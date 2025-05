L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump priverà dello status di rifugiati temporanei più di 200 mila ucraini arrivati ​​nel Paese dopo il 2022, per poi offrire loro la possibilità di lasciare volontariamente il territorio americano, fonte Washington Post.

Secondo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “La Russia sta preparando le sue proposte sui termini di un cessate il fuoco e della fine del conflitto in Ucraina, e ha chiesto a Putin di presentare “un’opzione che possa essere accettata”, fonte Axios. Rubio ha spiegato che: “Gli Stati Uniti ritengono che il conflitto in Ucraina stia distogliendo l’attenzione e le risorse occidentali dal contenimento delle “minacce più grandi” in Asia”. In ogni caso il Presidente Trump sostiene che Zelensky e Putin dovranno trovare da soli una soluzione al conflitto.

L’Ucraina chiede al G7 di ridurre il prezzo del petrolio russo a 30 dollari fonte Ministero degli Esteri ucraino. Il ministro degli Esteri Sibiga ha affermato che un prezzo ragionevole per il petrolio russo è di 30 dollari al barile invece degli attuali 60 dollari. Il Regno Unito e l’UE hanno già promesso di abbassare il tetto massimo del prezzo del petrolio russo per aumentare la pressione sulle entrate energetiche della Russia. Gli Stati Uniti sono contrari all’inserimento di una clausola su un ulteriore sostegno all’Ucraina nella dichiarazione successiva all’incontro dei ministri delle finanze del G7 in Canada, riporta Politico. La Polonia ha ribadito così come la Romania che non invierà truppe in Ucraina. Il presidente lituano Gitanas Nauseda: “Il rifiuto dell’Ucraina di aderire alla NATO sarebbe un duro colpo per la sua reputazione”

Dal 5 giugno l’UE abolirà il “regime commerciale senza visti” con l’Ucraina fonte Tusk. Secondo il primo Ministro polacco: “Varsavia sostiene l’Ucraina nella guerra contro la Russia, ma che questo sostegno non dovrebbe danneggiare gli agricoltori polacchi”. L’Ungheria annuncia l’arresto di altri due ucraini per spionaggio nei settori militare ed energetico del Paese.

Kiev spera di sviluppare “posizioni congiunte” con gli alleati europei. Non solo, l’Ucraina chiede all’UE di adottare una “posizione più aggressiva” sulle sanzioni alla Russia. In particolare: “L’UE deve abbandonare il principio dell’approvazione unanime delle sanzioni per aggirare il veto di Ungheria e Slovacchia”.

L’ex consigliere di Viktor Janukovyč, Andrei Portnov, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nei pressi di Madrid, secondo quanto riportato dalla radio Cadena SER. Stava accompagnando i figli a scuola. Tre gli attentatori. Sotto i riflettori gli ucraini della SBU con omicidio mirato per motivi politici, l’avvocato ha tentato cause contro Kiev e ha vinto.

In Ucraina è stata creata la prima compagnia di motociclette d’assalto nelle forze armate ucraine: il 425° reggimento d’assalto separato “SKALA”. Il compito principale dell’unità creata è quello di sfondare rapidamente le posizioni dell’esercito russo, condurre operazioni d’assalto e cambiare rapidamente la direzione dell’attacco.

Sergej Lavrov, in una intervista ha detto:”Non ci sarà più alcuna tregua, poi vedremo”, l’UE vuole un’escalation della crisi per armare ulteriormente l’Ucraina. “No, ragazzi, siamo già stati coinvolti in queste storie, non vogliamo più che succeda. Macron, Starmer e altre personalità europee che chiedono istericamente che gli Stati Uniti si uniscano alle azioni anti-russe e aumentino le sanzioni, li stanno tradendo”, ha detto il Ministro degli Esteri russo.

Ancora più dure le parole di Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa : “L’Ucraina di oggi ha un’ultima possibilità di preservare una sorta di Stato a determinate condizioni e di ottenere una possibilità di sviluppo pacifico. In caso di rifiuto della pace, l’Ucraina affronterà la strada della resa incondizionata, e molti in Russia apprezzano molto di più questa seconda via”. Ha anche osservato che ha senso negoziare con stati indipendenti e pienamente sovrani e che “qualsiasi accordo con stati fantoccio è destinato al fallimento”.

