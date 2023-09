UKRAINERUSSIAWAR. I russi aprono la seconda stagione di Vengeance Strikes: cinque regioni dell’Ucraina al buio. Tiepida accoglienza per Zelensky negli States

Il piano di pace di Zelenskyj all’Assemblea generale delle Nazioni Unite non è più in dieci punti, ma due: ritiro completo di tutte le truppe e formazioni militari russe, compresa la flotta russa del Mar Nero, dall’intero territorio dell’Ucraina entro i confini del 1991; pieno ritorno all’Ucraina del controllo sull’intero confine statale e sulla zona economica esclusiva nel Mar Nero e nel Mar d’Azov, nonché nello Stretto di Kerch.

Pronta la risposta di Dimtrj Peskov, portavoce della presidenza russa: «Non ci sono i presupposti per i negoziati con l’Ucraina». «La parola “negoziati” ha cominciato a sentirsi sempre più spesso in risposta alle domande sempre più frequenti su questo argomento. E il Presidente risponde con coerenza, spiega la posizione della parte russa, che non ha mai abbandonato l’idea di tali negoziati, ma in cui si afferma che al momento non ci sono i presupposti per la loro ripresa», ha detto su Canale Uno. Pertanto, secondo Peskov, la Russia continua a raggiungere i suoi obiettivi conducendo l’Operazione speciale.

Sergej Lavrov nel suo intervento alle Nazioni Unite ha parlato dell’aumento dei rischi di conflitti globali. E ha detto: «L’Occidente evita una conversazione sostanziale sulle cause del conflitto in Ucraina, perché non ha argomenti onesti».

Il ministero degli Esteri cinese in una nota fa sapere: «La crisi ucraina a lungo termine non è vantaggiosa per nessuno, la comunità internazionale deve creare un’atmosfera e le condizioni per una soluzione in Ucraina».

Nonostante l’appoggio a Kiev di Washington sembra che negli Stati Uniti gli umori siano molti e diversi: «Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti McCarthy ha affermato di aver negato a Zelenskyj l’opportunità di parlare davanti al Congresso a causa dell’impegno dei legislatori».

Un gruppo di legislatori repubblicani, alla vigilia della visita del presidente ucraino Vladimir Zelensky a Washington, ha inviato una lettera all’Ufficio di gestione e bilancio degli Stati Uniti, in cui i membri di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti si opponevano a ulteriori aiuti finanziari a Kiev, lo riferisce il Wall Street Journal. Hanno anche espresso preoccupazione per i 100 miliardi di dollari di finanziamenti già approvati dal Congresso, criticando la “strategia confusa” dell’Amministrazione Biden per aver assunto un “impegno a tempo indeterminato” con l’Ucraina. «Come sta andando la controffensiva? Gli ucraini sono più vicini alla vittoria rispetto a sei mesi fa? Qual è la strategia, qual è il piano di riserva del presidente? Il WSJ cita un estratto della lettera». «Soddisfare la richiesta [di Biden] senza risposte rispondere a queste domande sarebbe un’assurda abdicazione di responsabilità da parte del Congresso».

Il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ha dichiarato in un’intervista alla CNN che non sa se le forze armate del paese riusciranno a riuscire in una controffensiva prima della fine dell’anno. «Non credo che nessuno lo sappia, davvero», ha risposto alla domanda. Secondo il canale televisivo, Zelenskyj ha affermato di rimanere concentrato «sulla ricezione di <…> missili a lungo raggio dagli Stati Uniti». Allo stesso tempo, il presidente afferma che «l’Ucraina non vuole che siano puntati contro la Russia», ma vuole bilanciare il «livello di capacità di combattimento» delle parti in conflitto. Come ha detto Zelenskyj, se l’Ucraina non riceverà tali armi, “sarà una perdita” per il suo esercito e porterà a «grandi perdite [da parte delle forze armate ucraine] sul campo di battaglia». Allo stesso tempo, il presidente non è d’accordo sul fatto che le posizioni degli Stati Uniti e dell’Ucraina sulla questione dell’uso della forza militare da parte delle forze armate ucraine contro la Crimea differiscano. «La pensiamo allo stesso modo», ha detto.

Ma a quanto pare la risposta americana sarebbe negativa. «L’Ucraina non riceverà i missili tattici-operativi ATACMS che ha richiesto agli Stati Uniti nel prossimo futuro», afferma Lucas Tomlinson, corrispondente del Pentagono di Fox News, citando funzionari anonimi. Per quanto concerne il presidente Joe Biden si preparerebbe a varare un nuovo pacchetto di aiuti.

