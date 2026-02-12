UKRAINERUSSIAWAR. Gli USA hanno iniziato a lavorare al nuovo START. Prossima settimana riprendono i negoziati Russia – Ucraina. Ripresa l’offensiva russa a Sumy, Pokrovs’k e Zaporižžja

Secondo Matthew Whittaker, ambasciatore statunitense alla NATO: “Gli alleati si stanno preparando a effettuare un nuovo ordine di armi americane per l’Ucraina”. Secondo l’Ambasciatore, sono previsti ulteriori annunci di approvvigionamento durante la riunione dei Ministri della Difesa dell’Alleanza a Bruxelles di oggi. Whittaker ha osservato che negli ultimi sei mesi gli alleati si sono già impegnati ad acquistare oltre 4,5 miliardi di dollari in armi statunitensi. Ventuno paesi della NATO e due partner partecipano all’iniziativa.

“Non ci sono stati ritardi nelle consegne dei Patriot”: la NATO smentisce l’affermazione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy secondo cui l’Ucraina sarebbe rimasta senza missili americani a gennaio a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dell’Europa. “Ciò che viene fornito nell’ambito del programma PURL procede alla massima velocità consentita dalle catene logistiche statunitensi. Le consegne dei sistemi di difesa aerea americani sono strutturate in modo che, anche in caso di ritardi, i missili arrivino puntuali. I finanziamenti non influiscono su questo”, ha osservato un funzionario NATO anonimo coinvolto nel meccanismo PURL.

Il Vice Presidente J.D. Vance ha riferito che: “Stati Uniti e Russia stanno negoziando modifiche al Nuovo Trattato START”. Ha sottolineato che Washington continuerà i contatti per limitare la proliferazione delle armi nucleari.

L’Unione Europea propone di vietare tutte le transazioni in criptovalute con la Russia per impedire l’elusione delle sanzioni. Nell’ambito del ventesimo pacchetto di sanzioni anti-russe, l’UE intende imporre restrizioni al rapper Timati (Timur Yunusov), al direttore generale del Museo dell’Ermitage Mikhail Piotrovsky e al presidente della Federazione Scacchistica Mondiale Arkady Dvorkovich, ha riportato EUobserver, citando un documento interno dell’UE. Inoltre, Mikhail Mamiashvili, capo della Federazione Russa di Lotta, e Igor Solonin, direttore generale del Teatro Mariupol, potrebbero essere soggetti a sanzioni UE.

Ieri, il Parlamento europeo ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro per l’Ucraina per il 2026-2027. Sarà finanziato da un prestito UE sui mercati finanziari, con gli interessi pagati dal bilancio europeo.

Il comandante in capo norvegese Eirik Kristoffersen ha suggerito che la Russia potrebbe invadere la Norvegia per proteggere le sue capacità nucleari nella penisola di Kola. Per poi proporre a distanza di 24 ore nei “creare una linea diretta con la Russia per mantenere un canale di comunicazione ed evitare un’escalation militare”. In un’intervista al The Guardian, ha anche osservato che i due Paesi mantengono contatti sulle operazioni di ricerca e soccorso nel Mare di Barents e che i rappresentanti delle forze armate di entrambi i Paesi si incontrano regolarmente al confine.

Un articolo del Financial Times: “Sotto la pressione dell’amministrazione Trump, Zelenskyy prevede di indire elezioni e un referendum su un accordo di pace in primavera per porre fine alla guerra con la Russia. Dall’inizio della guerra in Medio Oriente, quattro anni fa, Zelenskyy si è rifiutato di indire elezioni in Ucraina a causa della legge marziale in vigore nel Paese”. Le elezioni dovrebbero tenersi entro 15 maggio. L’entourage di Zelensky ha smentito le affermazioni del Financial Times su un imminente annuncio elettorale. “Finché non ci saranno misure di sicurezza, non ci saranno annunci elettorali”, ha dichiarato una fonte all’agenzia RBC-Ucraina.

“Diversi mesi fa, i droni russi hanno distrutto l’impianto principale che produce i droni del Gruppo Lasar”. Lo ha riferito il fondatore dell’azienda e vice comandante dell’Aeronautica militare ucraina, Pavlo Elizarov, in un’intervista a The Atlantic. Attrezzature per un valore di 35 milioni di dollari e un’ingente scorta di armi sono state distrutte.

