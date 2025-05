La conversazione telefonica tra Trump e Putin è durata oltre due ore. Il presidente della Federazione Russa si è collegato da Sochi. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato in un post su Truth Social che, a suo avviso, “tutto è andato molto bene”, dichiarando che “Russia e Ucraina inizieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco e, cosa ancora più importante, per la FINE della guerra”. Il Presidente Trump ha poi affermato che la Russia intende avviare scambi commerciali su larga scala con gli Stati Uniti dopo la fine della guerra, e lui ha concordato, aggiungendo che il potenziale della Russia è “ILLIMITATO”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di “vedere un enorme potenziale per gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Russia dopo un accordo in Ucraina”. E ancora ha detto: “La Russia vuole avviare massicci scambi commerciali con gli Stati Uniti una volta terminato questo disastroso “bagno di sangue”, e io appoggio questa idea”. “I negoziati tra Russia e Ucraina inizieranno immediatamente. Ne ho informato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo Ministro italiano Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente finlandese Alexander Stubb nel corso di una conversazione telefonica avvenuta subito dopo il mio colloquio con il presidente Putin”.

A riassumere la posizione russa l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov che ha tenuto un briefing dopo la conversazione telefonica tra Putin e Trump: “La conversazione è stata piuttosto lunga: è durata 2 ore e 5 minuti. […] La conversazione è stata franca e costruttiva e si è svolta nel rispetto reciproco. I leader hanno discusso dello stato delle relazioni tra Russia e Stati Uniti e si sono espressi a favore della loro ulteriore normalizzazione. I presidenti hanno discusso la questione dello scambio di prigionieri e il Cremlino ha riferito che stavano discutendo di piani per scambiare cittadini con una tariffa di 9 a 9. Trump considera la Russia uno dei partner più importanti degli Stati Uniti. Putin e Trump hanno concordato di proseguire il dialogo su tutte le questioni, compresa l’Ucraina. I leader non escludono di organizzare un incontro personale, il luogo e le date non sono ancora stati stabiliti. Nel corso della conversazione non si è parlato dei tempi previsti per raggiungere un possibile accordo su un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.”

L’UE il 20 maggio ha approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia È diretto contro quasi 187 navi della flotta ombra russa e contro 75 persone fisiche e giuridiche. Alle navi incluse nell’elenco delle sanzioni è vietato l’ingresso nei porti dell’Unione Europea. Il numero totale delle imbarcazioni sanzionate ha raggiunto quota 342. 31 società sono state aggiunte all’elenco delle persone giuridiche coinvolte nell’elusione delle sanzioni. Saranno soggetti a restrizioni più severe sulle esportazioni. Nella lista nera rientrano le società proprietarie di petroliere provenienti dalla Turchia e da Hong Kong. Il Belgio è pronto a inviare truppe in Ucraina come parte di una “coalizione di volenterosi” guidata da Francia e Gran Bretagna subito dopo la conclusione del cessate il fuoco ha affermato il Ministro della Difesa belga Theo Francken.

Il Regno Unito ha imposto sanzioni alla Saint Petersburg Currency Exchange. Inoltre, come riportato dal Tesoro britannico, sono state introdotte sanzioni contro l’Agenzia russa per l’assicurazione dei depositi.

Volodymyr Zelensky ha affermato che: “L’Ucraina non ritirerà mai le sue truppe dal suo territorio e non cederà agli ultimatum della Russia. Aspettiamo la proposta che presenterà la Russia. Vogliamo fermare la guerra. Stiamo valutando la possibilità di incontrare nuovamente tutte le squadre: USA, Ucraina, Russia e paesi europei. Un incontro del genere potrebbe aver luogo in Turchia, in Vaticano o in Svizzera”. Kiev sta valutando la possibilità di un nuovo incontro di tutte le squadre: Stati Uniti, Ucraina, Russia e paesi europei, ha affermato Zelensky. Secondo lui, tali negoziati potrebbero svolgersi in Turchia, in Vaticano o in Svizzera. I leader dell’Unione Europea e degli Stati Uniti accolgono con favore la proposta di Papa Leone XIV di ospitare in Vaticano i colloqui di pace sull’Ucraina. Lo ha affermato in una nota l’ufficio stampa del premier italiano Giorgia Meloni, in seguito al colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo della Commissione europea, nonché i leader di Germania, Francia, Italia e Volodymyr Zelensky.

