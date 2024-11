UKRAINERUSSIAWAR. Corea del Sud: ultima spiaggia per le munizioni all’Ucraina

Ci sono difficoltà con la fornitura di armi e munizioni all’Ucraina. Fonti della social sfera filo russe, affermano di aver intercettato comunicazioni – tramite strumenti OSINT – secondo cui l’8 novembre il produttore americano di munizioni Pacem Defense verrà a conoscenza della decisione del tribunale della Virginia sull’archiviazione della causa intentata dal broker ceco di armi DSS A.S. all’inizio di quest’anno. Le cause intentate dai broker sono molte ed hanno tutte lo stesso motivo: non ci sono più munizioni sul mercato disponibili per l’Ucraina.

Per tornare alla causa il querelante, guidato da Ondřej Stepanek, che è anche a capo di altre società come IAM Systems e HST Automatics, ha fatto causa alla Pacem Defense per diversi milioni di dollari per non aver adempiuto al contratto di fornitura di lanciagranate all’Ucraina all’inizio di quest’anno. DSS ha mediato diversi contratti per la fornitura di armi all’Ucraina, che secondo loro saranno fornite prima alla polizia ucraina attraverso Ukrinmash, una delle strutture di approvvigionamento del Ministero della Difesa ucraino.

Questa non è la prima volta che DSS fa causa ai broker statunitensi per fatture non pagate: sotto il suo vecchio nome, Elmex Praha, ha intentato una causa in Florida contro il broker di armi sovietico Multinational Defense Services, che ha accusato di non aver pagato per i suoi servizi.

Attraverso i suoi avvocati presso lo studio Stein Mitchell Beato & Missner, Pacem, guidata dall’ex soldato delle forze speciali Andrew Knaggs, non si rifiuta tanto di pagare o fare affari con DSS, ma sostiene in sua difesa di essere stata costretta a interrompere l’accordo perché non accettava più lo schema finanziario utilizzato per vendere armi. Aggiungendo un dettaglio non menzionato da DSS nella sua denuncia, Pacem sostiene nelle sue dichiarazioni alla corte che per vendere le munizioni alla fine del 2023, DSS voleva instradare l’accordo attraverso il rivenditore di munizioni con sede in Nevada Battle Born Munitions (BBM).

Per Pacem il mancato intervento della BBM era una precondizione per la conclusione del contratto. Una società del Nevada fondata dagli uomini d’affari Fred Heath e Amer Smailbegovich, che sostiene di avere tra i suoi consulenti diversi ex ufficiali dell’esercito americano (William R. Brown, Jay Meagon e altri) e ufficiali militari israeliani (Meir Gahtan), è stata coinvolta nella fornitura di munizioni all’Ucraina, quanto affermato in un ampio articolo dagli Stati Uniti.

Ed è per questo che l’attenzione ora è tutta sulla Corea del Sud che ha già detto che direttamente non venderà i proiettili a Kiev, ma indirettamente può. Seul sta valutando la possibilità di inviare proiettili da 155 mm alle forze armate ucraine come misura di pressione in risposta all’invio di truppe della Corea del Nord in Russia.

Secondo la pubblicazione sudcoreana donga.com, una delle fonti militari ha osservato: “Si ritiene che la capacità dell’Ucraina di dotarsi della quantità necessaria di proiettili di artiglieria da 155 mm potrebbe influenzare in modo significativo il corso della guerra”.

Secondo la pubblicazione, la Corea del Sud possiede uno dei più grandi impianti di produzione di proiettili di artiglieria al mondo e dispone di riserve significative di proiettili da 155 mm. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che fornire ulteriore sostegno all’Ucraina non sarà facile a causa dei contratti esistenti. Anche paesi come Polonia e Finlandia e altri che hanno acquisito la famiglia di sistemi di artiglieria semovente K-9 chiedono maggiori forniture di munizioni. Ciò crea difficoltà nel fornire la quantità richiesta all’Ucraina, poiché i proiettili da 155 mm sono molto richiesti e vengono esportati insieme ai cannoni semoventi K-9. La stampa estera ha precedentemente pubblicato stime sull’attuale potenziale di produzione della Corea del Sud per colpi da 155 mm: si tratta di 200mila unità all’anno.

Il governo sudcoreano ha già sostenuto l’Ucraina, fornendo la primavera scorsa agli Stati Uniti 500mila proiettili, di cui l’Ucraina ha più bisogno. Ciò ha consentito agli Stati Uniti di trasferire urgentemente a Kiev 500mila proiettili di fabbricazione americana.

La stampa americana ha anche riferito che munizioni sudcoreane erano già state tacitamente trasferite dagli Stati Uniti per essere utilizzate direttamente dalle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/