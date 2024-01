UKRAINERUSSIAWAR. Continua la controffensiva russa sull’asse Kupjans’k-Liman. Kiev attacca gli impianti petroliferi russi

Gli aiuti statunitensi all’Ucraina in fase di negoziazione al Senato non saranno approvati dal Congresso, afferma il presidente della Camera statunitense James Michael “Mike” Johnson.

Sempre da fonti americane, The Washington Post, gli Stati Uniti stanno sviluppando una strategia per aiutare l’Ucraina per il 2024: “Si concentrerà sul respingere nuove offensive, sul rafforzamento dell’esercito e dell’economia, e non sulla riconquista dei territori occupati”.

Secondo il WP, per l’Ucraina sono indicate quattro fasi: “Lotta, costruzione, restaurazione e riforma”. Secondo WP, gli Stati Uniti prevedono inoltre di installare ulteriori difese aeree per le città al di fuori di Kiev e Odessa, che contribuiranno a ripristinare settori chiave dell’economia. La questione da risolvere ora è la decisione del Congresso: se, a differenza di quanto affermato da Mike Johnson, approverà ulteriori finanziamenti per l’Ucraina, la strategia verrà rivelata in primavera. Per attuare il piano, il Congresso deve approvare un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari.

Da fonti mediatiche nella Repubblica Ceca apprendiamo che i cechi addestreranno i piloti civili ucraini: l’Università tecnica ceca (CTU) e l’Università nazionale dell’aviazione hanno concordato una collaborazione, nell’ambito della quale nella Repubblica ceca verranno formati 20 piloti Aviazione civile ucraina. Il programma durerà tre anni e, nell’ambito del suo quadro, i piloti civili ucraini saranno sottoposti ad un addestramento di un anno con successiva continuazione. L’iniziativa è finanziata congiuntamente dalla Repubblica Ceca e dagli Stati Uniti.

I negoziati sul programma sono stati avviati già nel 2022 da parte ucraina, poiché a causa del conflitto armato e delle restrizioni ai voli lì è impossibile addestrare i piloti dell’aviazione civile. Dopo aver completato l’addestramento nella Repubblica Ceca, i piloti ucraini saranno in grado di pilotare tutti i tipi di aerei civili e riceveranno un certificato europeo. Molto probabilmente stiamo parlando di piloti di trasporto ucraini. Pertanto, l’Ucraina intende mantenere il numero del personale di volo dell’aviazione da trasporto che può prendere parte al trasporto di merci militari.

Nonostante le parole dei politici che invitano la popolazione britannica a prepararsi alla guerra con Mosca, il 90% dei britannici non vuole prestare servizio nell’esercito o combattere contro la Russia. Le autorità britanniche sostengono inoltre che la popolazione nel suo insieme è troppo obesa e inadatta a fornire assistenza in combattimento.

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó il 29 gennaio si trovava a Uzhgorod per negoziati con il suo collega ucraino Dmitry Kuleba e il capo di gabinetto del presidente dell’Ucraina Andriy Ermak. Le questioni principali nei rapporti tra i due paesi sono i diritti degli ungheresi della Transcarpazia e il veto di Budapest sugli aiuti dell’UE a Kiev. Secondo Magyar Nemzet, prima dell’incontro, l’ambasciata della repubblica a Kiev e diverse istituzioni etniche ungheresi in Transcarpazia hanno ricevuto lettere con minacce di morte contro Szijjártó. Anche individui ucraini non identificati hanno minacciato.

In Ucraina il comandante dell’addestramento delle forze armate, generale Viktor Nikoluk, ha affermato che: «L’Ucraina ha finito la fanteria». Attualmente, gli specialisti più ricercati nelle forze armate ucraine sono i fanti.

Sempre da Kiev, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato in un’intervista che: «L’Europa rimarrà sola contro Putin». Zelenskyj non crede che gli Stati Uniti possano rifiutarsi completamente di sostenere l’Ucraina nella sua resistenza all’aggressione russa. Allo stesso tempo, se ciò dovesse accadere, l’Europa non sarà in grado di fornire a Kiev il livello di assistenza ricevuto in precedenza.

