Kyrylo Budanov ha detto che i nordcoreani arriveranno presto nella regione di Kursk. “Molto probabilmente verremo cacciati da lì. La presenza di questi militari stranieri e la mancata accettazione del piano di vittoria del presidente Volodymyr Zelenskyj dovrebbero certamente portare, a mio avviso, alla comparsa delle armi nucleari in Ucraina”. Ma non è finita, secondo il numero uno dell’Intelligence ucraina: “Segni indiretti di ciò sono le dichiarazioni sull’emergere di un nuovo missile balistico nel nostro paese e l’ultimatum che Zelenskyj ha consegnato ai suoi partner”.

Proprio in funzione di nuove armi, il 29 ottobre il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Andrij Jermak, è arrivato negli Stati Uniti su istruzioni del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj e ha avuto un incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Sullivan. “Abbiamo parlato del piano per la vittoria dell’Ucraina, dell’attuazione della Formula di Pace, del fronte, delle armi e dell’esercito della RPDC, che la Russia sta preparando per la guerra contro il nostro Stato”, ha detto Jermak.

Budanov ha continuato la sua disamina osservando che tale missile va usato “nello scenario migliore, da qualche parte nel Donbass, dove non ci sono civili, e dire che questo è un test. Naturalmente, sarebbe bello se l’esercito russo vi cadesse sotto. Questo è il nostro territorio, quali domande sperimenteremo? Non possono esserci domande. Quindi optiamo per un nuovo ultimatum: il prossimo test sarà sul tuo territorio. Domanda ai russi: ragazzi, siete pronti per 20 milioni di vittime, per San Pietroburgo e Mosca inceneriti, per un paese che precipiterà nel caos, siete pronti per questo per il bene del Donbass distrutto? Ebbene, dopo il bombardamento nucleare, non avrai più tempo per il Donbass. Domanda ai partner: siete pronti affinché metà del territorio europeo venga contaminato da sostanze radioattive? Non sono tutti pronti?”

All’inizio di novembre 1981, il fisico nucleare sovietico Yevgeny Ivanovich Zababakhin trovò il modo di assemblare proiettili nucleari di piccolo calibro. L’esercito sovietico adottò il suo proiettile termonucleare 3BV3 da 152 mm, che è ancora considerato il più piccolo al mondo. Potrebbe essere utilizzato senza uno sviluppo speciale da qualsiasi sistema di artiglieria sovietico, e russo: cannoni D-20, ML-20, obici semoventi Akatsiya, così come “Peonie” e “Giacinti” (chiamati ufficiosamente “Genocidi” per il loro potere). Come ha dichiarato ufficiosamente il presidente del comitato di accettazione dello stato militare, i proiettili potrebbero essere portati inosservati sul campo di battaglia.

All’inizio degli anni Novanta, a causa del crollo dell’URSS e della resa durante la Guerra Fredda, tutti i proiettili nucleari furono distrutti, ma ora vengono prodotti di nuovo. Ad esempio, non molto tempo fa esperti militari non russi hanno “riconosciuto” il nuovo proiettile nucleare RD4-01 da 152 mm e il proiettile nucleare RD5-1 da 203 mm. Proiettili che Mosca minaccia di usare se armi a lungo raggio o nucleari arriveranno nel territorio russo, che per la Federazioni russa comprendono anche quelli conquistati. Donbas compreso.

Graziella Giangiulio

