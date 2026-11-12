SOMALIA. È esplosa la crisi, tra il ritiro delle truppe ugandesi e statunitensi e le offensive di al-Shabab

Nelle ultime settimane la Somalia ha dovuto affrontare diverse sfide che hanno finito per minacciare ancor di più la sicurezza interna del Paese, già messa a repentaglio da vere e propri conflitti civili tra i clan locali, il governo e l’opposizione.

Oltretutto, la situazione securitaria, ormai compromessa dall’annunciata fine del sostegno degli Stati Uniti all’Ufficio di supporto delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS) dopo la scadenza dell’attuale mandato della Missione dell’Unione Africana (AUSSOM), prevista per il 31 dicembre 2026, continua a peggiorare di giorno in giorno.

Nel mese di ottobre si è discusso sulla notizia del prematuro ritiro delle forze statunitensi dalla base aerea di Baledogle, situata nella regione del Basso Shabelle, nel sud della Somalia. A riferirlo è la testata statunitense “Task & Purpose”, specializzata in questioni militari. La pubblicazione cita un funzionario militare, il quale ha confermato che la base è stata completamente abbandonata dal personale statunitense che operava sotto il Comando degli Stati Uniti per l’Africa (AFRICOM), tuttavia si assicura che le truppe rimarranno nel Paese, e non si esclude un futuro ritorno nella base. Secondo alcune fonti, le operazioni di ritiro hanno previsto sia l’evacuazione del personale, sia il recupero degli equipaggiamenti. Parte del materiale bellico sarebbe stata trasferita a Berbera; i mezzi e le dotazioni non trasportabili, invece, sono stati dati alle fiamme prima di lasciare la base per impedirne la cattura da parte del gruppo terroristico.

Baledogle era considerata una delle più importanti installazioni militari statunitensi in Somalia. Per anni, Washington l’ha utilizzata come centro per operazioni di intelligence e militari, nonché per l’addestramento delle forze speciali somale, nello specifico le unità “Danab”. Tuttavia, non è ancora chiaro se si tratti di un ritiro definitivo, di un semplice ridispiegamento delle forze o di una più ampia riorganizzazione della presenza americana nel Paese. La vicenda solleva quindi interrogativi sulle possibili conseguenze per la lotta contro al-Shabab. Infatti, per la Somalia, la principale preoccupazione riguarda la capacità delle proprie forze armate di garantire la sicurezza e impedire al gruppo terroristico di riconquistare i territori finora controllati dalle truppe straniere.

In questo clima di incertezza si aggiunge anche l’annuncio, da parte del generale Muhoozi Kainerugaba, dell’avvio del ritiro delle truppe ugandesi dalla Somalia, dopo quasi due decenni di intervento militare nel Paese. Le forze ugandesi, impegnate dal 2007 nelle missioni dell’Unione Africana contro al-Shabab, inizieranno quindi a lasciare il territorio somalo, anche se non sono ancora stati definiti tempi e modalità precise del ritiro. La decisione si inserisce sempre nel contesto di difficoltà finanziarie e di incertezze sul futuro della Missione Africana. Il ritiro rappresenta dunque un passaggio importante per il futuro della sicurezza somala, il cui esito dipenderà soprattutto dal coordinamento tra Mogadiscio, Uganda e Unione Africana e dalle risorse disponibili per sostenere le forze locali.

A tal proposito si è espresso il vicecommissario della polizia somala, il generale Abdullahi Abdullahi, secondo il quale, le forze somale non sono ancora pronte ad assumersi i compiti militari e di sicurezza attualmente svolti dalle unità ugandesi. Abdullahi ha sottolineato i limiti delle capacità delle forze locali e la loro incapacità di colmare il vuoto che verrebbe a crearsi. In questo contesto, giungono notizie secondo cui il governo starebbe pianificando di ridislocare parte del personale di polizia in prima linea, nello specifico nelle aree circostanti la capitale, per compensare la carenza di truppe militari. Tali piani vengono discussi in un momento delicato in cui le forze governative hanno subito perdite nei combattimenti lungo il fronte di Jameo.

L’operazione di al-Shabab è stata confermata in una dichiarazione del comando militare del gruppo qaedista, il quale ne ha annunciato la conclusione, dopo 48 ore di scontri, contro un ampio convoglio composto da forze speciali somale addestrate dalla Turchia e dalle milizie alleate al governo che le accompagnavano. Secondo la dichiarazione, i mujahideen hanno preso di mira gli eserciti composti da 2.000 effettivi e dotati di 110 veicoli da combattimento, nei pressi della zona di Jameo, situata alla periferia della città di Leego, nella regione del Basso Shabelle. Successivamente, Caccia F-16 e droni turchi hanno preso parte alla battaglia, tentando di fornire supporto agli eserciti. Dopo uno scontro durato oltre tre ore, il “nemico”, così rinominato da al-Shabab, ha subito pesanti perdite: tra le sue fila si contano morti, feriti e prigionieri, mentre altri sono fuggiti nella boscaglia.

I mujahideen hanno proseguito l’inseguimento dei resti delle forze governative e, dopo 48 ore di operazioni di rastrellamento, l’azione su Jameo si è conclusa. Il bilancio accertato dei morti tra le forze somale è salito a 413, con un numero ancora maggiore di feriti, tra cui figurano ufficiali di alto rango. Inoltre, diversi membri delle milizie affiliate al governo somalo sono stati catturati. Oltre alle perdite umane, sono stati sequestrati la maggior parte dei veicoli che facevano parte del convoglio, tra cui veicoli blindati, pick-up equipaggiati con mitragliatrici pesanti e autocarri carichi di ingenti quantità di rifornimenti; sono stati sequestrati anche un notevole quantitativo di armi ed equipaggiamento militare. A seguito di quest’operazione, il comando militare di al-Shabab ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione in cui viene confermato che aerei da guerra turchi hanno preso di mira dei prigionieri, membri delle Forze Speciali somale e di milizie alleate del governo, catturati dagli stessi combattenti del movimento nel corso di dell’attacco sopracitato. Secondo quanto riferito dal comando, i velivoli turchi hanno lanciato tre missili contro i prigionieri: 12 di loro sono rimasti uccisi sul colpo, mentre altri tre sono deceduti in seguito a causa delle gravi ferite riportate. Tutti gli individui rimasti uccisi nel bombardamento turco appartenevano all’unità delle Forze Speciali addestrata dalla Turchia, nota come “Gorgor”. Sempre in riferimento all’operazione su larga scala nel basso Shabelle, al-Shabab ha rivendicato anche l’attacco IED contro un’ambulanza, proveniente dalla zona di Jameo, vicino alla città di Leego, che ha causato la morte di quattro ufficiali delle milizie filo-governative, rimasti coinvolti nell’esplosione, nell’area di Sinkadir, alla periferia di Mogadiscio.

L’attacco di Jameo ha suscitato critiche politiche e militari, oltre a molti interrogativi. La polemica non si è limitata al numero dei caduti, ma ha investito anche la gestione delle operazioni militari da parte della leadership politica, il possibile impatto delle lotte di potere all’interno dello Stato del Sud-Ovest sugli sforzi per contrastare al-Shabab, nonché alcune indiscrezioni (successivamente smentite dal governo somalo) circa l’attacco aereo turco che avrebbe causato la morte dei soldatidell’unità delle Forze Speciali somale, fatte prigioniere da al-Shabab.

Dania Piccirilli

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