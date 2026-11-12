INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Lo scandalo dentro Nvidia interessa Taipei 

La vicenda che vede coinvolto il CEO di Nvidia, Jensen Huang, e la sua relazione extraconiugale con Alice Huang (Huang Le), sospettata di essere una spia cinese, tiene banco anche a Taiwan.

La testata taiwanese China Times (Zhongguo Shibao) riferisce di un’analisi pubblicata il 10 novembre sulla rivista Fortune “suggerisce l’esistenza di prove sempre più consistenti che Jensen Huang sapesse, o quantomeno avrebbe dovuto sospettare, che la società di Huang Le, Megaspeed International, fosse coinvolta nella fornitura di chip Nvidia avanzati ad aziende cinesi”. La testata taiwanese spiega che ciò sarebbe potuto accadere in due modi: 1) consentendo alle aziende cinesi di avere accesso ai chip di Nvidia in Malesia, presso un data center di Megaspee (l’articolo sottolinea che tale pratica “non avrebbe violato la legge statunitense prima del 2025, ma che sarebbe diventata illegale in seguito”); 2) attraverso il contrabbando diretto di GPU (unità di elaborazione grafica) Nvidia in Cina “una chiara violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni”. La testata taiwanese a questo punto evidenzia che se dovessero emergere responsabilità di Huang, le sue dimissioni sarebbero inevitabili.

Il China Times aggiunge che anche il New York Times ha riportato di un intervento da parte del responsabile dell’ufficio legale di Nvidia, nel 2025, per far trasferire un’indagine su Megaspeed dal Dipartimento del Commercio a quello della Giustizia, indagine conclusasi poi con un’archiviazione. La testata taiwanese sottolinea che la posizione di Huang potrebbe diventare davvero insostenibile se venisse effettivamente dimostrato che abbia utilizzato la sua influenza per proteggere Megaspeed dalle indagini federali, e ancor di più “qualora emergesse che egli ha condiviso dettagli sui suoi colloqui con Donald Trump, o ha divulgato informazioni riservate, come i progetti dei chip di Nvidia”.

Tuttavia, continua la testata taiwanese, sembrerebbe che l’obiettivo di Alice Huang, la donna con cuiil CEO di Nvidia intratteneva una relazione extraconiugale, fosse quello di “di influenzare la posizione di Jensen Huang sui controlli alle esportazioni, la situazione potrebbe non essere così grave come appare”. Difatti, evidenzia l’articolo Jensen Huang manteneva una linea “coerentemente in merito all’esportazione di chip” già prima di conoscere la donna, sottolineando che dati il ricavi dell’azienda con le vendite di GPU in Cina, il CEO di Nvidia “non aveva certo bisogno di pressioni esterne per opporsi a tali restrizioni”.

Nello stesso articolo il China Times sottolinea che il ruolo di Jensen Huang a sostegno dell’IA “open source” è una delle implicazioni meno evidenti, la testata taiwanese ha evidenziato che il CEO di Nvidia si “è opposto alle normative governative che imporrebbero standard di licenza a tali modelli; normative che, in pratica, potrebbero limitare o addirittura soffocare la promozione e la diffusione dell’intelligenza artificiale open source negli Stati Uniti”. L’uscita di scena di Huang, fa notare il China Times, “chi sostiene fermamente che i modelli di IA open source comportino rischi difficili da mitigare avrà maggiori probabilità di spingere il governo federale a imporre un rigoroso sistema di revisione basato su licenze per tutti i modelli di IA”.

In un altro articolo sulla vicenda la testata taiwanese si interroga sul futuro di Nvidia se il suo CEO dovesse effettivamente cadere. Citando il parere del professore presso la Columbia Business School Shivaram Rajgopal, il China Times riferisce che “tale crisi mette in luce l’estrema dipendenza di Nvidia da Jensen Huang: un legame paragonabile a quello che unisce Elon Musk alle sue aziende, Tesla e SpaceX”. Inoltre, facendo riferimento alle riflessioni dell’analista Dan Ives in merito al caso, la testata taiwanese evidenzia come “se Jensen Huang dovesse lasciare il suo incarico, Nvidia potrebbe perdere fino al 30% del proprio valore di mercato” ponendo l’accento sul fatto che “la maggior parte degli investitori auspica che egli mantenga il suo ruolo”. Secondo il China Times diversi“esperti di governance aziendale suggeriscono che, sebbene le azioni di Huang possano aver violato le politiche interne, i criteri adottati nei suoi confronti potrebbero essere più indulgenti, data la sua importanza cruciale per l’azienda”.

La testata taiwanese riferisce inoltre che, secondo Shivaram Rajgopal, sebbene i figli di Huang lavorino già in Nvidia, tra i possibili candidati alla successione figurano anche il co-fondatore Chris Malachowsky e la direttrice finanziaria (CFO) Colette Kress, aggiungendo inoltre che la soluzione suggerita dagli esperti sia che il CEO avvii gradualmente il processo di successione, e che l’azienda comincia a dare maggiore esposizione mediatica anche ad altri alti dirigenti come proposto da Bob O’Donnell, fondatore della società di ricerca TECHnalysis.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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