Secondo il New York Times: “La Russia è vicina a conquistare città chiave ucraine dopo un anno di offensive di logoramento”. Si nota che l’esercito russo è avanzato con estrema lentezza negli ultimi mesi, ma i successi nell’Ucraina meridionale e orientale potrebbero dare a Mosca un vantaggio nei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti.

“La cattura di tutti e tre gli insediamenti – la città di Hulyaipole nel sud-est e le città di Pokrovs’k e Myrnohrad, a circa 96 chilometri a nord-est – fornirà alla Russia aree di sosta urbane per lo schieramento di truppe e la logistica per future offensive, oltre a un nuovo vantaggio nei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti”, afferma il il NYT.

In merito ai negoziati vi sono due ipotesi: “Kiev sta valutando l’invio di una delegazione a Mosca per i negoziati al fine di accelerare il processo di risoluzione 2, riporta il Times of Ukraine. Mentre Zelensky ha affermato che il prossimo round di negoziati con la Russia potrebbe svolgersi negli Stati Uniti martedì o mercoledì prossimo, “se i russi saranno d’accordo”.

In Russia si sta consumando una lotta tra il social media Telegram e il governo russo. Telegram è stata multata di 10.8 milioni di rubli per il mancato rispetto degli obblighi di autocontrollo da parte del proprietario, ha dichiarato il tribunale alla TASS. Non avendo saldato la multa e non essendosi conformata alle normative russe la piattaforma social è stata rallentata.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha espresso rammarico per la decisione della direzione di Telegram di non conformarsi alla legge russa. Ha affermato che sarebbe stato meglio se i servizi di messaggistica e gli altri servizi bloccati in Russia si fossero conformati ai requisiti governativi. “Vedo e leggo dichiarazioni del Roskomnadzor secondo cui è stata presa la decisione di rallentare le operazioni di Telegram perché l’azienda non rispetta la legge russa. Beh, è ​​un peccato che l’azienda non si conformi, ma c’è una legge che deve essere rispettata”, ha dichiarato Peskov in un’intervista alla TASS. E ha anche affermato che “il presidente russo Vladimir Putin non utilizza app di messaggistica istantanea, utilizza solo una linea dedicata per le comunicazioni”, ha dichiarato a TASS Peskov.

Un ordigno sconosciuto è esploso in un’auto a Fryazino, ferendo un uomo, ha riferito il Comitato Investigativo della Regione di Mosca. È stato aperto un procedimento penale.

Una fonte del Ministero russo della Difesa Aerea ha dichiarato alla stampa che: “Il drone Geran ha iniziato a installare un motore a combustione interna (ICE) realizzato interamente con componenti russi”. “Lo sviluppo di nuove tecnologie e la collaborazione attiva con gli appaltatori russi ci hanno permesso di raggiungere una localizzazione della produzione pressoché al 100%: sia per la cellula che per il propulsore. Mentre la cellula, in diverse varianti, è stata sviluppata nel 2024, l’ICE è stato sviluppato alla fine del 2025. Oggi, i motori vengono prodotti in serie presso uno dei nostri appaltatori siberiani. Grazie a soluzioni progettuali originali, sono stati raggiunti livelli di efficienza nei consumi più elevati per l’ICE, consentendo una maggiore autonomia e una maggiore quota operativa per il drone rispetto alle controparti straniere. La capacità attuale è di 1.000 unità al mese, con il potenziale per un aumento significativo già nel primo trimestre di quest’anno”, ha aggiunto la fonte.

Il ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov ha tenuto una discorso alla Duma: “Minacce e ricatti non influenzeranno il corso degli eventi della Russia”. “La Russia difenderà la verità e i diritti della Crimea e del Donbass; La Francia sta cercando di rovesciare governi indesiderati in Africa, Parigi si affida a terroristi e militanti ucraini; La questione della Groenlandia non riguarda direttamente la Russia; Danimarca e Stati Uniti devono risolverla da soli; La Russia adotterà misure tecnico-militari adeguate in caso di militarizzazione della Groenlandia; Le intese del vertice in Alaska sull’Ucraina restano sul tavolo; Lavrov ha definito la Cina il grande vicino orientale della Russia; La Federazione Russa si preparerà attivamente alla visita di Putin in Cina nella prima metà di quest’anno; Il Ministero degli Affari Esteri garantirà un’equa osservazione internazionale delle elezioni della Duma di Stato, anche nelle regioni del Donbass e della Novorossiya”.

