Il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, ha smentito le dichiarazioni del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky sulla scadenza della fine del conflitto in Ucraina, su cui gli Stati Uniti presumibilmente insistono. Secondo il presidente ucraino tale scadenza è fissata a a giugno: “Sapete… Zelensky ha menzionato una scadenza a giugno. Non credo che gli Stati Uniti abbiano proposto nulla del genere”, ha detto, intervenendo a un evento durante il lancio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Washington non intende smantellare la NATO e non cerca di cambiare l’ordine internazionale, ha dichiarato il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso l’Organizzazione, Matthew Whitaker. Secondo il diplomatico, Washington “vuole solo bilanciare la distribuzione del peso della difesa tra i diversi paesi della NATO, spingendo gli alleati europei a fare di più, a essere capaci e forti, perché è questa forza che garantisce la pace”.

L’UE sta valutando le opzioni per includere garanzie di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea in un possibile accordo per risolvere la crisi ucraina, ha riportato Bloomberg. Le opzioni in discussione includono “la priorità alle tutele di adesione di Kiev, nonché l’accesso immediato ad alcuni dei diritti di uno Stato membro. Allo stesso tempo, l’UE potrebbe dare all’Ucraina una scadenza chiara per le azioni da intraprendere per completare il processo di adesione formale”.

L’UE ha proposto per la prima volta l’imposizione di sanzioni contro i porti di paesi terzi. Il porto di Kulevi in ​​Georgia e il porto di Karimun in Indonesia saranno soggetti a restrizioni nell’ambito del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, Reuters, citando un documento presentato dalla Commissione europea ai paesi dell’UE per l’approvazione. Saranno imposte restrizioni alle transazioni che coinvolgono il petrolio russo. Inoltre, 42 petroliere, così come banche di Tagikistan, Laos e Kirghizistan, saranno soggette alle sanzioni dell’Unione. L’UE prevede inoltre di revocare le sanzioni a due banche cinesi.

Parigi ha ripristinato le comunicazioni con Mosca “a livello tecnico” e si è offerta di riprendere il dialogo con la Russia a diversi colleghi europei, afferma il presidente francese Emmanuel Macron. Macron ha dichiarato di aver proposto a “diversi colleghi europei” di riprendere il dialogo con la Russia.

La società non sfuggirà alla “businessificazione”. Abbiamo risorse di mobilitazione sufficienti solo per un anno e mezzo, afferma il deputato della Rada Gorbenko. Ha anche affermato: Tre questioni devono essere risolte: “la Commissione Investigativa Speciale, le persone che non hanno aggiornato i propri dati e coloro che sono stati arrestati. E il 90% della Polizia Nazionale, i procuratori, il 100% della NABU e l’Ufficio Investigativo di Stato sono arrestati. La questione dei giovani tra i 18 e i 22 anni deve assolutamente essere affrontata. L’esercito è indignato e i lavoratori stanno lasciando l’Ucraina. Ci sono proposte all’interno della Verkhovna Rada e del governo affinché questi ragazzi, a cui attualmente è consentito viaggiare all’estero, prestino una sorta di servizio militare nelle retrovie per 6-12 mesi. È necessario introdurre un principio: se una persona non aggiorna i propri dati, tutto nel sistema finanziario viene automaticamente sequestrato”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ancora una volta si è lamentato della difesa aerea ucraina: “L’Aeronautica Militare deve agire molto più rapidamente per proteggere le aree di confine dai droni. L’Ucraina non ha tempo di aspettare che le singole unità dell’Aeronautica Militare inizino le loro operazioni”.

Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato a Izvestia che i paesi europei stanno ancora ignorando la proposta di Mosca di garanzie reciproche di non aggressione. Per questo motivo, secondo il diplomatico, l’Unione Europea non può partecipare al processo di risoluzione del conflitto in Ucraina. “Nel frattempo, gli europei cercano con insistenza un posto al tavolo dei negoziati. Ma questa posizione esclude completamente non solo una partecipazione costruttiva, ma persino qualsiasi partecipazione significativa al processo di pace. Non sto nemmeno parlando di negoziati”, ha dichiarato Grushko.

