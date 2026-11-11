UKRAINERUSSIAWAR. Kiev e Mosca caute sull’esito dei Negoziati ad Abu Dhabi. Bruxelles fuori dagli incontri a porte chiuse. Vasyl’kove, Zaporižžja, passa in mano russa

Sono iniziati i colloqui atteso ad Abu Dhabi. Le tre nazioni avranno incontri ad Alto Livello fino al primo pomeriggio di oggi. L’obiettivo principale è trovare un allineamento sulle tematiche più importanti: garanzie di sicurezza per Russia e Ucraina, definizione di territorio e cessione dei territori; questione dell’esercito ucraino. Gestione e detenzione di armamenti per l’Ucraina. Navigazione nel Mar Nero e ancora scambi di prigionieri e altre questioni di natura umanitaria.

Le delegazioni si incontrano oggi dallo scorso febbraio. Gli Stati Uniti stanno mediando i colloqui, che dovrebbero affrontare non solo il conflitto in Ucraina, ma anche questioni più ampie relative all’assetto della sicurezza europea. La delegazione russa è guidata dall’assistente presidenziale Vladimir Medinsky, quella ucraina dal capo dell’intelligence Rustem Umerov, mentre gli Stati Uniti sono rappresentati da Steve Witkoff e Jared Kushner. Sono presenti anche alti diplomatici, funzionari militari e rappresentanti dell’intelligence.

Il nodo più difficile da sciogliere è la questione del “Quadro di sicurezza più ampio”: secondo i media russi, i negoziati riguarderanno anche un nuovo sistema di sicurezza continentale, che include meccanismi per ridurre i rischi militari e prevenire future escalation.

I rappresentanti di Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, NATO e UE stanno tenendo consultazioni separate ad Abu Dhabi. I funzionari europei non partecipano direttamente al formato trilaterale. Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff stanno sollecitando la Russia a consentire all’Europa di partecipare ai futuri negoziati sulla sicurezza dell’Ucraina, ma la Russia al momento non vuole attori europei al tavolo ritendoli ostativi al processo di pace.

Il negoziatore ucraino David Arakhamia ha invitato a non attendersi una svolta rapida. Anche Mosca ha evitato di fare previsioni sull’esito, mentre Washington auspica progressi sugli accordi di sicurezza e su possibili compromessi.

I colloqui si svolgono a porte chiuse; finora non è stato annunciato alcun accordo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver parlato con il presidente finlandese Alexander Stubb, aggiungendo che il formato trilaterale ad Abu Dhabi ha preso il via e che si è tenuto anche un incontro con i partner europei. “Stiamo facendo tutto il possibile affinché i negoziati di questi giorni portino a dei risultati. L’Ucraina e i nostri partner sono impegnati in un lavoro concreto volto a definire misure di de-escalation, sviluppare garanzie di sicurezza efficaci e avvicinare una pace reale. È fondamentale che anche la Russia adotti lo stesso approccio”. Zelensky ha affermato di attendersi un resoconto dettagliato dal team negoziale ucraino sull’andamento dei colloqui con la parte russa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore15:30 del 10 novembre. Durante la notte, le forze Armate russe hanno continuato a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Dnipropetrovs’k si registrano interruzioni parziali dell’energia elettrica; nella città di Dnipro, i raid hanno colpito un impianto industriale e diversi magazzini. Sotto tiro sono finite anche la centrale termoelettrica (TPP) di Ladyzhyn, nella regione di Vinnytsia, e le sottostazioni elettriche “Kyivska” e “Poltava”.

Il governatore ha riferito che, durante la notte, Sebastopoli ha respinto un altro attacco. Le forze armate ucraine hanno rivendicato un’incursione contro il 123° stabilimento di riparazione aeronautica a Staraya Russa, nell’oblast di Novgorod. Colpito dai russi il ponte zakarota a Odessa.

