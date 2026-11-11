INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L’Affaire NVIDIA visto da Pechino: è una caccia al cinese orchestra dai falchi di Trump

Durante la conferenza stampa del 10 novembre il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun, rispondendo alle domande relative alla relazione extraconiugale del CEO di Nvidia, Jensen Huang, e Alice Huang (Le Huang), la donna sospettata di essere una spia cinese, ha ribadito quanto detto il giorno precedente, ovvero, che quella delle “presunte spie” è ” è una narrativa del tutto priva di fondamento.

Nel frattempo la questione, che è bene ricordarlo coinvolge l’azienda leader mondiale nella fornitura di chip e piattaforme hardware/software che alimentano l’intelligenza artificiale generativa, il machine learning e i supercomputer, tiene banco anche tra gli opinionisti e analisti cinesi che stanno analizzando la situazione da una prospettica del tutto diversa rispetto a quella occidentale.

Ad esempio sul sito di notizie e commenti Guancha.cn, il professore di politica internazionale presso l’Università Fudan di Shangai, Shen Yi, inserisce la vicenda di Jensen Huang nel contesto della competizione tra Stati Uniti e Cina nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Shen Yi, infatti, ripercorre i tentativi attuati Washington, a partire dall’amministrazione Biden ed in seguito dalla seconda amministrazione Trump, per ostacolare Pechino nello sviluppo del settore dell’IA attraverso limitazioni sull’esportazione di chip avanzati. In particolare l’accademico cinese sottolinea come “gli Stati Uniti considerino lo sviluppo dell’IA come una competizione che devono necessariamente vincere” ed evidenzia come “esistano due modi per aggiudicarsi una sfida del genere: il primo consiste nel potenziare costantemente le proprie capacità tecnologiche per procedere più rapidamente; il secondo prevede di ostacolare il progresso dei concorrenti, impedendo loro di colmare il divario”. Shen Yi paragona quest’ultimo approccio ad un videogioco “Road Rash” “in cui i giocatori possono colpire o scalciare gli avversari per farli uscire di pista: questo approccio garantisce che, anche qualora il proprio ritmo fosse lento, si possa comunque mantenere la prima posizione eliminando tutti i rivali”.

Nella sua analisi l’accademico cinese pone l’accento anche sul fatto che il controllo degli Stati Uniti si stia estendendo oltre la catena di approvvigionamento dei chip “arrivando a comprendere i modelli di IA e i servizi di calcolo basati sul cloud”, sottolineando che se “passato le autorità di regolamentazione statunitensi si concentravano principalmente sulla possibilità, per le aziende cinesi, di acquistare direttamente chip avanzati, oggi il loro raggio d’azione si è ampliato, includendo anche i servizi di data center operanti nel Sud-est asiatico”, e ciò spiegherebbe come mai data center situati in paesi come Malesia a Singapore siano sempre più spesso sotto la lente di ingrandimento di Washington.

Secondo Shen Yi, inoltre, un altro elemento che connoterebbe la vicenda di Jensen Huang sarebbe “la convergenza tra la cosiddetta securitizzazione di ogni aspetto (la tendenza a interpretare qualsiasi questione attraverso la lente della sicurezza nazionale), il più ampio scenario della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, e un clima politico interno negli Stati Uniti che ricorda, per certi versi, il maccartismo”. L’accademico cinese sottolinea anche che, sebbene le tre Commissioni che hanno chiesto un’audizione del CEO di Nvidia siano presiedute da Repubblicani, anche i Democratici tendono a convergere su un approccio “securitario” quando “si tratta di questioni che coinvolgono la Cina”. L’accademico cinese arriva ad affermare che “’ansia politica interna riguardo alla Cina ha raggiunto livelli quasi assurdi: chiunque sia di origine cinese, qualsiasi azienda che intrattenga rapporti commerciali con la Cina, o persino entità che mantengono normali relazioni d’affari con il governo cinese, può essere considerato, da certi politici e organi di informazione, un potenziale rischio per l’intelligence”.

Dunque, secondo Shen Yi, Jensen Huang sarebbe finito al centro “di quella che si potrebbe definire una classica caccia alle streghe in stile americano, condotta in nome della sicurezza nazionale”. l’accademico cinese ritiene che questa “offensiva” sia figlia di un’ “ansia strategica” crescente negli Stati Uniti riguardo il crescente sviluppo dell’intelligenza artificiale cinese. A questo punto l’accademico cinese sottolinea come la strategia di Washington di soffocare la crescita del settore dell’IA cinse attraverso il controllo dell’accesso ai chip di ultima generazione no abbia avuto l’effetto sperato poiché “i modelli di base (foundation models) di intelligenza artificiale open-source sviluppati in Cina continuano a registrare progressi significativi, offrendo prestazioni notevoli con maggiore efficienza e costi inferiori, e stanno ottenendo un crescente riconoscimento grazie al loro impiego pratico e alla loro adozione sul mercato”. L’accademico cinese ritiene che alcune fazioni politiche continuano a non voler riconoscere la natura “endogena” dello sviluppo e del progresso tecnologico cinese nel settore dell’IA riconducendole a spiegazioni alternative come “l’ acquisizione illecita di chip statunitensi”. Ma soprattutto, continua Shen Yi, hanno cercato di trasformare questioni che, nel contesto delle attività commerciali, rientrerebbero solitamente nell’ambito della conformità al controllo delle esportazioni, in preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale o addirittura ad attività di intelligence” e “ponendo l’accento su una presunta “minaccia cinese”, gli Stati Uniti possono giustificare la crescente restrizione tecnologica, oscurando al contempo il fatto che le loro politiche precedenti non hanno prodotto i risultati sperati”.

