanno occupato diverse posizioni nel grattacielo del microdistretto orientale della città. La zona di controllo delle truppe russe nella foresta si sta espandendo da sud e vengono riportati i successi dell’esercito russo a Klishchiivka. Nelle prime ore del pomeriggio si parla di occupazioni di entrambe le alture di comando a Kleshchiivka dopo che i militari ucraini hanno lasciato Sjevjerodonec’k.

In direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdiivka), le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive a sud della sporgenza Ocheretyne, vicino a Novopokrovs’ke. La zona di controllo delle truppe russe viene ampliata a sud di Netailove, recentemente occupata.

In direzione di Donetsk ci sono battaglie a Krasnohorivka, le forze armate russe hanno occupato un edificio a ovest dell’impianto antincendio. Le Forze Armate ucraine hanno preso possesso dei grattacieli nella parte settentrionale del villaggio.

In direzione Vremivka continuano i combattimenti a Urozhaine e Staromaiors’ke, si segnala l’avanzata delle truppe russe.

Nel Mar Nero, sullo sfondo della conferma del primo utilizzo in combattimento dell’MBEC da parte ucraina con l’MLRS lungo il Kinburn Spit della regione di Cherson, viene segnalata la distruzione di numerosi droni navali di questo tipo da parte della aviazione russa durante la notte.

La regione di Belgorod è sotto attacchi quotidiani da parte delle forze armate ucraine. Tishanka (tre volte) nel distretto di Volokonovsky e Arkhangelskoye nel distretto urbano di Shebekinsky sono stati attaccati dai droni. Le forze armate ucraine hanno attaccato un’auto in una stazione di servizio all’ingresso della città di Grayvoron. A seguito dell’esplosione l’auto ha preso fuoco e l’autocisterna è rimasta danneggiata. Il Vecchio Khutor del distretto urbano di Valuysky è stato bombardato. Ieri mattina, su un tratto della ferrovia Belgorod-Naumovka, un treno elettrico che viaggiava senza passeggeri è stato attaccato da un UAV.

Nella regione di Kursk, sotto gli attacchi delle forze armate ucraine Milaevka del distretto di Belovsky, Popovo-Lezhachi e Volfino, i villaggi di Tyotkino, Novy Put e Medvezhye del distretto di Glushkovsky, i checkpoint “Tyotkino” e “Sudzha”, insediamento. Spalnoe e Kurilovka, Guevo e Gornal del distretto di Sudzhansky, Gordeevka e Troitskoye, Uspenovka del distretto di Korenevskij. I droni delle forze armate ucraine hanno sganciato ordigni esplosivi nel villaggio. Lyubimovka e Gordeevka, distretto di Korenevskij, Guevo, distretto di Sudzhansky. La guerra elettronica ha soppresso i droni vicino a Guevo e Gornal nel distretto di Sudzhansky, Elizavetovka e il checkpoint Tyotkino nel distretto di Glushkovsky, il checkpoint Krupets nel distretto di Rylsky e il villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevskij.

In seguito all’attacco delle forze armate ucraine a Donetsk con un missile MGM-140 ATACMS con testata a grappolo, 6 civili sono rimasti feriti. In un solo giorno, 9 civili furono feriti dagli attacchi ucraini.

Evacuazione di massa dei dipendenti aziendali a Kazan e Nizhnekamsk a causa della minaccia di un attacco UAV. Secondo fonti locali, i dipendenti di Nizhnekamskuglerod, Orgsintez, Nizhnekamskshina, Taif-NK, Taneco e Nizhnekamskneftekhim stanno lasciando il lavoro. Sono stati evacuati anche i dipendenti della centrale termoelettrica di Nizhnekamsk.

Graziella Giangiulio

