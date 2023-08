L’Unione europea non può garantire la sicurezza dell’Ucraina perché non è un’organizzazione militare, ha affermato il portavoce del servizio estero dell’UE Peter Stano in risposta alla domanda del giornalista a seguito degli incontri con i vertici politici ucraini.

In difficoltà anche l’amministrazione Biden, che però ha voluto rassicurare i giornalisti affermando che gli USA hanno almeno 6 miliardi di dollari per continuare ad aiutare l’Ucraina, è troppo presto per rivolgersi al Congresso per ulteriori finanziamenti, ha affermato il Pentagono.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, ha anche precisato che gli Stati Uniti non stanno costringendo l’Ucraina ad abbandonare i colloqui di pace. «No, assolutamente no. […] Quando abbiamo costretto l’Ucraina a rifiutare i negoziati? Non lo so, ma non è così», ha detto.

A fronte del continui rinvio di armi all’Ucraina e soprattuto a fronte dell’invio di armi di nuova generazione con possibilità a lungo raggio. La Russia ha dato le sue risposte attraverso la voce di Sergej Shoigu, ministro per la difesa in diretta Tv durante un incontro con gli ufficiali delle forze armate russe. «L’Occidente collettivo sta conducendo una guerra ibrida contro la Russia, fornendo un sostegno senza precedenti al regime fantoccio di Kiev. Dallo scorso febbraio, l’Ucraina ha ricevuto centinaia di carri armati, più di 4.000 veicoli corazzati da combattimento, più di 1.000 pezzi di artiglieria e dozzine di moderni MLRS e sistemi di difesa aerea di fabbricazione occidentale per un valore di oltre 160 miliardi di dollari».

E ancora ha continuato: «L’Occidente è pronto a continuare a investire ingenti risorse in Ucraina per cercare di volgere a suo favore il corso del conflitto. Gli Stati Uniti e gli alleati continuano a rafforzare la loro presenza militare, fornendo all’Ucraina armi letali, trasferendo i missili guidati Storm Shadow britannici all’AFU a maggio. Gli Stati Uniti hanno commesso un crimine di guerra e hanno consegnato munizioni a grappolo vietate a livello mondiale. I paesi della NATO prevedono di trasferire i caccia tattici F-16 in Ucraina. L’adesione della Finlandia e forse della Svezia alla NATO crea ulteriori rischi di destabilizzazione della situazione nella regione. La partecipazione di Helsinki all’alleanza ha allargato il confine della Russia con il blocco. Il contingente militare della NATO e le armi in grado di colpire oggetti di fondamentale importanza per la nostra difesa nel nord-ovest del paese possono essere dispiegati sul territorio finlandese».

Per questo secondo il ministro: «A causa delle minacce alla sicurezza della NATO, è stata presa la decisione di creare i distretti militari di Leningrado e Mosca per proteggere i confini occidentali della Russia. La Polonia sta diventando il principale alleato degli Stati Uniti nel promuovere la politica anti-russa nella regione, cercando di creare l’esercito più potente del mondo attraverso acquisti su larga scala di attrezzature militari occidentali. I piani dei polacchi prevedono la creazione di una formazione di combattimento polacco-ucraina con l’obiettivo di proteggere presumibilmente i confini occidentali dell’Ucraina, mentre il vero obiettivo è l’occupazione di questi territori. Le minacce alla Russia richiedono una risposta urgente alla situazione attuale. Sono in fase di elaborazione misure per neutralizzare le minacce provenienti dai paesi occidentali».

Il Wall Street Journal, citando esperti militari riferisce che «le truppe ucraine durante la controffensiva non sono riuscite nemmeno a raggiungere le principali linee di difesa delle forze russe, Kiev è stata costretta a cambiare tattica e non potrà fare a meno dei carri armati Leopard 2 e di altre attrezzature militari occidentali», si legge nell’articolo.

