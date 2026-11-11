FRANCIA. Il Senato francese respinge il progetto di autonomia della Corsica: si riapre lo scontro con Parigi

Vi avevamo già raccontato come la Corsica si preparasse a vivere una delle trasformazioni più importanti della sua storia:lo scorso 23 giugno, infatti, l’Assemblée nationale aveva approvato il disegno di legge volto a riconoscere all’isola un ampio status di autonomia, attribuendole maggiori poteri amministrativi e legislativi pur rimanendo parte integrante della Repubblica francese. Tuttavia, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, il Senato francese ha respinto il testo interrompendo così il percorso verso una maggiore autonomia nella gestione degli affari interni dell’isola.

Non si trattava di un percorso verso l’indipendenza, bensì di un progetto scaturito dai negoziati avviati nel 2022 e dall’accordo di Beauvau del marzo 2024, e dalle promesse del presidente francese Emmanuel Macron ai corsi. La riforma mirava a riconoscere le peculiarità storiche, culturali e linguistiche della Corsica attribuendole competenze più estese in diversi setto sul modello delle autonomie territoriali presenti in altri Paesi europei. La riforma prevedeva che l’autorità isolana potesse adottare alcune leggi nazionali alle proprie esigenze locali ed ottenere maggiori competenze in materie come urbanistica, gestione del territorio, edilizia e altri ambiti amministrativi. Difesa, politica estera, giustizia, polizia, moneta e sovranità sarebbero rimaste di competenza dello Stato francese.

Oltre al mancato raggiungimento dell’obiettivo è arrivata anche la beffa delle modifiche introdotte prima del voto finale. Il Senato francese, a maggioranza conservatrice, ha infatti ridimensionato ulteriormente la proposta, riducendo gli spazi di autonomia riconosciuti alla Corsica. In particolare, ha eliminato il riferimento alla comunità corsa e al suo legame speciale con il territorio sostituendolo con un riconoscimento della storia, della lingua e della cultura dell’isola. Secondo gli esponenti della destra, riconoscere una specifica comunità corsa nella Costituzione avrebbe potuto mettere in discussione il principio secondo cui esiste un’unica comunità politica nazionale francese, con gli stessi diritti per tutti i cittadini. Inoltre, il Senato ha limitato la possibilità per la Corsica di avere maggiori poteri decisionali. Ogni volta che le verranno affidate nuove competenze, sarà necessaria un’autorizzazione specifica da parte del Parlamento o del governo francese che dovrà stabilire anche lo scopo e la durata di tali poteri. In sostanza, viene riconosciuta la specificità storica e culturale della Corsica, senza però riconoscerle una distinta identità politica e senza concederle un’autonomia normativa effettiva e indipendente dalle istituzioni centrali.

Per protestare contro le modifiche, Paul-Toussaint Parigi, senatore del partito autonomista Femu a Corsica, ha annunciato che il suo movimento politico si sarebbe ritirato dal processo di Beauvau. Gilles Simeoni, presidente del consiglio esecutivo dell’isola e figura di spicco del movimento autonomista corso, ha affermato che i rappresentanti dell’isola hanno cercato di trovare una soluzione politica, ma hanno incontrato opposizione.

Dopo il voto del Senato, il 4 novembre l’Assemblea della Corsica si è riunita in una sessione straordinaria per discutere la crisi istituzionale. Il giorno successivo è stata approvata a larga maggioranza una risoluzione con la quale si chiede al governo francese di riaprire il confronto politico. I rappresentanti corsi hanno sollecitato un incontro straordinario che coinvolga il presidente della Repubblica, il governo francese, i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e la delegazione degli eletti corsi che aveva partecipato al processo di Beauvau. L’obiettivo è individuare una nuova intesa politica che possa essere sottoposta all’approvazione delle istituzioni parlamentari e del Congresso prima della fine del 2026. Nonostante le forti tensioni, emerge dunque la volontà di tentare ancora una soluzione attraverso il dialogo istituzionale. L’8 novembre il governo francese ha confermato la propria disponibilità a riprendere le trattative, rinviando tuttavia a giovedì 12 novembre l’incontro con i rappresentanti corsi, inizialmente previsto per il 9 novembre, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato l’isola.

Secondo gli autonomisti, il problema non è soltanto la cancellazione della parola «comunità», ma il fatto che venga messo in discussione l’accordo politico raggiunto dopo anni di negoziati con il governo francese. Il movimento ha inoltre dichiarato che, se non sarà possibile raggiungere un accordo con il Parlamento francese, potrebbe essere necessario ricorrere a una consultazione referendaria in Corsica.

Il punto centrale di questa vicenda politica è che il governo francese non intende creare un precedente per altre regioni che potrebbero avanzare richieste analoghe. Il contrasto riguarda quindi il rapporto tra il principio di unità della Repubblica francese e il riconoscimento delle specificità territoriali e culturali. Tuttavia, non tutti i nazionalisti corsi chiedono l’indipendenza: esiste una differenza tra chi vuole una Corsica autonoma all’interno della Francia e chi sostiene invece il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza.

La vicenda corsa offre anche un interessante spunto di riflessione per il dibattito politico italiano sull’autonomia differenziata. Sebbene si tratti di due percorsi istituzionali differenti, entrambi pongono una questione fondamentale: come conciliare il riconoscimento delle specificità territoriali e una maggiore autonomia decisionale con il principio di unità dello Stato e di uguaglianza tra i cittadini? In Italia, il dibattito sull’autonomia differenziata riguarda proprio la possibilità di attribuire alle Regioni ulteriori competenze mantenendo allo stesso tempo la garanzia dei diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale. La Sardegna, insieme alle altre Regioni a statuto speciale, rappresenta inoltre un esempio di come sia possibile riconoscere particolari forme di autogoverno senza mettere in discussione l’unità della Repubblica. Per territori insulari come la Sardegna e la Corsica, infatti, la distanza geografica dal continente comporta difficoltà specifiche in materia di trasporti, collegamenti, servizi e sviluppo economico. Riconoscere maggiori strumenti di autogoverno può quindi rappresentare un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini e consentire risposte più adeguate alle esigenze locali. Il caso corso dimostra quindi quanto sia complesso trovare un equilibrio tra le richieste di autonomia dei territori, uguaglianza dei cittadini e unità nazionale.

Cristina Uccello

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