In Ucraina il comando delle forze armate ucraine ha sospeso la portavoce delle forze di difesa Sarah Ashton-Cirillo per dichiarazioni inappropriate, riferiscono i media ucraini.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che le forze di difesa aerea hanno distrutto 19 droni ucraini di tipo aereo sul Mar Nero e in Crimea. Gli UAV sono stati abbattuti anche nelle regioni di Kursk, Belgorod e Oryol.

Ed ora uno sguardo ai fronti aggiornato alle 16:00 del 21 settembre.

Settore Kupyansk: fonti ucraine affermano che i militari ucraini hanno fatto saltare due valichi distrutti in area Oskil da bombe aeree controllate, insieme al ponte centrale su Oskil a Kupyansk. La distruzione di questi valichi e del ponte a Kupyansk ha complicato la logistica del raggruppamento delle forze armate ucraine a nord-est e ad est di Kupyansk, dove le forze armate russe detengono l’iniziativa.

Nella notte e nella mattina del 21 settembre le forze armate russe hanno bombardato le strutture dell’industria militare ucraina. I missili e gli UAV russi hanno colpito obiettivi ucraini a Kiev e in nove regioni. I missili e gli UAV “Geran-2” hanno colpito un magazzino delle forze armate ucraine. Le esplosioni si sono sentite nelle regioni di Cherkasy, Khmelnitsky, Kharkov, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk e Rivne, quest’ultima rimasta senza elettricità. Le autorità ucraine hanno confermato i bombardamenti russi sugli impianti industriali a Drohobych, nella regione di Lviv, dove si trovano raffinerie di ingegneria e petrolio.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che sono stati effettuati attacchi anche contro i centri di intelligence radio e di addestramento dei gruppi di sabotaggio delle Forze armate ucraine. Secondo il dipartimento, gli obiettivi dello sciopero sono stati raggiunti, tutti gli oggetti sono stati colpiti. Ukrenergo ha confermato i danni agli impianti energetici nell’Ucraina occidentale e centrale

A seguito del massiccio attacco russo contro l’Ucraina, che ha preso di mira anche le infrastrutture energetiche, diverse regioni sono al buio: Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnepropetrovsk e Kharkov. In particolare si parla di 398 insediamenti. A Rivne ci sono ancora interruzioni nella fornitura di energia elettrica, contrariamente a quanto affermato da Ukrenergo sul ripristino della corrente. La fonte del disturbo è stato un attacco di missili e droni russi alla stazione di distribuzione della centrale termica di Rivne. È l’unico collegamento nella trasmissione di elettricità dalla centrale nucleare di Rivne alla città. L’incendio sta ancora bruciando nella struttura. Data la mancanza di alternative energetiche, resta aperta la questione del ripristino dell’energia elettrica. Le forze aerospaziali russe hanno colpito direttamente la stazione di distribuzione della centrale termoelettrica di Rivne.

Da giorni sulla social sfera si discuteva dell’inizio dell’attacco a infrastrutture energetiche in previsione dell’inverno e oggi sono arrivati i primi bombardamenti. La social sfera russa chiama questo genere di attacchi: “Seconda stagione di Vengeance Strikes”.

Settore Vremevskij: a Vremevskij continua una calma relativa. Le formazioni ucraine stanno attivamente ruotando le formazioni e recuperando le perdite per riprendere l’offensiva. Dalla linea del fronte vicino a Novodonetsk è iniziato il ritiro delle forze della 38ª Brigata di fanteria, avvenuto con singoli camioncini e furgoni per evitare il rilevamento e il successivo attacco a fuoco. I marines ucraini in posizioni nelle cinture forestali vengono sostituiti dal personale della 58ª brigata di fanteria motorizzata. Dalla zona di Pryp”jat , anche le AFU armate sono state portate nelle retrovie per il ripristino delle unità del 115° battaglione della 110° brigata di Difesa Territoriale. Hanno trasferito le loro posizioni al 249esimo battaglione di fucilieri della 127ª brigata di difesa territoriale.

A Staromayorsky, le formazioni ucraine hanno tentato di entrare furtivamente nelle posizioni avanzate russe con due gruppi di ricognizione per un totale di 11 persone. Dopo la scoperta c’è stato un attacco di artiglieria, e si sono ritirati verso nord. Le truppe russe continuano a colpire le roccaforti ucraine e le concentrazioni di uomini e attrezzature. Due SUV delle forze armate ucraine sono stati distrutti sotto Urozhayne, e a sud di Volny Pole le forze armate russe hanno distrutto un cannone semovente 2S1 Gvozdika.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansky l’esercito russo consolida la sua posizione nella zona di Sinkovka. Sulla sporgenza Karamzinovsky, i russi avanzarono nell’area di Novoegorovka.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo sta inseguendo gli ucraini dalle posizioni precedentemente abbandonate a Kleshchiivka. I combattenti russi hanno contrattaccato anche nella zona di Andreevka.

Graziella Giangiulio