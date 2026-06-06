UKRAINERUSSIAWAR. AIEA: Tregua alla centrale nucleare di Zaporižžja per riparazioni. Putin: Oreshnik usato solo come test, non sarà usato in aree urbane. Per ora

In Ucraina nascerà una nuova festività unica ha detto alla stampa Julija Svyrydenko: “L’11 giugno si celebrerà la Giornata dei Sistemi di Difesa senza Pilota (Unmanned Systems Forces), un tipo di truppe unico che non si trova in nessun esercito al mondo. L’unità opera sia in prima linea che nelle retrovie nemiche, a una distanza di oltre mille chilometri dal fronte. “Non state solo distruggendo il nemico, state facendo in modo che il mondo lo veda e creda nell’Ucraina”, ha scritto Svyridenko. Ricordiamo che la Russia ha stanziato fondi per una unità militare di piloti di sistemi senza piloti e che attualmente è dotata di una identità all’interno delle forze armate russe. Le parole della Svyrydenko sull’unicità ucraina vanno quindi prese più come pretesa propagandistica che come verità effettuale sul campo.

“È entrato in vigore un cessate il fuoco locale presso la centrale nucleare di Zaporižžja per prevenire un incidente nucleare”, fonte AIEA. Un cessate il fuoco locale tra l’Ucraina e la Federazione Russa, raggiunto con la mediazione dell’AIEA, è entrato in vigore il 5 giugno vicino alla centrale nucleare di Zaporižžja. Ciò consentirà riparazioni urgenti alla linea elettrica di Dniprovska da 750 kV danneggiata dalla guerra. La più grande centrale nucleare d’Europa attualmente si affida a una sola linea elettrica esterna per alimentare i sistemi di raffreddamento dei suoi sei reattori spenti. L’AIEA ha affermato che le riparazioni dovrebbero ridurre i rischi per la sicurezza nucleare e contribuire a scongiurare un potenziale incidente.

Dalla Russia, dove è in corso lo SPIEF un giornalista ha chiesto a Vladimir Putin: “Cosa dirà a Zelensky se si siederà al tavolo delle trattative con lui?” Putin: “Grazie a Dio è tutto finito”.

Tra le altre dichiarazioni di Vladimir Putin alla stampa: “La Russia è certamente pronta e disposta a negoziare con l’Ucraina attraverso mezzi pacifici, sulla base degli accordi raggiunti al vertice di Anchorage. Mosca resta disposta ad accettare i compromessi annunciati ad Anchorage; ora è importante che Kiev li accetti”.

E ancora il presidente Putin ha parlato dell’uso dell’Oreshnik e ha dichiarato alla TASS: “La Russia sta sviluppando nuovi sistemi d’attacco, tra cui l’Oreshnik; Non c’è stato un singolo impiego in combattimento del missile Oreshnik in Ucraina nel vero senso della parola. L’Oreshnik è stato utilizzato contro un capannone in Ucraina per osservare la caduta dei blocchi, un’osservazione necessaria per il futuro impiego dell’arma. Nell’ultimo attacco con l’Oreshnik in Ucraina, il bersaglio era un’area facilmente osservabile”. Putin non ha escluso future decisioni sull’impiego su vasta scala del missile Oreshnik contro obiettivi, anche in aree urbane.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 14:30 del 5 giugno. Durante la notte, 123 droni ucraini ad ala fissa sono stati distrutti nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Nizhny Novgorod, Oryol e Tula, nella regione di Mosca, nella Repubblica di Crimea e nelle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.

Le forze armate russe hanno preso di mira obiettivi a Odessa e nell’area circostante, nonché nelle regioni di Poltava, Dnipropetrovs’k, Sumy e Charkiv.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni FPV per attaccare il villaggio di Demyanki nel distretto municipale di Starodub. Un civile è rimasto ferito.

Nel distretto di Šostka, nell’oblast’ di Sumy, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Sever continuano ad attaccare le forze ucraine, si registrano scontri a fuoco a Bachivs’k e dintorni. Nel distretto di Sumy, i velivoli russi d’attacco sono avanzati fino a 900 metri in undici aree e gli scontri a fuoco proseguono a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , i combattimenti si svolgono in aree boschive.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno bombardato il villaggio di Leshchinovka, nel distretto di Gluškovskij, si registra un morto.

Nella regione di Belgorod, tre feriti in diversi attacchi di droni in diverse località numerosi i mezzi danneggiati: un minibus di servizi; un’auto; un veicolo blindato GAZelle; un camion parcheggiato. Un drone FPV delle forze armate ucraine è esploso all’interno di un impianto nel villaggio di Voznesenovka, distretto di Shebekinsky.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta lavorando per raggiungere il villaggio di Kozacha Lopan’. Nel settore di Vovčans’k, le forze sriusse, secondo social sfera russa, sono avanzate fino a 700 metri in dieci aree e sono impegnate in combattimenti con armi leggere nei villaggi di Okhrimivka e Losivka. Nel settore di Velykyj Burluk, i gruppi d’assalto srussi tanno combattendo nei boschi vicino a Novovasylivka.

Nel settore del fronte della Dobropillja, le forze armate russe stanno combattendo a Vasylivka e vicino a Myrne.

Il gruppo di forze Orientale ha conquistato Huliaipilske nella regione di Zaporižžja.

A Energodar, nella regione di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno sganciato un pesante ordigno da un esacottero nel cortile di un condominio, mentre Kam’janka-Dniprovs’ka è sotto attacco ucraino. La situazione rimane tesa a causa degli attacchi di droni ucraini contro le infrastrutture logistiche.

Nella regione di Cherson, un uomo è stato ucciso da attacco ucraino. Nelle 24 ore precedenti, le forze armate ucraine hanno lanciato 91 droni contro insediamenti sulla riva sinistra del fiume.

Graziella Giangiulio

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