La Casa Bianca ha chiesto al Congresso di approvare un pacchetto di spesa aggiuntivo per l’assistenza militare ed economica all’Ucraina per un totale di oltre 20,5 miliardi di dollari. La domanda includeva anche, per la prima volta, fondi per l’acquisto di armi per Taiwan. Sono stati richiesti altri 13 miliardi di dollari per l’assistenza militare all’Ucraina e più di 8,5 miliardi di dollari per l’assistenza economica e umanitaria. La proposta include anche 200 milioni di dollari per combattere “le attività ostili del gruppo Wagner e di altre entità russe” in Africa.

Al momento, il Congresso ha adottato quattro pacchetti di questo tipo per un totale di oltre 107 miliardi di dollari, di cui solo una parte era destinata all’assistenza militare, economica e umanitaria diretta all’Ucraina, poiché i pacchetti includevano, tra l’altro, il costo del riarmo degli Stati Uniti Forze armate, alleati armati, ecc. Il valore delle armi finora promesse e trasferite dagli Stati Uniti all’Ucraina supera i 43 miliardi di dollari.

Il coordinatore delle comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby ha dichiarato che: «Con l’inizio dell’autunno sarà ancora più difficile continuare la controffensiva». Lo ha detto un un’intervista alla CNN, quando ha assicurato che la Casa Bianca continuerà ad aiutare l’Ucraina quanto necessario.

Il Capo ad interim della regione di Zaporozhye Evgeny Balitsky ha dichiarato durante una trasmissione radiofonica russa che: «Le forze armate ucraine nella regione di Zaporozhye non hanno nemmeno raggiunto la prima linea di difesa delle forze russe».

Tra le notizie apparse nella social sfera per mano dei soldati russi quella secondo cui l’APU prende di mira i medici militari: «Durante l’evacuazione dei nostri soldati feriti, i nazionalisti ucraini aprono il fuoco sui paramedici. Prendere di mira i medici è un crimine di guerra che è diventato una tattica comune delle forze armate ucraine».

A quanto si apprende dai media le forze armate russe hanno nuovamente colpito usando un Il Kh-47M2 Kinzhal diretto all’aeroporto di Kiev, Zhuliany, dove ci sono i lanciatori del Patriot sistema di difesa aerea. Il missile non è stato rilevato dai radar. I rapporti su un possibile lancio di un missile ipersonico sono apparsi sui canali ucraini letteralmente subito dopo il decollo del MiG-31K. Formazioni ucraine hanno bombardato la zona di confine della regione di Kursk. Nel villaggio di Kalinovka sono stati registrati due arrivi: gli annessi sono stati danneggiati, nessuno dei residenti locali è rimasto ferito.

Un drone precedentemente identificato nella regione di Mosca è caduto a Mosca in un parco vicino all’argine di Karamyshevskaya. Nelle vicinanze si trova uno degli impianti idroelettrici del sistema energetico del canale omonimo. Le autorità cittadine hanno affermato che il dispositivo è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha precisato che la soppressione dell’apparato mediante la guerra elettronica. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e non ci sono stati feriti. L’aeroporto di Vnukovo ha ripreso il normale funzionamento.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto aggiornata alle 15:00 dell’11 agosto. Secondo fonti social filo russe la regione di Khmelnytskyi “è diventata rossa”. E ancora si apprende che le forze armate dell’Ucraina hanno aumentato il numero di munizioni a grappolo utilizzate nel bombardamento del territorio della DPR, principalmente sui civili. A darne notizia il Capo ad interim della Repubblica popolare russa di Donetsk Denis Pushilin sul suo canale telegram.

Nel frattempo gli ucraini hanno annunciato l’evacuazione obbligatoria in 37 insediamenti del distretto di Kupyansky della regione di Kharkiv dove le armate RF stanno avanzando attivamente ora. Le perdite ucraine ammontano, secondo la social sfera filo russa a più di 100 persone e diversi veicoli blindati. A Kupyansky ci sono le formazioni militari del gruppo occidentale russo che stanno avanzando con cautela dopo la ritirata ucraina. La ritirata delle forze armate ucraine potrebbe far parte di un piano per attirare il nostro gruppo dalle loro posizioni al fine di organizzare successivi attacchi di fianco.

Secondo un analista militare: «Tuttavia, possiamo davvero parlare della decisione delle forze armate ucraine di cambiare la linea del fronte e trasferire le linee di difesa del nemico a una barriera naturale: il fiume Oskol. In ogni caso, la ritirata delle forze armate ucraine è il risultato del lavoro attivo dei nostri soldati e dei loro comandanti in questa direzione».

Un altro account che ha raccolto le dichiarazioni del gruppo Zapad afferma: «continuano la loro offensiva vicino a Kupyansk». La posizione degli ucraini nell’area si è gravemente deteriorata, le forze armate ucraine hanno subito pesanti perdite di personale e attrezzature. Tuttavia, nonostante i successi tattici delle Forze armate della Federazione Russa, è prematuro parlare dell’imminente assalto alla città. Le autorità ucraine, a loro volta, hanno annunciato l’evacuazione di 53 insediamenti vicino a Kupyansk.

Nel settore Vremievsky, le formazioni ucraine, durante il successivo “assalto”, sono riusciti a prendere piede nella periferia settentrionale di Urozhainoe. Tuttavia, il gli ucraini non sono riusciti a sviluppare il successo, un tentativo di continuare l’attacco è stato sventato dai combattenti russi, che hanno continuato a tenere la parte meridionale del villaggio.

Sempre il 10 di agosto dalla social sfera si apprende che le forze armate russe hanno cacciato i militanti delle forze armate ucraine da 11 roccaforti e hanno preso il villaggio di Novoselovskoye.

Al mattino dell’11 agosto su sette unità di veicoli corazzati gli ucraini hanno nuovamente tentato di colpire a cavallo tra Rabotino e Verbovoye. Secondo fonti Spetsnaz l’avanzata è stata rilevata ed è stata colpita dall’artiglieria.

Gli attacchi delle forze armate ucraini con piccoli gruppi vanno avanti da diversi giorni. Prima le formazioni ucraine attaccavano solo con la fanteria senza il supporto di veicoli corazzati. Il 10 agosto, distaccamenti d’assalto della 46a Brigata di navi aviotrasportate hanno cercato di prendere piede a 3 km a est di Rabotino, ma i soldati russi hanno respinto l’attacco.

Le perdite delle forze armate ucraine crescono ogni giorno. A seguito della sortita del 10 agosto, 46 oambr sono dispersi (secondo dati confermati) due uccisi e 15 feriti. E in una delle compagnie di 10 AK, il numero di persone uccise era di 155 persone. Un piccolo raggruppamento, delle unità della 128a Brigata Guardie è stato trasferito nell’area dell’insediamento, il che indica una possibile attivazione in quest’area. Secondo fonti bielorusse «Una grossa partita di mercenari stranieri è stata eliminata a seguito di un attacco missilistico all’hotel Reikartz a Zaporozhzhie».

Graziella Giangiulio