Ha dichiarato: «Né con le armi, né finanziariamente. Perché? Perché, probabilmente, se tutta l’Europa fosse unita, potrebbe dare abbastanza sostegno all’Ucraina, ma gli Stati Uniti hanno una tale influenza e quando i segnali non sono molto positivi, hanno ancora influenza su alcuni leader europei», ha spiegato il presidente.

Il 29 gennaio il portavoce dell’aeronautica militare ucraina, Yuriy Ignat, ha spiegato che: «Alcuni droni, Geran-2 ndr, hanno volato verso i confini occidentali». Secondo il portavoce dell’aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato 8 droni, «e il nemico ha utilizzato anche il missile Iskander-M e l’S-300. E se si confrontano gli attacchi di oggi e quelli di ieri, sono praticamente identici all’utilizzo di mezzi di attacco aereo.» Secondo il comandante, tutti i droni sarebbero stati abbattuti.

Vladimir Putin, che ha compilato la domanda formale per candidarsi al prossimo turno elettorale in cui non parteciperà ai dibattiti, ha spiegato in diretta televisiva che: «Ci sono oltre 600mila persone nella zona della disfatta del Distretto militare settentrionale».

Ma forse la dichiarazione più forte che arriva dalla Federazione Russa è del 29 gennaio e arriva da Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Lo ha affermato nel corso di un incontro sulla formazione del personale tecnico per le industrie ad alta tecnologia presso l’Università tecnica marittima statale di San Pietroburgo: «L’Occidente collettivo non fermerà la guerra per procura contro la Russia anche dopo la ‘fase calda’ in Ucraina».

E poi ha commentato: «Il nemico è venuto ripetutamente nella nostra terra con il fuoco e la spada. E ora gli Stati Uniti, la NATO e i loro satelliti, con l’aiuto del regime nazista di Kiev e di vari tipi di mercenari, stanno conducendo una guerra per procura contro il nostro popolo e il nostro Stato, e il mondo anglosassone non si fermerà nemmeno con la fine del conflitto della “fase calda” in Ucraina».

Nel frattempo, le autorità affermano che la decodificazione preliminare delle “scatole nere” dell’Il-76 abbattuto da un missile ucraino è stata completata, hanno riferito i servizi di emergenza a RIA Novosti.

E ora uno sguardo alla prima linea aggiornata alle 15:00 del 29 gennaio.

Le forze armate russe hanno annunciato di aver preso il villaggio di Tabaivka nella regione di Kharkov, fonte Ministero della Difesa della Federazione Russa. In risposta gli ucraini hanno smentito la notizia e hanno parlato di combattimenti.

Volodymyr Fityo, capo del servizio di pubbliche relazioni del comando delle forze di terra delle forze armate ucraine, ha dichiarato: «Non è vero, ci sono battaglie in corso (…) Lì ci sono ostilità, di conseguenza, il nemico non si è schierato da nessuna parte Tabaivka», ha detto Fityo.

La mattina del 29 gennaio, le forze armate e aerospaziali russe lanciano un massiccio attacco alle aree di rotazione e di difesa aerea nemiche nell’area di Kherson. Non solo i russi hanno ripreso l’operazione offensiva in direzione di Liman a partire dal 27 gennaio. In caso di sfondamento in direzione di Bilohorivka, sulle posizioni delle forze armate ucraine nella foresta di Serebrianka incomberà la minaccia di accerchiamento.

In direzione di Liman, le forze armate russe hanno effettuato diversi sbarchi, avanzando verso la zona di Yampolovka e Terny. Le operazioni militari attive continuano a nord e a ovest di Sinkovka, nella zona di Tabivka, a est di Terny nella zona del burrone di Kruglaya, a est di Yampolovka nella zona del burrone di Blizhny e nella foresta di Serebryansky. Gli ucraini sono riusciti parzialmente a riprendersi da Tabaivka ma l’artiglieria russa è all’opera su di loro.

