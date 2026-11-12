ISRAELIRANWAR. Iran. Il nucleare resterà. Teheran è in grado di colpire basi anche molto lontane. Monito ai paesi europei. USA: affidiamo all’Iraq la mediazione con l’Iran. IRGC colpisce l’isola di Didamar

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato, con 211 voti favorevoli e 204 contrari, il rinvio della risoluzione di impeachment — presentata dal deputato Thomas Massie contro il Segretario alla Guerra Hegseth — alla Commissione Giustizia della Camera. Massie è stato l’unico repubblicano a votare insieme ai democratici. Il Segretario dunque continuerà il suo mandato.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha lasciato la propria abitazione per trasferirsi in una base militare in seguito a minacce provenienti dall’Iran; lo riporta il New York Times, citando tre fonti informate sui fatti. L’entità del pericolo per il Segretario rimane ignota. Le autorità statunitensi non rendono nota la portata delle minacce rivolte ad alti funzionari.

Nel frattempo Tom Barrack, inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iraq, attualmente a Baghdad, ha affermato che l’Iraq detiene la “chiave magica” per risolvere le crisi regionali e gestire il dialogo con l’Iran. Dopo l’apparente fallimento dei tentativi di mediazione da parte di Pakistan e Qatar, gli Stati Uniti sembrano ora rivolgersi ad Ali Faleh al-Zaidi e a Baghdad, confidando in un ruolo dell’Iraq nel favorire i colloqui con l’Iran.

Il Segretario di Stato americano Rubio, in merito alla richiesta dell’Iran di includere il Libano nei negoziati per il cessate il fuoco: “Perché dovremmo negoziare sul Libano con l’Iran? Che c’entra l’Iran con il Libano? Voglio dire, possono sostenere ciò che vogliono, ma il Libano è un Paese sovrano. Per definire il futuro del Libano, ci interfacceremo con il Libano, non con l’Iran.”

Benjamin Netanyahu di fronte alle telecamere il 10 novembre sera ha detto: “Nel prossimo futuro, dovremo affrontare pressioni internazionali affinché accettiamo un Iran dotato di armi nucleari. Subiremo pressioni – che peraltro sono già iniziate – affinché facciamo marcia indietro rispetto ai nostri enormi risultati. Ciò include i traguardi raggiunti con le zone di sicurezza in Siria, in Libano, naturalmente a Gaza – nel profondo della Striscia – e anche in Cisgiordania, dove cercheranno di imporci la creazione di uno Stato palestinese. Uno Stato palestinese sotto l’egida dell’Iran sarebbe ancora peggiore di quanto abbiamo visto finora. Il suo obiettivo, ovviamente, sarebbe la distruzione dello Stato di Israele. L’unico modo per eliminare definitivamente la minaccia iraniana è far cadere il regime degli ayatollah”.

L’Iran nel frattempo ha designato la Marina e l’Aeronautica militare argentina come organizzazioni terroristiche, Press TV. Questa decisione giunge in risposta alla scelta di Buenos Aires di classificare il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) come organizzazione terroristica.

Soprattutto nella giornata dell’11 novembre l’Iran ha riso a Israele sulla questione nucleare: “Teheran non ha alcuna intenzione di esportare il proprio uranio arricchito. Esso è considerato un bene nazionale dell’Iran ed è destinato all’uso interno”, ha dichiarato Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica. E ancora: “Abbiamo informato i nostri amici russi che i materiali arricchiti rimarranno in Iran e che li utilizzeremo per i nostri scopi; abbiamo bisogno di materiali arricchiti per progettare navi e sottomarini a propulsione nucleare.”

Sempre Rezaei: “Se il nemico dovesse lanciare un nuovo attacco contro l’Iran, secondo i loro stessi calcoli, la guerra non durerebbe più di quattro o cinque giorni. Attualmente stanno cercando di individuare un obiettivo importante che potrebbero colpire nell’arco di questi tre-cinque giorni, ma finora non sono riusciti a identificarne uno”. Ha detto Rezaei e poi ha aggiunto: “Se gli americani commettessero l’errore di attaccare, non ci limiteremmo a colpire le basi nelle vicinanze; prenderemmo di mira anche tutte le basi statunitensi più lontane. Mi riferisco alle basi militari USA situate in regioni distanti che finora non abbiamo mai attaccato. Se gli Stati Uniti dovessero agire in modo sconsiderato, potremmo prendere di mira alcune isole che essi ritengono fuori dalla portata dei nostri missili. Potremmo inoltre colpire alcune basi militari statunitensi in paesi europei. Se degli aerei americani dovessero decollare da una base militare lontana per bombardare l’Iran, colpiremo anche quella base.” “Se gli americani dovessero commettere la follia di attaccare il monte Kolang, non ci limiteremo a colpire le basi nelle vicinanze, ma prenderemo di mira anche tutte le basi americane più distanti, nonché alcune isole che essi ritengono fuori dalla portata dei nostri missili.

