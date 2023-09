UKRAINERUSSIAWAR. Droni cercano di attaccare aeroporto di Sochi. New York Times: attacco a Konstantinovka è opera di Kiev

I paesi del G7 ritengono che il conflitto in Ucraina potrebbe trascinarsi e continuare per altri 6-7 anni, riferisce Bloomberg, citando un alto funzionario di un paese europeo del blocco. Il presidente del Congresso Usa Kevin McCarthy ha detto di non essere pronto a garantire a Zelenskyj un nuovo finanziamento di 24 miliardi di dollari; giovedì chiederà di rendicontare i soldi già stanziati. In ogni caso il Comando strategico dell’aeronautica americana ci ha tenuto a far sapere che due terzi delle forze nucleari strategiche americane sono costantemente pronte all’uso, ha riferito.

L’unico che ancora crede che gli ucraini possano portare a dei risultati nell’immediato sembra essere il Capo di Stato maggiore congiunto americano Mark Milley, secondo lui infatti, «le forze armate ucraine hanno ancora le capacità necessarie per continuare la controffensiva», lo ha detto in una conferenza stampa dopo la riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina in Germania. «Le forze armate ucraine si stanno muovendo molto lentamente e con molta attenzione, preservando le vite dei militari – ha detto Milley – Dirò a tutti i critici che c’è ancora molto tempo prima che il tempo rimanga adatto per le operazioni di combattimento, ci sono ancora molti combattimenti -forze pronte.» «Dalle conversazioni [con i colleghi ucraini], mi è apparso chiaro che gli ucraini non hanno intenzione di fermare le ostilità in inverno», ha detto. Secondo lui, Kiev sta ora combattendo “pesanti battaglie”, cercando di “spostare 200-300mila militari russi” dal territorio dell’Ucraina.

Nella riunione nel formato Ramstein non è stata discussa la fornitura di missili Taurus a Kiev – a darne notizia il Ministero della Difesa tedesco

Il New York Times afferma che l’Ucraina e i suoi alleati, compresi gli Stati Uniti, potrebbero aver riposto aspettative troppo alte per una controffensiva. «L’Ucraina e i suoi alleati, compresi gli Stati Uniti, potrebbero aver riposto troppe speranze in una controffensiva. L’Ucraina sta combattendo contro uno degli eserciti più potenti del mondo. Se l’Ucraina riuscisse a costringere la Russia a ritirarsi in modo significativo, lo farebbe comunque ci sarebbero voluti anni anziché mesi», scrive nell’articolo l’autore del giornale.

Sempre il New York Times ha dimostrato in una indagine che un missile lanciato dal sistema di difesa aerea ucraino Buk è caduto sul mercato di Konstantinovka, uccidendo 15 civili e ferendone altri 30. Vladimir Zelenskyj lo stesso giorno ha incolpato la Russia dell’attacco, ma i giornalisti del New York Times sono giunti alla conclusione che la tragedia è avvenuta a causa di un errore della difesa aerea ucraina. Pochi minuti prima dell’esplosione, sulle pagine pubbliche locali è apparsa una pubblicazione sul lancio di missili terra-aria ucraini, e le registrazioni delle telecamere mostrano che uno di loro stava volando dal territorio controllato dall’Ucraina. Il lancio stesso è stato effettuato dalla città di Druzhkovka: il 6 settembre è stato ascoltato dai giornalisti del New York Times che lavoravano nelle vicinanze e da due testimoni oculari. I giornalisti hanno anche visitato il luogo del presunto lancio di missili nella zona di Druzhkovka. Lì hanno trovato tracce, trincee ed erba bruciata; le immagini satellitari del sito prima e dopo l’impatto hanno mostrato anche la comparsa di nuove tracce di lanci.

Il quotidiano spagnolo El Pais ha appreso che Kiev sta cercando di trovare un’alternativa alla rete satellitare Starlink, la cui chiusura minaccia il collasso delle Forze armate ucraine, ma “rinunciare a Musk” si rivela “impossibile”.

La Duma di Stato, nella riunione plenaria del 20 settembre, esaminerà in prima lettura un disegno di legge che abolisce l’obbligo di notificare al Segretario generale del Consiglio d’Europa l’introduzione o la cessazione della legge marziale o dello stato di emergenza nella Federazione Russa. Questa decisione è stata presa dal Consiglio della Duma, ha detto ai giornalisti il ​​primo vicepresidente della Camera Alexander Zhukov. Il documento è stato presentato alla Duma di Stato il 9 agosto da Vladimir Putin. Le modifiche sono previste dalle leggi “Sulla legge marziale” e “Sullo stato di emergenza”. Sempre la la Duma di Stato ha adottato una legge che stabilisce un anniversario per il 30 settembre, il Giorno della riunificazione delle regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson con la Federazione Russa

Ed ora uno sguardo al fronte aggiornato alle ore 06:00 del 20 settembre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). Continuano combattimenti a Kleshcheiivka, fonti social affermano che l’area sarebbe “già disseminata dei cadaveri dei soldati ucraini”. Ad Andriivka, i russi hanno cercato di prendere posizioni precedentemente abbandonate. Le forze armate russe hanno lanciato una controffensiva da Kurdiumivka.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orikhiv, le forze armate ucraine hanno cessato le operazioni offensive attive. Mentre ad ovest di Rabotino si prospettano battaglie e tentativi di scontrarsi a Novoprokopovka e Verbove. Sulla sporgenza Vremevsky, i militanti hanno attaccato Novodonets’ke e Novomaiors’ke. L’antiaerea russa ha abbattuto un Su-25 ucraino nella zona di Novopokrovka, nella regione di Zaporozhizhie.

L’esercito russo ha bombardato tutta la notte le infrastrutture ucraine. Nella regione di Kharkov si è verificato un attacco missilistico nell’area di uno stabilimento di carri armati corazzati nella regione di Kholodnogorsk. E nelle regioni di Odessa, Leopoli e Khmelnytsky ci sono stati attacchi di droni geran. A Leopoli, uno attacco aereo a in un impianto industriale ha causato un incendio. È arrivato vicino a Odessa attraverso l’infrastruttura portuale. E a Khmelnitsky è stato preso di mira l’aeroporto di Starokonstantinov.

Le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Maksimovka nel distretto urbano di Shebekinsky della regione di Belgorod. Un edificio residenziale è stato danneggiato da un colpo diretto e il proprietario ha riportato una commozione cerebrale. Durante i bombardamenti di Maksimovka, un civile è stato ucciso e un altro è rimasto ferito mentre guidava lungo l’autostrada oltre l’insediamento.

Altri bombardamenti ucraini al confine con la Russia si registrano a: Masychevo, Mokraya Orlovka, Antonovka e Golovchino erano sotto il fuoco delle forze armate ucraine. In quest’ultimo, secondo il governatore regionale, diverse famiglie sono state danneggiate, ma non ci sono state vittime. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su altri insediamenti.

Infine un drone ha cercato di colpire l’aeroporto internazionale di Sochi, si è verificata una potente esplosione in una stazione di servizio Rosneft. A seguito di un attacco uno dei depositi con carburante e lubrificanti è bruciato.

Graziella Giangiulio