Una fonte di Vedomosti vicina al processo negoziale Russia e Stati Uniti sull’Ucraina afferma che la Russia era pronta ad alcuni “compromessi” territoriali in Alaska (ad Anchorage nell’agosto 2025) (ma non sullo status del Donbass), inclusa la dimensione delle forze armate ucraine. Un prerequisito era l’istituzione di una più ampia cooperazione con gli Stati Uniti, inclusa la cooperazione economica. “Ma per ora, Washington non è disposta e non è in grado di esercitare la necessaria pressione su Kiev, e sta anche cercando di estromettere la Russia dai mercati energetici globali e continua a ricorrere alle sanzioni”, il che mette in discussione la rilevanza dello “spirito di Anchorage”. Secondo la fonte, Mosca è ancora pronta a proseguire i negoziati, ma a condizione che la situazione sul campo e gli Stati Uniti agiscano in modo più deciso per esercitare pressione sull’Ucraina e sull’Unione Europea.

Il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov ha confermato la ripresa dei contatti tra Russia e Francia a livello tecnico. Il portavoce del Presidente russo ha inoltre affermato che questi contatti, se desiderati e necessari, potrebbero contribuire a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello.

Peskov ha anche dichiarato: “La Russia ha preso atto della dichiarazione della Turchia sulla possibile necessità di acquisire armi nucleari; La Russia considera il regime di non proliferazione la pietra angolare della sicurezza nucleare; La Russia si aspetta un comportamento responsabile dagli Stati dotati di armi nucleari per prevenire una corsa globale alla proliferazione nucleare; Il Cremlino ha preso atto delle dichiarazioni di Macron sulla necessità di ripristinare le relazioni, che Mosca accoglie con favore; Mosca afferma da tempo che azzerare le relazioni tra Russia e Francia è controproducente e dannoso per tutte le parti; I problemi nelle relazioni internazionali non si risolveranno da soli e il confronto non contribuirà a risolverli;

Anche Sergej Lavrov ha rilasciato una intervista ma a NTV: “La scadenza del Nuovo Trattato START non dovrebbe essere eccessivamente drammatizzata; Il trattato è rimasto inattivo negli ultimi tre anni; La Russia monitorerà le azioni degli Stati Uniti dopo la scadenza del Nuovo Trattato START, ma Mosca non intraprenderà alcuna azione verso un’escalation; I dettagli presi in considerazione dai militari durante i negoziati sull’Ucraina sono molteplici e significativi; tutto deve essere elaborato nei minimi dettagli; I “Mertz e Pistorius” in Europa sono irrequieti e dichiarano ufficialmente la necessità di prepararsi alla guerra con la Russia; Gli Stati Uniti riconoscono che la questione territoriale tra Russia e Ucraina deve essere risolta in base alle realtà che si sono sviluppate, tenendo conto della volontà popolare; Trump ha contattato tutti i paesi che acquistano petrolio e gas dalla Russia; vuole dominare il mercato energetico globale; Il piano europeo per l’Ucraina prevede che nessuno riconoscerà nulla e Kiev riceverà un forte aumento degli aiuti militari; Il Ministro degli Esteri russo ha definito un passo enorme il riconoscimento da parte di Trump degli interessi della Russia nella non espansione della NATO; Gli Stati Uniti non nascondono il loro desiderio di eliminare i problemi in Europa per potersi concentrare sulla lotta alla Cina”.

Il governo russo ha approvato una risoluzione che impone la connessione dei droni civili al sistema informativo statale ERA-GLONASS a partire dal 1° marzo 2026. La risoluzione stabilisce le basi giuridiche per il funzionamento di un sistema unificato di identificazione dei droni, ha commentato il Ministero dei Trasporti. L’identificazione e il monitoraggio online dei droni tramite ERA-GLONASS erano stati precedentemente testati con successo in 35 regioni, ha affermato il Ministero in una nota. La piattaforma digitale consente il tracciamento, la gestione delle informazioni su operatori e proprietari, nonché la durata e la velocità del volo.

