AZERBAIJAN. Baku all’avanguardia digitale con rischio elevato di controllo

L’Azerbaigian ha intensificato la digitalizzazione, la sicurezza informatica e l’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito di un più ampio programma di trasformazione guidato dallo Stato.

Alla sesta cerimonia di laurea del Centro per la sicurezza informatica dell’Azerbaigian il 9 febbraio, il Vice Ministro per lo Sviluppo Digitale e i Trasporti Samir Mammadov ha affermato che l’Azerbaigian ha ottenuto “risultati significativi” nello sviluppo digitale attraverso quelle che ha descritto come politiche socio-economiche coerenti e mirate negli ultimi anni, riporta BneIntelliNews.

Mammadov ha affermato che la digitalizzazione sta migliorando l’efficienza della pubblica amministrazione, rafforzando la competitività economica e ampliando l’accesso ai servizi pubblici. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che l’espansione dei sistemi informativi ha aumentato l’esposizione alle minacce informatiche, compresi i rischi per la riservatezza e l’integrità dei dati.

Mammadov ha fatto riferimento alla strategia per la sicurezza informatica, approvata con decreto presidenziale il 28 agosto 2023, che prevede un’attuazione graduale e una pianificazione a lungo termine, inclusa la formazione di professionisti specializzati. Ha inoltre citato il “Concetto di Sviluppo Digitale”, approvato il 16 gennaio 2025, che definisce la protezione dei dati, l’alfabetizzazione digitale e la formazione di specialisti in tecnologie dell’informazione e della comunicazione come obiettivi fondamentali.

Allo stesso evento, l’ambasciatore israeliano in Azerbaigian, Ronen Krausz, ha affermato che il Centro per la Sicurezza Informatica dell’Azerbaigian non è solo un istituto di formazione, ma anche un simbolo di visione strategica e investimento nel capitale umano. Ha descritto l’iniziativa congiunta azerbaigiano-israeliana come prova del fatto che la sicurezza informatica è sempre più considerata un pilastro della sicurezza nazionale, della resilienza economica e dello sviluppo tecnologico.

Krausz ha affermato che il centro ha già formato centinaia di specialisti che hanno poi ricoperto posizioni chiave nel settore pubblico e privato, il che, a suo dire, dimostra l’attenzione dell’Azerbaigian allo sviluppo di capitale umano di alto livello, oltre che alle infrastrutture.

Anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è una delle priorità governative; nel marzo 2025, il presidente Ilham Aliyev ha approvato la “Strategia di intelligenza artificiale per il 2025-2028”, un documento di 24 pagine volto a consolidare iniziative precedentemente frammentate in un unico quadro nazionale. Il documento riguarda la regolamentazione, le infrastrutture, il capitale umano e la creazione di valore, con l’obiettivo dichiarato di integrare l’intelligenza artificiale in settori come il settore bancario, l’agricoltura, i trasporti e la pubblica amministrazione. Questo cambiamento ha portato Baku a salire nel Global AI Readiness Index di 41 posizioni, raggiungendo il 70° posto.

Tra i ritardi, l’assenza di modelli linguistici nazionali maturi, una limitata capacità di calcolo ad alte prestazioni e una carenza di set di dati di alta qualità in lingua azera, per lo più dovuto alla scarsità di specialisti in data science tra il 2016 e il 2022.

Il governo ha cercato di colmare queste lacune attraverso la cooperazione internazionale, in particolare con Israele, Corea del Sud, partner europei e Stati Uniti.

L’opposizione e i ricercatori della società civile sostengono che la rapida espansione dell’intelligenza artificiale e della governance digitale in Azerbaigian non può essere separata dal contesto politico del Paese che ha portato ad una sensibile riduzione della libertà nella sfera digitale e non solo.

Sebbene la strategia dell’Azerbaigian in materia di intelligenza artificiale includa impegni per un uso etico, la protezione dei dati e la trasparenza algoritmica, i critici sostengono che nei sistemi autoritari i quadri giuridici spesso funzionano come strumenti di legittimità formale piuttosto che come garanzie efficaci.

Anna Lotti

