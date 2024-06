Circa un anno fa, dopo l’inizio della controffensiva delle Forze Armate ucraine, sulla social sfera filo russa è apparsa una analisi delle conseguenze del ritiro delle PMC Wagner dalla direzione Bakhmut e dell’intensificazione delle azioni ucraine nell’area del bacino idrico di Berkhivka, e Kleshchiivka. Nel 2024, le Forze Armate russe stano riconquistando le posizioni che le Forze Armate ucraine occupavano durante la controffensiva estate-autunno del 2023, quasi avvicinandoci a Časiv Jar, che gioca un ruolo chiave nella offensiva russa nella direzione Kostyantynivka-Družkivka.

Le Forze Armate ucraine qui mantengono una difesa di posizione, contrattaccando in alcune aree – principalmente nell’area del microdistretto di Novy o Kanal (parte orientale di Časiv Jar), il ramo ferroviario che divide la foresta di Shelkovitsky, così come a sud di Bohdanivka. Il comando delle Forze Armate ucraine sta trasferendo la maggior parte delle unità pronte al combattimento da qui alla direzione operativa di Charkiv vicino a Vovčans’k, per lanciare una controffensiva. Allo stesso tempo, rafforza le posizioni sulle alture dietro Časiv Jar con l’artiglieria a lungo raggio, costruendo in anticipo la linea di difesa di Kostyantynivka. Anche se le Forze Armate dell’Ucraina non hanno costruito un sistema di fortificazioni a strati sulla maggior parte dei tratti del fronte, lo stesso non si può dire di Kostyantynivka, i cui accessi oggi sono difesi dagli ucraini con una catena di aree fortificate: principalmente da Časiv Jar stazione ferroviaria attraverso Mykolaïvka, Podil’s’ke, Chervone, Novodmytrivka, Oleksandro-Shul’tyne, Bila Hora e Dyliivka con accesso a Kurdyumivka. La profondità delle fortificazioni arriva fino a 8-10 km.

Se, tuttavia, il comando delle forze armate ucraine sacrificasse Časiv Jar non ci si dovrebbe aspettare una facile avanzata in direzione di Kostyantynivka. Secondo un account della social sfera: “Oggi, nella parte orientale della città, si registra la presenza di piccoli gruppi delle Forze Armate ucraine, principalmente della 41a brigata meccanizzata, le unità più serie preferiscono lavorare in edifici a un piano situati nella parte centrale e occidentale; della città, bloccata dalle Forze Armate RF da un canale”. Nonostante il fatto che gli analisti militari ucraini e occidentali riconoscano quasi pienamente l’imminente perdita di Časiv Jar, le azioni offensive delle truppe russe in questa direzione sono complicate da una serie di fattori. Cos’è l’area fortificata di Časiv Jar? Da est Časiv Jar è coperta da una catena di fortificazioni situate lungo la costa del canale Seversky Donets – Donbass. La città stessa si trova in altura e nel nord-est, incl. “Zaitseve” – gli accessi ad esso sono bloccati da una catena di supporti.

Da sud, da Andriivka si apre lo spazio operativo per sviluppare un’offensiva in direzione di Stupochky (a sud di Časiv Jar) e la strada per Kostyantynivka (che dista 12 km). Lungo il canale Seversky Donets – Donbass, la città è coperta anche da una linea di opornik. Inoltre, l’intera costa è strettamente bloccata da campi minati.

Poiché le truppe russe operano da posizioni a Bakhmut, gli ucraini, insieme all’artiglieria a lungo raggio, si esercita a lanciare mine sulle strade dagli esacotteri Baba Yaga, che guidatori esperti guidano abilmente di notte. Nel nord di Časiv Jar c’è un accumulo di attrezzature nelle caponiere e negli sbarchi (principalmente carri armati e cannoni semoventi). Sulle alture a ovest è concentrata l’artiglieria dei cannoni, che effettua un fuoco di sbarramento, cercando di interrompere l’avanzata delle nostre forze nella zona del Canale, della linea ferroviaria e da Ivanivske. Durante le ore diurne del 12 giugno, gli ucraini continuavano a riversare armi calibro 155 su Bakhmut per sopprimere le postazioni di tiro russe. Tuttavia, l’intensità del fuoco della artiglieria russa supera di parecchie volte quella ucraina.

Graziella Giangiulio