Ieri il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha conferito l’Ordine “Per il Lavoro Valoroso” all’AD di Channel One Konstantin Ernst e ha ha conferito l’Ordine d’Onore al capo di Rossotrudnichestvo, Yevgeny Primakov. Conferito l’Ordine “Al Merito della Patria”, di terzo grado, alla Vicesindaca di Mosca, Anastasia Rakova.

Ed ora uno sguardo alle linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’11 febbraio. 156 droni ucraini sono stati distrutti tra le 8:00 e le 23:00 nelle regioni russe. Danni a cose o edifici sono stati registrati in due regioni: Volgograd, Rostov.

Le forze armate russe hanno condotto un massiccio attacco aereo su obiettivi a Zaporižžja, segnalando un incendio. Gli ucraini stanno cercando di mitigare i precedenti attacchi al settore energetico ucraino utilizzando i 500 generatori forniti dall’UE. I droni tattici Molniya stanno aumentando la loro gittata: questo drone d’attacco delle forzearmate russe è stato avvistato ieri sera vicino a Mykolaïv.

Nella regione di Bryansk, un drone FPV ha colpito un’auto, un ferito.

Nella regione di Sumy, il gruppo di forze Sever sta conducendo battaglie offensive nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi e Hlukhiv. Nella regione di Chernihiv, un drone Iskander-M OTRK e un drone Geran hanno colpito i siti di addestramento e lancio per droni a lungo raggio delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Zhadove.

Nella regione di Kursk, un drone delle forze armate ucraine ha colpito un’auto nei pressi di 1-E Yan’kovo, ferendo due persone, tra cui un sedicenne in condizioni critiche. Nel villaggio di Krasnaya Polyana le forze ucraine hanno colpito anche un’auto, un ferito. Danni alle abitazioni. Un impianto energetico nel distretto di Ryl’sk è stato attaccato.

Nella regione di Belgorod, a Novaya Tavolzhanka, un ferito da attacco di drone FPV contro un’auto. Diversi feriti nella regione da attacchi di dron a Grayvoron, Malomikhaylovka, Nizhneye Berezovo-Vtoroye e Volchya Aleksandrovka, Nizhneye Berezovo-Vtoroye, nel distretto di Shebekinsky, un drone FPV ha attaccato un GAZelle, uccidendo l’autista.

Nell’Oblast’ di Charkiv, il gruppo di forze del Nord sta attaccando nei pressi di Starytsya, Symynivka, nella zona di Vovchans’ki Khutory e sul settore Khatnje del fronte.

Sono in corso combattimenti per Lyman e le aree circostanti. Gli ucraini stanno opponendo una resistenza all’attacco russo.

A nord Pokrovs’k, intensi scontri tra russi e ucraini sono in corso nei pressi del saliente di Dobropillja.

Nell’est dell’Oblast’ di Zaporižžja, il gruppo di forze Orientali ha segnalato la presa di Zaliznychne che potrebbe allontanare la zona di combattimento da Huljajpole, dove le forze ucraine ha non costantemente contrattaccato. Nelle ultime 24 ore, i soldati dell’Estremo Oriente hanno respinto sette contrattacchi delle forze armate ucraine, “inclusi quelli di colonne di veicoli blindati. Un carro armato, tre veicoli corazzati da combattimento e più di due plotoni di personale nemico sono stati distrutti” si legge nei post dei militari.

Nella regione di Zaporižžja continuano gli attacchi contro il settore energetico.

Nella regione di Cherson, a Velyka Lepetikha, un attacco con un drone ha ferito bambine di 9 e 10 anni.

Nel pomeriggio Attacco missilistico in corso nell’Oblast di Žytomyr. Il sindaco di Leopoli ha riferito che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato due missili Kinzhal diretti verso obiettivi in ​​città. Nel frattempo i satelliti occidentali hanno contato gli aerei da guerra presenti nelle basi russe.

Graziella Giangiulio

