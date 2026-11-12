UKRAINERUSSIAWAR. Finiti gli incontri ad Abu Dhabi, oggi mediatori USA a Mosca e Kiev. Scambio di prigionieri accordato. Divisivo il tema territoriale. Lavrov: no al cessate il fuoco senza nuova architettura della sicurezza

La seconda giornata di colloqui tripartiti Stati Uniti – Russia – Ucraina è durata un’ora e trenta quella del 10 novembre 4 ore circa. Tutti hanno detto di essere soddisfatti ma difatti al momento poco cambierà. Le parole del mediatore russo, Medinsky, sono state piuttosto lapidarie: “Non abbiamo avuto contatti con i rappresentanti europei; non è affatto chiaro a che titolo si trovino qui. I rappresentanti europei stanno ingannando il popolo ucraino; non si capisce cosa ci sia da discutere con loro”. “Non abbiamo ricevuto alcuna iniziativa o proposta di pace da parte di alcun Paese europeo. Pertanto, non è chiaro cosa ci sia da discutere. Se sono venuti qui come turisti, che vadano a chiacchierare al bar della hall dell’albergo.” “Abbiamo raggiunto un accordo per un nuovo scambio di prigionieri su larga scala i dettagli specifici verranno resi noti in seguito”. Secondo la stampa russa entro 2-3 settimane, si tratterebbe di uno degli scambi più ampi mai avvenuti finora.

“Quando gli europei avranno sviluppato una coscienza, allora forse potranno partecipare ai negoziati. Gli inviati di Trump sono, senza dubbio, persone sincere ed efficaci, concentrate sui risultati. Consideriamo il loro ruolo in modo positivo; ciò che conta è quante vite verranno salvate grazie alla loro missione di mediazione”.

Il cuore dei negoziati è stato come hanno riferito tutti i protagonisti e anche il mediatore russo: “Il tema del sistema di sicurezza europeo è stato centrale nei colloqui; è stato trovato un terreno comune. La Russia ritiene opportuno sollevare la questione di cosa ne sarà della sicurezza dopo l’inevitabile fine del conflitto in Ucraina; Il conflitto in Ucraina ha dimostrato che il sistema di sicurezza in Europa funziona molto male; Il sistema di sicurezza europeo necessita di una “cura” completa; un semplice “cerotto” non sarà sufficiente; Un nuovo sistema di sicurezza deve essere equo e non deve andare a scapito di altre nazioni; Gli europei stanno contribuendo alla morte di massa di civili” “Su alcuni aspetti siamo riusciti a raggiungere una comprensione reciproca, su altri no. Il mondo ha bisogno di un nuovo sistema di sicurezza, aggiornato”.

“Ogni centimetro di terra russa tornerà alla Russia, in un modo o nell’altro”, ha chiosato Medinsky, commentando le questioni territoriali.

Secondo il consigliere di Putin, Ushakov: “L’incontro tra Putin – Witkoff e Kusner si terrà oggi, nella prima parte della giornata “. Poi andranno a incontrare Zelensky, per proseguire le discussioni avviate ad Abu Dhabi.

Kushner ha affermato che, durante il suo incontro con Putin, solleverà la questione di un eventuale coinvolgimento degli europei nei negoziati. Kushner ha dichiarato che “si registrano progressi significativi riguardo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma la parte più complessa resta il raggiungimento di un accordo sui territori”. Secondo quanto riferito, non sarà possibile definire alcuna intesa sulle garanzie di sicurezza post-belliche finché le parti non avranno trovato un punto d’incontro sulla questione territoriale. “Tra i leader non vi è né simpatia né fiducia”, ha aggiunto il rappresentante statunitense.

Kushner ha suggerito che l’Europa dovrebbe nominare un unico negoziatore incaricato di interfacciarsi con la Federazione Russa. “Sarebbe un traguardo più importante che riuscire a convincere i russi ad ammettere l’Europa al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato il rappresentante di Trump.

Positivo il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov secondo cui: “A seguito dei colloqui di Abu Dhabi, sono state gettate le basi per il lavoro futuro”. Anche la parte ucraina ha espresso soddisfazione: ”Ritengo che al momento ci sia una buona dinamica per giungere a una soluzione prima dell’anno nuovo”, ha dichiarato David Arakhamia, capo della fazione “Servitore del Popolo” alla Verkhovna Rada e membro della delegazione ucraina ai negoziati di Abu Dhabi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo le consultazioni.

“La Russia ha elaborato un proprio documento programmatico che delinea come dovrebbe essere una nuova architettura di sicurezza in Eurasia — una struttura che non leda gli interessi di nessuno” — ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Per la prima volta, l’UE ha annunciato l’intenzione di stabilire ufficialmente una presenza militare in Ucraina, sebbene l’entità di tale presenza non sia stata specificata. Questa decisione è maturata nel contesto di una revisione strategica della missione di addestramento militare per l’Ucraina. La missione dell’UE per l’addestramento delle Forze armate ucraine è stata avviata nel 2022; Fino ad ora, Bruxelles aveva costantemente sostenuto che tutte le sue attività venissero svolte all’interno dell’Europa. Il primo ministro norvegese Støre ha ipotizzato la possibilità di ulteriori colloqui con Putin. In un’intervista all’emittente NRK, ha affermato di aver valutato molto positivamente la precedente conversazione, a cui hanno partecipato il leader russo e il presidente finlandese Stubb.