Nella regione di Belgorod, due civili sono rimasti uccisi e altri sette feriti. Hanno riportato danni edifici residenziali, veicoli, macchinari agricoli e un impianto industriale. Nei distretti di Grayvoronsky, Valuysky, Krasnoyaruzhsky e in altre aree, sono stati danneggiati abitazioni, strutture accessorie, veicoli e infrastrutture sociali. Nel distretto di Grayvoronsky, la vita quotidiana della popolazione civile e la logistica locale sono diventate estremamente complesse.

Nel distretto di Sumy, sono in corso scontri a fuoco con armi leggere nei pressi di Khotin’. Secondo le forze russe al fronte, le truppe russe stanno avanzando e hanno preso il controllo di cinque edifici si attendono conferme da parte ucraina.

Sul fronte di Charkiv, i combattimenti proseguono nei settori di Liptsi, Vovčans’k e Velykyi Burluk. Le forze ucraine stanno impiegando diversi gruppi d’assalto, appartenenti alla 129ª Brigata autonoma di difesa territoriale delle Forze armate ucraine (AFU), avvalendosi di veicoli corazzati da combattimento e altri mezzi di trasporto provenienti dalla direzione di Pidserednje.

Sul fronte di Kupjans’k, i combattimenti persistono all’interno dei centri abitati e nelle aree circostanti. Entrambe le parti fanno ampio uso di droni per monitorare le linee di rifornimento e colpire i mezzi di trasporto.Si segnalano scontri nei pressi di Sobolivka.

Sul fronte di Lyman, le unità russe continuano a esercitare pressione sulle difese delle AFU in prossimità di Lyman. I combattimenti proseguono nelle zone boschive a sud della città, dove le forze ucraine lanciano contrattacchi localizzati. La sfida principale rimane il mantenimento delle posizioni, o di quelle conquistate per i russi costantemente minacciate dall’azione dei droni.

Sul fronte di Kramators’k, le ostilità continuano nelle aree di accesso all’agglomerato urbano di Slov”jans’k-Kramators’k. Le unità russe colpiscono le posizioni ucraine individuate, mentre le formazioni ucraine presidiano le linee difensive predisposte e le vie di rifornimento.

Nei settori di Družkivka e Dobropillja, entrambe le parti continuano a condurre operazioni attive e reciproche. Nel settore di Družkivka, unità russe del 33º Reggimento fucilieri motorizzati hanno diffuso filmati che mostrano attacchi contro gruppi di fanteria ucraini e un sistema robotico terrestre. Nel settore di Dobropillja, proseguono i combattimenti per singole posizioni, con l’avanzata ostacolata per i russi da un’elevata densità di droni.

Nell’area di operazioni del raggruppamento russo di forze Est, le unità russe proseguono le operazioni offensive nella parte orientale della regione di Zaporižžja. Continuano contrattacchi localizzati e scontri per il controllo di fasce boschive e vie di comunicazione chiave, oltre che per il mantenimento di linee di rifornimento stabili verso le unità in prima linea. Reparti della 37ª Brigata autonoma fucilieri motorizzati della Guardia (inquadrata nella 36ª Armata, raggruppamento Est) hanno riferito della presa dell’insediamento di Vasyl’kove, nella regione di Zaporižžja.

In direzione di Zaporižžja, i combattimenti proseguono nel settore di Orichiv. La situazione nei pressi di Mala Tokmachka rimane tesa, con entrambe le parti che si contendono singole posizioni.

In direzione di Cherson, dopo una fase di stasi, l’attività dei droni è tornata a intensificarsi. Le truppe russe in prima linea segnalano un’elevata presenza di droni ucriani, sia da ricognizione che da attacco, operanti fino a 25–30 km dalle rive del fiume Dnipro. Ciò complica gli spostamenti dei mezzi e il rifornimento delle unità sulla riva sinistra (orientale). Nel frattempo, gli operatori di droni della 18ª Armata combinata — parte del raggruppamento di forze “Dnepr” (Dnipro) russo — continuano a colpire punti di schieramento temporanei e veicoli militari ucraini individuati sulla riva destra (occidentale).

Graziella Giangiulio

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