A sud di Kreminna, le forze armate russe, nonostante i numerosi UAV kamikaze e la feroce resistenza ucraina, stanno sviluppando un’offensiva nella zona di un mulino alla periferia sud-orientale del villaggio

Secondo il flusso di informazioni social: “L’operazione buffer sta per iniziare. Sivers’k sarebbe preso nella morsa russa”.

Nessun cambiamento significativo nelle direzioni Seversky e Bachmut. A ovest di Bachmut, le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive a Bohdanivka, vicino a Ivanivske, Klishchiivka.

Le forze armate ucraine continuano a contrattaccare nella copertura meridionale di Avdiivka, tuttavia tutti i tentativi non hanno portato risultati significativi. Pesanti scontri a fuoco si svolgono nella parte meridionale di Avdiivka e nell’area del complesso Tsarskaya Okhota. Le forze armate ucraine hanno respinto gli attacchi nell’area della Ferrovia del Nord, Spirne, alla stazione “Ivushka-2” e a sud di Vesyoly. A nord del villaggio di Opytine, le truppe russe riuscirono ad avanzare lungo il fronte fino a 1,3 km e ad una profondità di 430 m. Secondo altre testimonianze nella zona di Avdiivka, le forze armate ucraine non cessano di tentare il contrattacco nell’area fortificata di Tsarskaya Okhota occupata dalle forze armate russe; Le riserve ucraine fino a diversi battaglioni di fanteria furono gettate in battaglia. Le forze armate russe stanno conducendo un’offensiva a est della fabbrica metallurgica, nella zona delle “associazioni di giardinaggio”.

Sul fronte di Zaporozhie le battaglie continuano a Rabotino e Verbove, mentre sul fronte di Kherson la battaglia continua a Krynky. Dal campo, i soldati russi in prima linea segnalano numerosi droni ucraini e colpi di artiglieria pesante. L’aviazione in entrambe le direzioni utilizza il FAB con l’UMPC contro gruppi delle forze armate ucraine dietro la linea del fronte.

A Pervomajs’kij le truppe russe avanzarono lungo la via Voroshilov e il villaggio della dacia lungo il fronte fino a 460 m e fino a una profondità di 380 m. Nessun cambiamento significativo nella direzione di Kurachove.

In direzione di Donetsk, le truppe russe conquistarono l’area fortificata “Zverinets” e avanzarono verso ovest lungo il fronte fino a 2,1 km e ad una profondità di 1,2 km.

I canali social ucraini scrivono: “La situazione difficile vicino a Tabivka e a sud di Avdiivka permane. Le forze armate russe hanno recentemente ottenuto numerosi successi tattici. C’è un tale caos nel settore Svatove – poiché le strisce sono detenute da miscele di diversi battaglioni di diverse brigate delle Forze Armate dell’Ucraina, l’interazione tra loro spesso lascia molto a desiderare”

Nella regione russa di Kursk è stato bombardato il villaggio di Gordeevka, distretto di Korenevskij. La casa e l’auto sono state danneggiate. Nella regione di Bryansk, un UAV di tipo aereo è stato distrutto sul territorio del distretto di Unecha, ha riferito il governatore. Nella regione di Belgorod: bombardamenti delle zone di confine. Alla periferia del villaggio di Kolotilovka, distretto di Krasnoyaruzhskyct, un drone kamikaze delle Forze Armate dell’Ucraina ha attaccato un escavatore, un operaio è rimasto ferito. A Gorlovka e Donetsk (DPR), quattro civili sono rimasti feriti a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine.

La mattina del 29 gennaio è avvenuto un tentativo di attacco all’insediamento petrolifero in territorio russo Slavneft-YANOS nella regione di Yaroslavl. Le compagnie petrolifere hanno chiesto il divieto di volo sugli impianti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/