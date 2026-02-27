Il Rappresentante Speciale del Presidente russo Dmitriev è a Ginevra per colloqui con la parte americana, TASS. I colloqui di Dmitriev con gli americani a Ginevra si sono concentrati sulla questione economica.

Gli Stati Uniti continuano ad aumentare la pressione su Mosca. “Non stiamo imponendo sanzioni all’Ucraina e non stiamo vendendo armi alla Russia”, afferma il Segretario di Stato Marco Rubio. “Il motivo per cui l’Ucraina sta subendo questa guerra è perché gli Stati Uniti hanno fornito e venduto armi all’Ucraina, oltre a fornire assistenza di intelligence e altre cose”, ha aggiunto.

In una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha affermato di voler vedere la fine del conflitto russo-ucraino entro un mese, riporta Axios.

Secondo Boris Johnson: “Non ci sono prove che Putin porrà fine alla guerra se l’Ucraina ritirerà le sue truppe dal Donbass. Il presidente russo si limiterà ad intascare queste concessioni dall’Ucraina e andrà avanti… Accetterà la pace solo se i suoi alleati faranno molta più pressione su di lui. Attualmente, solo 1 su 10 è disposto a farlo”, ha affermato l’ex primo Ministro britannico.

La Slovacchia è pronta ad adottare altre misure contro l’Ucraina a causa della riluttanza di Kiev a consentire l’ingresso del petrolio russo nella repubblica attraverso l’oleodotto Druzhba, ha dichiarato il primo Ministro Robert Fico. “Il governo è anche pronto ad adottare altre misure di ritorsione se dovessimo constatare che il presidente ucraino non è interessato a fornirci ciò a cui abbiamo diritto, ciò che abbiamo acquistato”, ha detto Fico. Sulla stessa lunghezza onda anche l’Ungheria che sta schierando truppe per proteggere le infrastrutture energetiche dall’Ucraina. Il primo Ministro Viktor Orbán lo ha annunciato in un videomessaggio. Le forze dell’ordine ungheresi avevano precedentemente rafforzato la sicurezza alle frontiere e vietato il volo dei droni nella zona di confine. Il 12 aprile si terranno le elezioni parlamentari per eleggere il nuovo primo Ministro. Il partito al governo di Viktor Orbán, Fidesz, si scontrerà con il partito di opposizione Tisza, che ha posizioni più filoeuropee.

Volodymyr Zelenskyy si è assunto il compito di epurare l’SBU, apparentemente dagli uomini di Maluk. “Ho incaricato Jevhen Stanislavovyć Chmara e Oleksandr Poklad di lavorare per epurare l’SBU da coloro i cui interessi non sono affatto l’Ucraina”, ha dichiarato. E ancora ha aggiunto: “La Russia non poteva e non può occuparci. Non hanno vinto, ma per noi questa è una vittoria.” Secondo il premier ucraino la Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili contro l’Ucraina. “Ci sono danni in otto regioni”. Ha osservato che le forze armate russe, in particolare, hanno colpito le infrastrutture del gas nella regione di Poltava e le sottostazioni elettriche nelle regioni di Kiev e Dnipropetrovs’k.

L’azienda elettrica ucraina ha confermato: “La Russia ha già attaccato la 34a grande sottostazione nella regione di Odessa: i danni sono ingenti, le riparazioni richiederanno molto tempo”, fonteDTEK. L’Ucraina importerà per la prima volta gas naturale liquefatto attraverso la Lituania: ciò avverrà tra febbraio e marzo, afferma l’amministratore delegato di Naftogaz Koretsky. Questo darà un po’ di tregua al sistema di rifornimento energetico ucraino.

Secondo i media ucraini, le forze armate russe hanno fatto saltare in aria una diga vicino a Osykove, in direzione Slov”jans’k-Kramators’k, complicando la logistica per le forze armate ucraine. Secondo quanto riferito, l’esercito russo starebbe intensificando la sua attività nella battaglia di Kostjantynivka. L’esplosione della diga ha provocato un’inondazione nella zona in cui l’acqua ha raggiunto la strada Družkivka-Kostjantynivka, “trasformando l’area in una palude completa, rendendola per ora impossibile da raggiungere”. “È impossibile dire che la logistica verso la città verrà completamente bloccata, poiché ci sono altre vie per rifornimenti, trasporti, ecc. Tuttavia, i russi sono certamente riusciti a peggiorare la situazione, almeno temporaneamente”. Scrivono i media ucraini.

Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga sostiene che oltre 1.700 cittadini africani provenienti da 36 paesi diversi combattono nell’esercito russo. Oltre 90.000 ucraini risultano dispersi, tra militari e civili, compresi i bambini, secondo Artur Dobroserdov, Commissario per le Persone Scomparse. La maggior parte di queste persone sono membri delle Forze Armate ucraine.

Un sospettato dell’omicidio di Andrei Portnov, ex consigliere di Yanukovich, è stato arrestato. Lo ha riferito la polizia spagnola a RIA Novosti. Il sospettato è stato arrestato in Germania. Portnov è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel maggio 2025 all’ingresso di una scuola vicino a Madrid.

Dalla Svezia fonti mediatiche affermano che le forze di difesa aerea del Paese hanno abbattuto un drone russo lanciato da una nave in mare aperto verso la portaerei francese Charles de Gaulle, ormeggiata nel porto di Malmö.

La Russia per la prima volta lancia fino a Charkiv i droni con tecnologia FPV che utilizzano la fibra ottica: il primo caso è stato registrato nella periferia settentrionale della città, secondo il consigliere del Ministro della Difesa ucraino, Serhiy “Flash” Beskrestnov.

Vladimir Putin dalla Russia ieri ha parlato di bioeconomia. “Nel 2026, la Russia ha iniziato a implementare un progetto nazionale di bioeconomia. La Russia è pronta a implementare programmi congiunti di bioeconomia nell’ambito dei BRICS. Ed è orgogliosa che i risultati dei suoi scienziati abbiano dato un contributo significativo alle scienze della vita. L’accesso paritario alle tecnologie del futuro è una condizione indispensabile per lo sviluppo della civiltà. La biotecnologia si sta sviluppando a un ritmo senza precedenti e può contribuire a risolvere problemi come il cambiamento climatico e la carenza di cibo. Mosca sfrutterà il potenziale della bioeconomia per migliorare la salute nazionale. Gli sviluppi all’avanguardia in Russia, anche nel campo della bioeconomia, sono impressionanti. Scienziati e ingegneri stanno già plasmando una nuova realtà con le loro decisioni coraggiose. Il numero di posti finanziati dal bilancio in biotecnologie presso gli istituti di formazione regionali dovrebbe essere aumentato. Le competenze dei laureati di molte università russe sono attualmente significativamente inferiori al livello di sviluppo delle biotecnologie. La sfida delle risorse umane in questo campo è una delle più complesse, e “c’è ancora molto da fare”.

Putin ha firmato un decreto che istituisce un centro nazionale, il “Corpo degli Ingegneri Minerari”. Il centro è stato istituito per “fornire personale e supporto scientifico al complesso delle risorse minerarie” della Russia. Il “Corpo degli Ingegneri Minerari” è in fase di costituzione presso l’Università Mineraria Imperatrice Caterina II di San Pietroburgo. Le principali funzioni del centro includono: coordinare gli sforzi delle università per promuovere la formazione di personale ingegneristico, scientifico, pedagogico e scientifico per il complesso delle risorse minerarie; condurre ricerche scientifiche nell’interesse del complesso delle risorse minerarie della Russia; sviluppare proposte per l’accreditamento degli ingegneri minerari; studiare l’esperienza internazionale nella formazione del personale in questo campo e altro ancora.

In materia di negoziati con l’Ucraina, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov ha detto: “Ha senso che i presidenti di Russia, Stati Uniti e Ucraina si incontrino di persona in formato trilaterale solo per finalizzare gli accordi”. “I tre presidenti dovrebbero incontrarsi solo se stanno finalizzando un accordo, o, come dicono gli americani, un patto. Questo è probabilmente vero.”

Per quanto riguarda le prospettive di organizzare un incontro tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky, per ora limitiamoci a ricordare le sue dichiarazioni della scorsa settimana, “ciò che l’Ucraina non accetterà mai, ciò che non accetterà, cosa intende fare in seguito, e così via”.

Secondo la TASS: “Un incontro trilaterale sulla soluzione ucraina che coinvolge Mosca, Washington e Kiev è stato rinviato all’inizio di marzo; la sua sede è attualmente in fase di definizione,”.

Un attacco terroristico contro un alto funzionario del Ministero della Difesa è stato sventato a San Pietroburgo e due russi che agivano per conto dei servizi segreti ucraini sono stati arrestati, ha riferito il Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB. Mentre DAESH ha detto di essere coinvolta nell’attacco alla stazione di polizia di Mosca di tre giorni fa. Le indagini sono in corso.