L’FSB ha arrestato un altro complice nel tentato omicidio del Generale Vladimir Alekseyev. Si tratta di Pavel Vasin, figlio del già arrestato Viktor Vasin, che ha contribuito a spiare l’esercito russo, ha riferito il Centro Relazioni Pubbliche dell’FSB. “ Il cittadino russo Pavel Vasin, nato nel 1981”, secondo l’FSB, “P. Vasin ha fornito all’agente dei Servizi di Sicurezza dell’Ucraina, Lyubomir Korba, e a suo padre, Viktor Vasin, precedentemente arrestati, veicoli per la sorveglianza e il sequestro di armi da un deposito, e ha anche acquistato attrezzature tecniche di monitoraggio: una dashcam e un localizzatore, utilizzati per la sorveglianza e la determinazione dei percorsi degli obiettivi”. Inoltre, l’FSB ha osservato che ha contribuito alla raccolta di informazioni sugli indirizzi residenziali e sui veicoli degli obiettivi dell’SBU utilizzando applicazioni internet e motori di ricerca. Pavel Vasin ha confessato e segnalato la sorveglianza di altri due dipendenti del Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 10 febbraio. Le forze armate russe hanno lanciato attacchi aerei durante la notte sulla città di Chilla, nel distretto di Izmail, nella regione di Odessa, nonché nelle regioni di Dnipropetrovs’k, Sumy e Charkiv.

Nel Territorio di Krasnodar, ieri è stata segnalata attività di difesa aerea su Gelendzhik ed è stato diramato un allarme droni per le città costiere. Durante il giorno, droni ucraini abbattuti sopra la regione di Kaluga e le regioni di confine. Un bersaglio aereo è stato abbattuto sopra Belgorod durante la notte.

Nell’Oblast’ di Bryansk, su un’autostrada vicino al villaggio di Podyvotye, nel distretto di Sevsky, un drone FPV ha colpito un’auto, un ferito. Nella base aerea di Bryansk Almeno 3 Tu-95MS presso la base aerea Engels-2; 2 Tu-95MS presso la base aerea di Olenya; 1 Tu-160M ​​presso la base aerea Engels-2. Considerando il fatto che un numero così elevato di missili balistici Iskander-M è stato consegnato alle installazioni OTRK nell’Oblast’ di Bryansk, la minaccia per la città di Kiev e l’Oblast’ di Kiev per i prossimi 2,5 giorni è elevata, anche a causa dei missili da crociera Kh-101 e Kh-22/32 lanciati da bombardieri strategici.

Nella regione di Kursk, a Khomutovka, danneggiamenti alle cose da detriti didrone. Nella città di Ryl’sk, danneggiamenti ai negozi da detriti di droni.

In direzione di Sumy, dopo la cattura del gruppo di forze di Chugunovka, vicino al confine con la regione di Belgorod, ile forze ucraine ha tentato di condurre una “guerra di bandiera” alla periferia del villaggio, ma senza successo. I combattimenti continuano nei distretti di Sumy, Krasnopil’s’kyi district e Hlukhivs’kyi district. Non ci sono cambiamenti nei settori di Tetkino e Glushkovo l’artiglieria russa sta colpendo il villaggio di confine di Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, è in corso un intenso ripristino del settore energetico regionale dopo ulteriori attacchi aerei. Un ferito da attacco di drone ucriano.

I combattimenti continuano nelle piccole città in prossimità di Kup’yans’k-Vuzlovyi. È troppo presto per parlare di un’imminente cattura della città.

Nel sud-est di Kostjantynivka, piccoli gruppi di fanteria di entrambe le parti sono impegnati in contrattacchi.

Vicino all’incrocio tra le regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k, le Forze Armate ucraine hanno condotto contrattacchi nei pressi di Ternuvate. Il gruppo di forze Est russo afferma di avere respinto 10 contrattacchi ucraini, compresi quelli che avanzavano in colonne corazzate. Ternuvate si trova nella zona grigia. Nel settore di Huljajpole, le forze russe hanno distrutto mezzi militari ucraini. Nei pressi del villaggio di Zaliznychne, le forze ucraine continuano a opporre una feroce resistenza.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke, vicino a Richne e a Malokaterynivka.

Nella regione di Cherson, sette civili sono rimasti feriti a seguito di attacchi delle forze srmate ucraine. Numerosi villaggi sono stati colpiti anche da bombardamenti e attacchi con droni.