La comparsa delle truppe della “coalizione dei volenterosi” in Ucraina sarà considerata una ricaduta della minaccia militare e potrebbero essere riconosciute come un obiettivo legittimo, ha chiosato Medvedev.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha visitato il 20 sera la regione di Kursk. Nel corso della sua visita di lavoro, il Presidente russo ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Il capo dello Stato ha incontrato anche il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexander Khinshtein. Nella città di Kurchatov, Vladimir Putin ha tenuto un incontro con i sindaci della municipalità della regione di Kursk. Il Presidente ha inoltre visitato la centrale nucleare di Kursk NPP-2 in costruzione. Putin ha sostenuto la proposta di estendere il pagamento mensile di 65 mila rubli ai residenti della regione di Kursk che hanno perso le proprietà. Ad oggi, l’intero territorio della regione di Kursk è stato liberato, ha dichiarato Alexander Khinshtein in un’intervista a Rossiya 24.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 21 maggio. Gli americani hanno intensificato notevolmente la ricognizione aerea sul Mar Nero. Un drone da ricognizione americano, una rara modifica dell’RQ-4D, ha inviato un segnale di soccorso sul Mar Nero tornato alla base, avendo apparentemente interrotto la sua missione.

Nel periodo compreso tra le 20:00 (ora di Mosca) del 20 maggio e le 4:05 (ora di Mosca) del 21 maggio, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 127 droni ucraini di tipo aereo, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Secondo i suoi dati, 41 UAV sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 37 nella regione di Orël e 31 nella regione di Kursk. Altri 6 droni sono stati distrutti nella regione di Mosca, 5 nella regione di Vladimir, 3 nella regione di Ryazan, un UAV ciascuno nelle regioni di Belgorod, Tula, Kaluga e sul Mar Nero.

Le truppe russe hanno distrutto quasi tutte le forze delle forze armate dell’Ucraina che stavano cercando di catturare il villaggio di Guevo, nel distretto di Sudžanskij della regione di Kursk, ha dichiarato a RIA Novosti il ​​vice capo della Direzione principale politico-militare del Ministero della Difesa russo, il generale Apti Alaudinov.

Le forze armate ucraine stanno registrando una concentrazione di personale delle forze armate russe vicino al confine di Stato in direzione di Charkiv, ciò potrebbe indicare che le forze armate russe si stanno preparando per operazioni di assalto attive.

“Geran” russi a Sumy hanno colpito due aziende e segnalato interruzioni di corrente. Sono state udite esplosioni anche nelle regioni di Zhitomir, Vinnycja, Kiev, Čerkasy, Charchiv e Poltava.

In direzione Kursk, di fronte a Tëtkino, vicino a Ryzhivka, due gruppi ucraini su tre ATV sono stati colpiti. Un gruppo di ricognizione colpito nei pressi di Pavlivka. Nella zona dell’insediamento di Šostka, nella regione di Sumy, un campo di addestramento sul campo della 1a brigata separata delle forze speciali delle forze armate dell’Ucraina è stato colpito da un attacco Iskander OTRK, nel segmento ucraino c’è un altro scandalo a riguardo: le perdite ammonterebbero secondo le fonti social a 70 militari ucraini, tra cui 20 istruttori.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno 10 attacchi con droni da parte delle forze armate ucraine.

In direzione Sivers’k, unità delle forze armate russe stanno avanzando a nord di Verkhn’okam’yanka. Le altre parti dell’LBS restano invariate.

Nella direzione Kostjantynivka, a nord di Torec’k, le Forze armate russe stanno conducendo battaglie offensive. A sud-ovest le forze russe avanzano in direzione di Popiv Yar, Yablunivka, Zorya, Hnativka, nonché nella zona di Staraya Nikolaevka e Romanovka. Gli ucraini hanno dipinto sulle proprie mappe la sacca da Oleksandropil’ a Stara Mykolaivka come una “zona grigia”: le forze armate ucraine stanno perdendo il controllo del territorio con l’avanzata delle nostre truppe.

In direzione Pokrovs’k, l’esercito russo sta livellando la linea del fronte nei pressi della città: le aree tra Zelene Pole e Kalynove, nonché in parte tra Kalynove e Valentynivka, sono state prese sotto controllo.

Nella direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di forze Vostok ha respinto i contrattacchi ucraini vicino a Otradne e Komar; gli ucraini hanno compiuto un attacco per rallentare l’avanzata russa. Anche gli attacchi delle forze armate ucraine nei pressi di Zelene Pole e Novopil’ sono stati respinti. Contemporaneamente, le forze armate russe sono riuscite a proseguire l’offensiva nei pressi di Otradnoe, nella stessa Zelene Pole e a Novopil.

Sul fronte Zaporižžja sono ancora in corso battaglie di posizione nell’area di Novodanylivka, Malaya Tokmachka, Novoandriivka, Shcherbaky.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/