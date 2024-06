AMBIENTE. WMO: aumenta il caldo torrido globale 

Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, Wmo, esiste una probabilità dell’80% che la temperatura media globale annuale supererà temporaneamente 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali per almeno uno dei prossimi cinque anni.

Secondo il rapporto Wmo, si prevede che la temperatura media globale in prossimità della superficie per ogni anno tra il 2024 e il 2028 sarà compresa tra 1,1°C e 1,9°C superiore rispetto alla linea di base del periodo 1850-1900. Si dice che sia probabile (86%) che almeno uno di questi anni stabilirà un nuovo record di temperatura, battendo il 2023, attualmente l’anno più caldo.

C’è una probabilità del 47% che la temperatura globale media nell’intero periodo quinquennale 2024-2028 supererà 1,5 °C rispetto all’era preindustriale, afferma il Global Annual to Decadal Update della WMO – rispetto al 32% rispetto al rapporto dello scorso anno. per il periodo 2023-2027.

La probabilità (80%) che almeno uno dei prossimi cinque anni superi 1,5°C è in costante aumento dal 2015, quando tale probabilità era prossima allo zero. Per gli anni tra il 2017 e il 2021 c’era una probabilità del 20% di superamento, e questa probabilità è aumentata fino al 66% tra il 2023 e il 2027.

L’aggiornamento è prodotto dal Met Office del Regno Unito, che è il centro principale del Wmo per la previsione climatica da annuale a decennale. Fornisce una sintesi delle previsioni dei Centri di produzione globale designati dal Wmo e di altri centri contributori.

È stato pubblicato in concomitanza con il discorso del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres che chiedeva un’azione sul clima molto più ambiziosa: “Stiamo giocando alla roulette russa con il nostro pianeta”, ha detto Guterres. “Abbiamo bisogno di una rampa di uscita dall’autostrada verso l’inferno climatico. E la buona notizia è che abbiamo il controllo della ruota. La battaglia per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi sarà vinta o persa negli anni 2020 – sotto lo sguardo dei leader di oggi”.

Guterres si è anche avvalso delle prove a sostegno del servizio Copernicus Climate Change, finanziato dall’Unione europea e implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Ciò ha dimostrato che ciascuno degli ultimi 12 mesi ha stabilito un nuovo record di temperatura globale per il periodo dell’anno.

Considerati questi 12 record mensili, la temperatura media globale degli ultimi 12 mesi (giugno 2023-maggio 2024) è anche la più alta mai registrata, pari a 1,63°C al di sopra della media preindustriale del periodo 1850-1900, secondo Copernicus Climate Change ERA5 set di dati.

Con l’accordo di Parigi del 2015, i paesi hanno concordato di mantenere la temperatura superficiale media globale a lungo termine ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarla a 1,5°C entro la fine di questo secolo. La comunità scientifica ha ripetutamente avvertito che un riscaldamento superiore a 1,5° C rischia di scatenare impatti molto più gravi sui cambiamenti climatici e condizioni meteorologiche estreme, e ogni frazione di grado di riscaldamento è importante.

Anche agli attuali livelli di riscaldamento globale, ci sono già impatti climatici devastanti. Questi includono ondate di caldo più estreme, eventi di precipitazioni estreme e siccità; riduzioni delle calotte glaciali, del ghiaccio marino e dei ghiacciai; accelerando l’innalzamento del livello del mare e il riscaldamento degli oceani.

Secondo lo State of the Global Climate 2023 del Wmo, la temperatura media globale in prossimità della superficie nel 2023 è stata di 1,45°C (con un margine di incertezza di ± 0,12°C) al di sopra del livello di riferimento preindustriale. È stato di gran lunga l’anno più caldo come mai registrato, alimentato dal riscaldamento climatico a lungo termine combinato con altri fattori, in particolare un evento naturale di El Niño, che ora sta diminuendo.

Il Wmo prevede lo sviluppo di La Niña e il ritorno a condizioni più fresche nel Pacifico tropicale nel breve termine, ma le temperature globali più elevate nei prossimi cinque anni riflettono il continuo riscaldamento dovuto ai gas serra.