Shen Yi, dopo aver ricordato che un qualcosa del genere era già avvenuto all’epoca delle audizioni di fronte al Congresso dell’amministratore di TikTok, Shou Zi Chew, incalzato dai parlamentari statunitensi sui suoi presunti legami con il Partito Comunista Cinese (anche se singaporiano), considera che se si dovesse applicare lo stesso metro anche al caso di Jensen Huang (nato a Taiwan da genitori provenienti dalla Cina continentale) “ne conseguirebbe che la sua identità personale, le sue relazioni private e le sue attività commerciali potrebbero diventare oggetto di scrutinio politico”. L’accademico cinese, pur ammettendo poi che l’evolversi della situazione dipenderà dalle indagini e dai loro esiti, sottolinea che “se la politica interna statunitense dovesse proseguire lungo questa traiettoria, potremmo assistere a come una controversia pubblica, (a suo parere) priva di solide basi fattuali, possa trasformarsi in una pressione politica mirata a colpire il controllo operativo, o addirittura la proprietà, di grandi aziende tecnologiche”. Secondo Shen Yi, dunque, “la controversia che coinvolge Jensen Huang non riflette soltanto una frizione tra la politica interna statunitense e i grandi colossi tecnologici; essa rivela l’inquietudine e l’instabilità di una potenza egemone in relativo declino, alle prese con la concorrenza esterna”, e in questo contesto, continua lo studioso, politiche restrittive, pressioni politiche e “revisioni basate sulla sicurezza nazionale” possono aumentare nel tentativo di frenare ed arginare i propri rivali. Ma, conclude Shen Yi, Tali tattiche, tuttavia, difficilmente risolveranno i problemi strutturali del Paese”, anzi “rischiano di alterare gli equilibri di mercato, danneggiare gli interessi aziendali e minare proprio quei principi istituzionali di cui gli Stati Uniti si fanno paladini”. Secondo l’accademico cinese “in questo senso, la vicenda di Jensen Huang offre uno sguardo lucido e senza filtri sul reale stato del capitalismo liberale di stampo americano quando viene sottoposto a pressioni politiche”.

Zhang Yiye, conduttrice della rubrica di Dragon Television (in cinese Dongfang Weishi, canale televisivo di proprietà dello Shanghai Media Group, Shanghai Dongfang Chuanmei Jetuan, uno dei più grandi conglomerati mediatici e culturali di proprietà statale), Huanqiu Ye wen, affrontando la questione di Jensen Huang, ricorda com’era la situazione all’incirca un anno fa. Come riferito dalla conduttrice di Huanqiu Ye wen, lo scorso anno il CEO di Nvidia manteneva un profilo molto alto, esercitando, da un lato, pressioni sulla Presidenza degli Stati Uniti affinché si allentassero le limitazioni sulla vendita di chip a Pechino (“sforzi che hanno poi portato all’autorizzazione per la vendita del chip H20 sul mercato cinese”), dall’altro si recava spesso in Cina nel “tentativo di salvaguardare la propria quota di mercato” (anche se come riferito dall’opinionista “nell’ottobre 2025, Huang ha dichiarato in un’intervista che la quota di mercato di Nvidia in Cina era crollata dal 95% a zero”).

Secondo Zhang Yiye, i “falchi” dell’amministrazione Trump (la conduttrice cinese attribuisce un ruolo preminente all’interno della vicenda a Marco Rubio) sarebbero molto insoddisfatti della posizione tenuta da Jensen Huang sulla questione dei chip, opponendosi a qualsiasi allentamento delle restrizioni sull’esportazione di chip verso la Cina, mentre il CEO di Nvidia avrebbe rifiutato di allinearsi a questa linea, svolgendo “un’intensa attività di lobbying presso diverse parti, esercitando nel processo un’influenza significativa”. La conduttrice di Huanqiu Ye wen riferisce, inoltre, che quella che definisce una “trappola” fosse stata predisposta già da tempo ma che sia scatta solo dopo le elezioni di mid term quando è emerso dal risultato elettorale che la seconda amministrazione Trump avrebbe perso il controllo del Congresso. Per cui secondo Zhang Yiye “Con l’avvicinarsi del passaggio di consegne al Congresso, i falchi repubblicani hanno deciso di giocare d’anticipo, puntando a prendere il controllo della narrazione su intelligenza artificiale e sicurezza nazionale” passando informazioni ai media “orchestrando una sorta di “caccia” politica a Jensen Huang”, un tentativo che a suo avviso aveva lo scopo di “colpire un importante leader aziendale che ha osato esprimersi in modo indipendente sulle politiche legate all’IA e mantenere un approccio relativamente razionale nei confronti della Cina”.

Inoltre, secondo la conduttrice di Huanqiu Ye wen, anche la data scelta per l’audizione a porte chiuse di Jensen Huang, il 18 novembre, non sarebbe casuale: quel giorno inizierebbe il vertice APEC a Shenzhen, e il Presidente Trump “aveva espresso il desiderio di portare Huang con sé”, ma, si chiede Zhang Yiye, se sia ancora possibile che ciò accada dopo gli ultimi eventi che hanno visto coinvolto il CEO di Nvidia.

Giuseppe Cusano Lanzetta

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/