Rezaei poi ha parlato del suo viaggio a Mosca: “Durante la mia visita in Russia, il Presidente russo ha elogiato vivamente il coraggio del popolo iraniano, osservando che la percezione dell’Iran nella regione è cambiata e che ormai tutti si rendono conto che non è possibile ottenere la sicurezza nella regione senza il coinvolgimento dell’Iran. Siamo determinati a creare un’unione che includa gli otto paesi che si affacciano sul Golfo Persico, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in ambito economico e di sicurezza, nonché il coordinamento congiunto in svariati settori”.

Mohsen Rezaei ha lanciato anche un monito: “ Consiglio a tutti i paesi che ospitano basi militari americane sul proprio territorio di non collaborare ad alcun attacco militare statunitense contro l’Iran. Lo diciamo ora, affinché domani non possano addurre alcuna scusa. Qualsiasi luogo da cui decollino velivoli americani sarà considerato una minaccia nei nostri confronti. Si tratta di un nostro diritto naturale, sancito dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 11 novembre. Il Ministero della Salute di Gaza ha reso noto che, nelle ultime 24 ore, 8 palestinesi sono stati uccisi e 29 sono rimasti feriti, venendo trasferiti negli ospedali della Striscia di Gaza. Secondo il Ministero, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco l’11 ottobre 2025, 1.622 palestinesi sono stati uccisi e altri 5.878 sono rimasti feriti a causa degli attacchi israeliani. Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza è salito a 74.653, mentre il numero dei feriti ha raggiunto quota 176.007.



Il 10 novembre notte, attacchi israeliani hanno preso di mira diverse aree nel sud del Libano. I raid aerei hanno colpito, secondo le segnalazioni, Al-Qantara, Kafr Tibnit e la zona di Wadi al-Salouqi-Shaqra. Il fuoco di artiglieria ha interessato Wadi al-Salouqi, la piana di Marjayoun, Wadi Zibqin, le periferie di Al-Qantara verso Wadi al-Hujeir, Hadatha, le zone periferiche di Haris, Al-Mansouri, le periferie di Baraashit, Al-Qantara, Zawtar al-Sharqiyah, Kafr Shuba, le periferie di Mayfadoun, Baraashit e Majdal Zoun. Sono state segnalate esplosioni ad Al-Tiri e Al-Qantara, mentre sopra Zawtar al-Sharqiyah sono stati lanciati bengala illuminanti.

Secondo i rapporti, nell’arco di 24 ore sono stati monitorati 81 velivoli militari nella regione. Tra questi figurano cinque aerei da trasporto provenienti da fuori area: uno britannico, uno turco e tre di origine non identificata. I restanti velivoli comprendevano tre aerei da trasporto militare regionali, 32 aerocisterne per il rifornimento in volo, 15 aerei da ricognizione, un caccia e 25 aerei da trasporto militare operanti all’interno della regione.

La coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato tre missili da crociera yemeniti nei cieli sopra Riad, la capitale dell’Arabia Saudita. Un convoglio delle forze di occupazione statunitensi è stato avvistato al valico di frontiera di Arar, tra l’Arabia Saudita e l’Iraq. Il convoglio è diretto verso l’Arabia Saudita.

L’esercito yemenita di AnsarAllah avanza verso Ras al-Arah e fonti social riportano che le forze della coalizione saudita sono a un passo dall’accerchiamento! Proseguendo le operazioni nel governatorato di Lahij, nella parte occidentale, le forze yemenite di Ansar Allah hanno sottratto al controllo della coalizione saudita l’area di al-Shatin, il centro amministrativo di Madhariba e i villaggi di al-Sarih e Al al-Dhib. Sono in corso scontri nei pressi del monte Kharaz e dei villaggi di Huwayrib e al-Fasayha.

Le forze armate yemenite si trovano attualmente a 25–30 chilometri dalla strada costiera e dalle acque del Golfo di Aden. Se le forze armate yemenite riuscissero a consolidare il controllo sui tre punti sopracitati, le forze della coalizione saudita nell’area di Ras al-Arah e sul fronte orientale dello stretto di Bab al-Mandab si troverebbero completamente accerchiate, senza altra scelta se non quella di arrendersi o fuggire verso il mare.

Le forze armate di AnsarAllah secondo i loro canali avrebbe impedito ai caccia F-15 sauditi di entrare nello spazio aereo di Sana’a. Le forze armate yemenite hanno sventato un tentativo di incursione e attacco da parte di caccia F-15 sauditi sopra Sana’a, nel corso di un’operazione di difesa aerea che ha visto il lancio di missili terra-aria.

L’agenzia UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ha riferito che una petroliera è stata colpita da un proiettile a circa 19 miglia nautiche a nord-est di Lima, in Oman. L’equipaggio è al sicuro e non si registrano impatti ambientali. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, l’Iran ha preso di mira l’isola omanita di Didamar in ritorsione per gli attacchi subiti dall’isola di Qeshm. L’isola riveste un’importanza strategica grazie al suo ruolo nell’orientamento e nella navigazione delle petroliere che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. L’isola è situata lungo la rotta utilizzata dalle imbarcazioni che entrano ed escono dallo Stretto di Hormuz verso il Golfo Persico ed è dotata di sistemi di navigazione marittima. Le apparecchiature installate sull’isola hanno contribuito a facilitare il contrabbando di petrolio da parte del nemico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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