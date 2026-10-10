SOMALIA: Il clan Hawadle sigla un accordo formale con al-Shabab

Nei primi giorni di ottobre le dinamiche di controllo territoriale nella regione di Hiran, in Somalia, hanno registrato un importante punto di svolta. Nel distretto di Mahas, il gruppo jihadista al-Shabab e il clan locale degli Hawadle hanno siglato un accordo formale di non aggressione e cooperazione. Non è la prima volta che i gruppi jihadisti si alleano con gruppi locali questo consente una coesistenza “pacifica”. Secondo la dichiarazione, rilasciata dai dipartimenti per gli affari politici e regionali di al-Shabab, il patto presuppone che il clan abbia accettato di applicare la Sharia Islamica nei territori sotto il proprio controllo, di incrementare il sostegno ad al-Shabab, di contribuire a garantire la sicurezza e la difesa delle aree in questione, nonché di astenersi dal partecipare alle attività politiche del governo federale e delle sue amministrazioni o di prendere parte alle elezioni. Punto centrale dell’intesa è lo scioglimento formale — e il divieto di nuova costituzione — delle milizie note come Ma’awisley, fino ad oggi impiegate in funzione anti-jihadista.

L’intesa rappresenta un significativo successo tattico e politico per al-Shabab per diverse ragioni. Innanzitutto, dal clan Hawadle e da altri clan locali provengono membri delle milizie Ma’awisley, chiamati così per via dei “sarong” (un pezzo di tessuto avvolto attorno alla vita) che indossano. Tali milizie, inizialmente erano nate spontaneamente come forma di difesa comunitaria contro l’eccessiva pressione fiscale e le violenze del gruppo armato; infatti, si trattava di pastori e agricoltori che non avevano ricevuto una formazione militare “professionale”.

A partire dal 2022, il governo somalo, guidato da Hassan Sheikh Mohamud, decise di armare queste milizie per combattere al-Shabab, intuendo il loro potenziale. La profonda conoscenza geografica e sociale del territorio da parte dei Ma’awisley aveva consentito a Mogadiscio di conseguire importanti successi tattici. Quindi, la neutralizzazione di uno dei pilastri comunitari di questa contro-offensiva priva ora l’esercito regolare somalo di un alleato indispensabile sul campo.

L’accordo stipulato tra le due parti dimostra la capacità di al-Shabab di proiettare influenza non soltanto attraverso l’uso della forza militare, ma anche tramite strumenti diplomazia clanica e penetrazione nelle strutture comunitarie tradizionali. Ciò che va compreso, è che un clan non rappresenta una semplice forza militare mobilitabile a comando dai suoi finanziatori, bensì una comunità dotata di propri interessi, memoria collettiva ed equilibri interni.

Con il prolungarsi del conflitto sono aumentati anche i costi umani ed economici, al punto che la comunità Hawadle ha ridefinito il proprio orientamento strategico. Inoltre, è da considerare anche la crescente preoccupazione delle milizie che figure chiave del governo stessero sfruttando l’offensiva per ottenere vantaggi politici.

L’impiego pianificato del fattore clanico in funzione anti-al-Shabab richiama il modello del “Risveglio di Anbar” (Anbar Awakening) adottato dagli Stati Uniti in Iraq nel 2006. Il presupposto fondamentale si fonda sull’assunto che le strutture claniche e tribali possano diventare uno strumento decisivo nel conflitto per via della conoscenza approfondita del territorio, della società e dell’apporto informativo legato a queste dimensioni. Inoltre, tali strutture consentirebbero alla potenza sostenitrice di ampliare il raggio d’azione delle operazioni riducendo al contempo il costo politico e umano per le truppe regolari o straniere. Tuttavia, il modello regge solo finché la fedeltà del clan all’autorità centrale rimane garantita: una vulnerabilità strutturale emersa chiaramente nel contesto somalo.

Infine, la pacificazione del distretto di Mahas garantisce ad al-Shabab il controllo di uno snodo geografico cruciale per lo spostamento di uomini e risorse nella Somalia centrale. Mettendo al sicuro questa direttrice, la rete jihadista consolida la propria mobilità tattica e blinda la sua presenza nella regione. Più in generale, il ripiegamento del clan Hawadle svela le crescenti crepe nella struttura di sicurezza di Mogadiscio. Se l’autorità statale si dimostra incapace di offrire garanzie di protezione e stabilità nel lungo periodo, le comunità periferiche finiscono inevitabilmente per cedere alla diplomazia dei gruppi terroristi.

Dania Piccirilli

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/