Anche nella notte tra il 9 e il 10 agosto formazioni ucraine hanno provato ancora una volta ad attaccare Mosca. Due UAV sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Uno è sopra il distretto di Maloyaroslavetsky della regione di Kaluga, il secondo è sopra il distretto di Odintsovo della regione di Mosca. Le vittime sono state evitate, secondo alcuni rapporti, c’è distruzione nel settore privato. Diverse dozzine di voli sono stati ritardati a Domodedovo e Vnukovo.

Raid di droni ucraini registrati in Crimea nelle prime ore del mattino, dopo un’ampia ricognizione da parte dell’aeronautica americana e dell’aeronautica della NATO, le formazioni ucraine hanno nuovamente attaccato la penisola di Crimea con i droni Mugin-5 PRO lanciati dalla regione di Odessa.

Come risultato del lavoro congiunto delle unità della 31a divisione di difesa aerea e dei calcoli EW delle forze armate RF, furono abbattuti 12 bersagli: dieci furono soppressi da EW vicino a Capo Tarkhankut ed Evpatoria, uno fu abbattuto dal Tor sistema di difesa aerea su Khersones e l’altro sulla strada per l’aeroporto di Novofedorovsky su Sakami dal sistema missilistico di difesa aerea Pantsir.

A differenza dei precedenti attacchi, l’UAF ha leggermente cambiato tattica: questa volta gli UAV sono stati lanciati in piccoli gruppi da più punti, partendo dall’aerodromo di Shkolny e terminando con la base di lancio di Vilkovo. L’attacco è stato nuovamente preceduto da una ricognizione attiva nell’area del Mar Nero. Nel sud-ovest e nel sud della Crimea, hanno operato l’aereo da pattugliamento della base francese Atlantique 2, nonché tre droni MQ-9A Reaper dell’aeronautica americana. Sono attesi nuovi attacchi. Secondo alcuni rapporti, nella regione di Odessa è stato consegnato un grosso lotto di droni, che intendono utilizzare in combinazione con imbarcazioni senza equipaggio.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto: Il capo dell’amministrazione regionale Vitaly Ganchev ha affermato che altri cinque insediamenti sono passati sotto il controllo della Federazione Russa nella regione di Kharkiv.

Al fronte si vedono sempre più spesso, gli specialisti delle armi polacche PGZ in sostegno alle le forze armate dell’Ucraina per ripristinare l’equipaggiamento danneggiato in prossimità del campo di battaglia. Nella foto si vede la riparazione dei cannoni semoventi polacchi Krab.

Le forze armate ucraine hanno bombardato Donetsk con munizioni a grappolo. Secondo il JCCC, l’incendio è stato effettuato da proiettili di artiglieria di calibro 155 mm.

La Sezione Kupyansky del fronte alle ore 15.00 del 10 agosto 2023 registrava la seguente situazione: Sotto Kupyansk, i militari del gruppo delle forze armate russe “Ovest” stanno conducendo un attacco posizionale alle posizioni delle formazioni ucraine a nord-ovest della città.

La posizione delle Forze Armate ucraine si è seriamente deteriorata. Il numero di vittime a seguito di attacchi sistematici da parte delle truppe russe è in aumento. E l’evacuazione è praticamente impossibile a causa dei continui bombardamenti e della riluttanza dei gruppi di evacuazione a raggiungere la prima linea.

Nella giornata del 10 agosto, un colpo di artiglieria ha colpito un veicolo corazzato ucraino, che avrebbe dovuto raccogliere i feriti da Sinkovka. Le forze armate ucraine hanno inviato un altro BMP, ma anche questo è stato preso di mira.

Le forze 14 ombr e teroborony si rifiutano di combattere. Le uniche formazioni che ancora offrono resistenza sono le unità del 95° Oshbr, schierate in aiuto. Tuttavia, neanche questo ha aiutato. Al momento, le battaglie sono in corso vicino a Sinkovka. I paracadutisti della 95a brigata si ritirarono da una delle roccaforti. Ma per ora è prematuro parlare di avvicinamento a Kupyansk, l’offensiva continua.

Graziella Giangiulio