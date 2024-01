INDIA. I lavoratori fanno la fila per un impiego in Israele

A gennaio, funzionari israeliani e indiani hanno condotto sei giorni di test di abilità per i lavoratori nello stato indiano di Haryana, e migliaia di persone hanno partecipato alle interviste per avere la possibilità di dimostrare le loro abilità di falegnami, fabbri e muratori, sperando di trovare lavoro in Israele.

Il sostentamento delle famiglie in patria ha vinto tutti i timori per la guerra in corso tra Israele e Hamas, riporta Nikkei.

Finora, l’Haryana e lo stato dell’Uttar Pradesh hanno cercato lavoratori qualificati per colloqui e test per posti di lavoro in Israele, che si è rivolto a paesi come India e Sri Lanka per colmare la carenza di manodopera in settori come l’edilizia e l’agricoltura. I primi 10.000 lavoratori avrebbero dovuto essere assunti dall’India.

Il programma non è esente da controversie, sia sui rischi che sull’etica. I contrari hanno criticato l’accordo tra India e Israele perché mette potenzialmente in pericolo i lavoratori mandandoli in una zona di conflitto e perché aiuta indirettamente Israele a togliere posti di lavoro ai lavoratori palestinesi.

Circa 90.000 palestinesi erano impiegati nel settore edile israeliano. Ma a causa del conflitto, Israele ha cancellato i permessi di lavoro di migliaia di questi lavoratori. Nel frattempo, secondo le autorità dell’enclave palestinese.

Il Centro dei sindacati indiani, Citu, un gruppo di organizzazioni industriali, ha denunciato il reclutamento e ha esortato il governo del Bharatiya Janata Party – Bjp del primo Ministro Narendra Modi a porre fine all’accordo con Israele. Il governo indiano, che negli ultimi anni ha stretto legami più stretti con Israele, ha difeso la campagna di assunzioni.

«Abbiamo partenariati di mobilità con diversi paesi in tutto il mondo. E ora abbiamo anche un accordo con Israele. L’accordo è iniziato molto prima che scoppiasse il conflitto», ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero degli Affari Esteri indiano Randhir Jaiswal. Sottolineando che non c’è motivo di preoccuparsi, ha aggiunto: «Le leggi sul lavoro in Israele sono robuste e rigorose e forniscono protezione dei diritti dei lavoratori e dei diritti dei migranti».

Prima della guerra, tali protezioni erano state messe in discussione dai gruppi per i diritti umani, evidenziando presunti casi di maltrattamento dei lavoratori tailandesi – un’altra fonte importante di forza lavoro per Israele.

Ma Jaiswal ha sottolineato: «Siamo consapevoli della nostra responsabilità di garantire sicurezza e protezione al nostro popolo che si trova all’estero. Quando è scoppiato il conflitto in Israele, abbiamo lanciato l’operazione Ajay per tutte quelle persone che volevano tornare», riferendosi ai voli di rimpatrio. «Detto questo, restiamo impegnati a garantire una migrazione sicura della nostra gente.»

L’entusiasmo per i posti di lavoro evidenzia anche la sfida dell’India di trovare lavoro sufficiente per la sua popolazione, che ora è la più grande del mondo con oltre 1,4 miliardi. Secondo il Centro per il monitoraggio dell’economia indiana, a dicembre il tasso di disoccupazione complessivo era pari all’8,65%. Per la fascia di età 20-24 anni, è stato riportato fino al 44%.

Tommaso Dal Passo