Il presidente russo Putin ha detto: “Russia e Ucraina sono “generalmente sulla strada giusta” dopo la ripresa dei colloqui diretti”. “Il Cessate il fuoco con l’Ucraina possibile una volta raggiunti accordi pertinenti”. Ha chiosato Putin.

Di estremo interesse la dichiarazione del 20 maggio, del il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha affermato: “la Russia è pronta a difendere i diritti dell’ortodossia canonica in Ucraina e “non lascerà nei guai il popolo ortodosso”” un chiaro invito al Vaticano a continuare sulla strada dell’unità tra le chiese d’Oriente.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte affiorata alle 15:30 del 20 maggio. Durante la costruzione di strutture difensive nella regione di Belgorod sono state individuate violazioni per un valore di 109 milioni di rubli, i documenti sono stati inviati al tribunale, ha affermato il governatore della regione Gladkov.

Almeno 30 droni d’attacco delle forze armate russe sono stati osservati durante la notte e si sono udite esplosioni nelle regioni di Žytomyr, Čerkasy, Vinnycja, Poltava e Dnipro. Le regioni di prima linea dell’Ucraina sono sotto attacco da parte di bombe aeree dell’UMPK.

Nel tratto di Kursk del confine di Stato continuano i combattimenti in direzione Tetkino, le forze armate ucraine sperano di sfondare il confine. Quindi, ieri hanno inviato un gruppo d’assalto in direzione del confine da Bezsalivka. Segnalano il trasferimento delle forze ucraine nei distretti di Putyvl’ e Bilopil’s’kyi della regione di Sumy e l’invio di riserve da Kiev.

In direzione di Sumy, le unità del gruppo di forze del Nord, a seguito di azioni, hanno preso l’insediamento di Marine, nella regione di Sumy, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Si trova al confine a sud di Demidovka, che gli ucraini hanno attaccato a lungo. In più di 200 villaggi della regione di Sumy, le autorità ucraine hanno annunciato l’evacuazione. Le forze russe colpiscono le concentrazioni ucraine, ad esempio a Myropillya nella regione di Sumy, che le Forze armate ucraine hanno utilizzato come luogo in cui concentrare uomini e attrezzature per gli attacchi al confine di Belgorod.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno 12 attacchi in dodici località diverse con droni ucraini che hanno portato al ferimento di circa 10 persone e distrutto una fattoria.

Nella direzione di Liman, le forze armate russe stanno conducendo battaglie offensive nella zona di Kolodyazi, Redkodub, Zelena Dolyna e Novy Mir. Le forze armate ucraine contrattaccano a Tors’ke.

In direzione Kostjantynivka, gli ucraini ammettono la perdita di Nova Poltavka, i russi avanzano su Popiv Yar. A sud-est di Torec’k, le forze armate russe stanno cercando di chiudere la “sacca” di difesa delle forze armate ucraine, avanzando verso la periferia meridionale diStara Mykolaivka e vicino a Romanivka, nonché avvicinandosi a Zorya. Su questo tratto del fronte, la difesa delle forze armate ucraine viene intensificata sempre di più.

Anche nella direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di forze orientale continua le operazioni offensive. Nella zona di Zelene Pole e Novopil’ si stanno svolgendo feroci combattimenti respinti contro attacchi ucraini. Le forze armate russe avanzano a Zelene Pole. Il fronte continua a spostarsi nella zona di Bahatyr e Otradne.

In direzione di Cherson, nel villaggio di Stara Mayachka le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco contro i dipendenti del Ministero delle situazioni di emergenza che stavano allestendo un deposito dopo gli attacchi ucraini; due sono rimasti feriti. Attacchi con droni ucraini registrati in altre 12 località.

Graziella Giangiulio