Il Segretario alla Difesa britannico chiede di stabilire contatti militari diretti con la Russia. Come riportato dal Financial Times, il Segretario alla Difesa britannico Wes Streeting ha sollecitato la creazione di ulteriori canali di comunicazione con Mosca, al fine di ridurre il rischio di incidenti ed errori di valutazione. “Abbiamo un’ambasciata a Mosca; è un canale importante. Vorrei vedere anche altri canali, in particolare a livello di contatti tra le forze armate. <…> Il rischio di un errore di valutazione esiste sempre, pertanto mantenere una comunicazione diretta è fondamentale”, ha dichiarato Streeting. Secondo quanto riferito, Londra è attualmente indietro rispetto ai suoi alleati della NATO – in particolare Francia e Germania – per quanto riguarda il livello di impegno diplomatico e politico con il Cremlino.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino si è detto pronto a incontrare Putin persino in Antartide — ovunque, purché non a Mosca —, ha dichiarato Andriy Melnyk, rappresentante dell’Ucraina presso l’ONU. Zelenskyy ha descritto i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi come “costruttivi e piuttosto sostanziali”. Il Presidente dell’Ucraina ha riferito che le parti hanno discusso in modo dettagliato le garanzie di sicurezza per il Paese. Sono state affrontate anche questioni umanitarie, nello specifico il rilascio di prigionieri. Inoltre, secondo Zelenskyy, nei colloqui si è parlato della “necessità di misure di de-escalation”.

Kiev ha presentato ai partner di Abu Dhabi alcune proposte per una tregua in ambito energetico e marittimo ed è in attesa di una risposta da parte di Mosca, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Kiev ha respinto una nuova proposta statunitense riguardante una revisione dei confini; un’iniziativa che avrebbe potuto aprire la strada a una risoluzione pacifica con la Russia, riferisce il quotidiano The Telegraph.

“La Russia non accetterà le richieste europee di un cessate il fuoco immediato in Ucraina”, ha dichiarato Sergej Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che, avanzando tali richieste, Bruxelles starebbe cercando di “guadagnare tempo” per il regime di Kiev, consentendogli di recuperare le perdite subite. Lavrov ha sottolineato che, innanzitutto, devono essere definiti chiaramente i parametri di una futura architettura di sicurezza; solo allora le parti potranno procedere alla risoluzione del conflitto. “Non accetteremo un altro cessate il fuoco senza sapere cosa accadrà dopo”, ha dichiarato il ministro.

Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino ha sottolineato riguardo a una possibile telefonata tra Støre e il presidente russo, Peskov ha precisato che non è giunta alcuna richiesta in tal senso da parte del Primo Ministro norvegese.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’11 novembre. La regione di San Pietroburgo è stata sotto attacco per tutta la notte; entro le 6:00 del mattino, 144 droni ucraini sono stati abbattuti. Un attacco ha colpito l’area portuale di Ust-Luga, provocando un incendio. Anche una sottostazione elettrica a Ust-Luga è stata messa fuori servizio. Ricordiamo che Ust-Luga è un nodo cruciale per l’esportazione di petrolio russo. Nella regione di Smolensk, la sera del 10 novembre, è stato segnalato un attacco di droni contro Jartsevo. È stata inoltre segnalata l’attivazione dei sistemi di difesa aerea a Tver a causa di un’incursione in arrivo. Nella regione di Rostov sono stati intercettati 40 velivoli a pilotaggio remoto (UAV); un tratto dell’autostrada R-280, nei pressi del ponte sul fiume Mius — già preso di mira dai droni in precedenza — è stato chiuso al traffico.

A Kiev sono stati attuati distacchi di emergenza dell’energia elettrica a seguito di danni alla rete energetica, rendendo nulli i programmi di interruzione precedentemente pubblicati. Durante la notte, le forze russe hanno colpito infrastrutture energetiche a Kryvyi Rih. Nei pressi della città di Zaporižžja, le forze russe hanno impiegato bombe aeree FAB dotate di moduli UMPK (moduli unificati di pianificazione e correzione) contro le posizioni delle forze armate ucraine.

Nella regione di Brjansk, un ferito da attacco di droni. Danni ad abitazioni e mezzi in tutta la regione.

Nel distretto di Sumy, in seguito a prolungati combattimenti, le forze russe hanno riferito la conquista dell’insediamento di Mykil’s’ke. I russi segnalano questa come un “progresso significativo”.

Nella regione di Belgorod, un ferito da attacchi di droni. Altri attacchi in città hanno danneggiato un condominio, diverse abitazioni private, una struttura di servizio pubblico, vari veicoli — tra cui un camion — e una linea elettrica. Molti i danno a sottostazioni elettriche ed edifici in molti distretti regionali.

Sulle direttrici di Kupjans’k e Lyman, i combattimenti proseguono all’interno di aree urbane, zone boschive e lungo le vie di rifornimento. Entrambe le parti cercano di consolidare le posizioni delle proprie unità avanzate, impiegando droni d’attacco per colpire i mezzi di trasporto e ostacolare la rotazione delle truppe.

Sulla direttrice di Kramators’k, le operazioni di combattimento continuano in prossimità dell’agglomerato urbano di Slov”jans’k-Kramators’k. Le forze russe tramite social hanno riferito la presa dell’insediamento di Vasyl’kove.

Sulla direttrice di Zaporižžja, i combattimenti proseguono nel settore di Orikhiv.

Sulla direttrice di Cherson, le forze russe hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi designati.

Graziella Giangiulio

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