In materia economica il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato i dati della Federazione Russa: “che ha un deficit di bilancio, ma queste sono difficoltà attuali che la stabilità macroeconomica ci consente di affrontare”. Ha osservato che Vladimir Putin sta tenendo il polso della situazione e sta discutendo la situazione con il Consiglio dei Ministri e la Banca Centrale.

Secondo Peskov, “il calo dei ricavi da petrolio e gas è parzialmente compensato dalla crescita dei ricavi non derivanti da petrolio e gas. La stabilità dell’economia russa è pienamente garantita, incluso l’adempimento di tutti gli obblighi sociali nei confronti del popolo, ha aggiunto”.

La Russia ha consegnato all’Ucraina oltre 1.000 corpi di soldati caduti, mentre la parte ucraina ha consegnato 35 corpi di militari russi, ha riferito Vladimir Medinsky. Da parte ucraina sono in corso rilievi del DNA per stabilire se si tratti effettivamente di militari oppure no.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 26 febbraio. Nella notte, le forze armate russe hanno effettuato attacchi con droni e missili, anche aviolanciati, su Kiev (la sottostazione Kyivskaya-750), Charkiv, Zaporižžja e Poltava (un impianto per l’estrazione del gas). In mattinata, aerei russi hanno effettuato nuovi lanci di missili e sono state udite nuove esplosioni a Zaporižžja. Nella notte, 17 droni ucraini sono stati abbattuti nelle regioni russe. Tuttavia, il numero totale potrebbe essere superiore: i bersagli abbattuti in nuove regioni – quelle ucraine passate alla Russia – non sono inclusi nel conteggio e i canali di settore riportano che, a causa delle specificità del processo di conteggio, non tutti i bersagli colpiti in cielo vengono prontamente inclusi nelle statistiche pubbliche.

Il 25 febbraio, la regione di Bryansk è stata attaccata da droni tattici delle forze armate ucraine. Cinque i feriti. Un posto di pronto soccorso è stato distrutto a Churovichi e a Kurkovichi, nel distretto di Starodubsky.

Dalla direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord segnala che i gruppi d’assalto sono avanzati in sei aree nel distretto di Sumy, una a Krasnopil’s’kyi district e due a Hlukhiv. L’avanzata complessiva è caratterizzata da una distanza fino a 400 metri: ogni fazzoletto di terra viene strappato agli ucraini, nonostante le forze armate russe utilizzino una varietà di armi pesanti in questa direzione.

Nella regione di Kursk, nel villaggio di Markovo, distretto di Gluškovskij, un drone FPV ucraino ha colpito ieri un’abitazione privata, un morto e un ferito.

Nella regione di Belgorod, un morto, due feriti da attacco di droni ucraini. Ieri, il governatore ha osservato che 35 civili sono stati uccisi e 239 feriti dall’inizio dell’anno.

Nel settore di Charkiv, le forze russe stanno aumentando l’intensità degli attacchi aerei e dei missili Geranium, gruppo di forze Sever. Sul terreno, la battaglia vicino a Vovčans’k continua e si è registrato un successo per i russi a Hrafske. Fonti social riferiscono che le truppe ucraine del villaggio si sono ritirate attraverso i ghiacci del Severskij Donec.

Non sono pervenute informazioni da Kupjans’k in merito ai cambiamenti della situazione nelle ultime 24 ore. I piccoli gruppi di fanteria separati russi stanno operando nell’area di Kup’yans’k-Vuzlovyi con il compito di proteggere la periferia; si registrano combattimenti per gli accessi alla città.

In direzione di Kostjantynivka, un missile FAB-3000 ha colpito la diga tra Kostjantynivka e Družkivka vicino a Osykove, causando inondazioni e bloccando una delle vie logistiche delle forze armate ucraine verso Kostjantynivka.

Nel sud-est della regione di Zaporižžja, il gruppo di Forze Vostok russo continua le operazioni d’assalto nelle aree di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnyaya Tersa, Hirke e Huljajpole. Approfittando delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, i gruppi d’assalto ucraini hanno tentato invano di attaccare. Veicoli sono stati distrutti lungo il percorso e truppe a piedi sono state uccise dopo averne impedito l’avanzata.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano nell’area di Stepnohirs’k e Luk’yanivs’ke, Mahdalynivka e Zapasne, senza cambiamenti significativi.

Sul fronte di Cherson, i combattimenti continuano nella zona insulare, con droni che volano ininterrottamente su entrambi i fronti 24 ore su 24. La profondità di penetrazione dei droni ucraina può arrivare fino a 25 km.

Graziella Giangiulio

