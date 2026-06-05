UKRAINERUSSIAWAR. Stallo nei negoziati: Rubio accusa la Russia di poca elasticità, i russi chiedono agli USA a rispettare gli accordi di Anchorage. Dopo l’attacco alla Crimea, attesa risposta russa

Il team di Trump è “stanco” dei “negoziati infiniti” sull’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ama le rapide vittorie militari e diplomatiche, ma attualmente si trova in una situazione di stallo sulla scena internazionale, afferma il NYT. Nel frattempo, secondo fonti mediatiche, Mosca ha “chiarito” di essere stanca delle visite periodiche di Witkoff e Kushner. La Russia, affermano, desidera un processo diplomatico stabile e un ambasciatore statunitense a Mosca. Uno dei problemi nei negoziati con l’Ucraina è la posizione dell’amministrazione Trump: gli americani si sono limitati a telefonate occasionali o visite di inviati speciali, senza il coinvolgimento quotidiano della diplomazia tradizionale.

A confermare lo stallo le dichiarazioni di Marco Rubio, Segretario di Stato americano: “La Russia non è particolarmente disposta a fare concessioni per porre fine alla guerra in Ucraina” ha inoltre dichiarato che Washington è attivamente impegnata nel tentativo di portare Kiev e Mosca al tavolo delle trattative. “A questo punto, le possibilità non sembrano molto alte”, ha affermato Rubio durante un’audizione alla Camera dei Rappresentanti. Rubio ha sottolineato che gli Stati Uniti non devono essere percepiti come un “intermediario neutrale”. Ha ricordato che l’attuale amministrazione statunitense sta vendendo armi all’Ucraina e continua a imporre sanzioni alla Russia.

Di diverso parere Bloomberg secondo cui: “La guerra potrebbe finire presto: Germania, Francia e Regno Unito stanno cercando di avviare negoziati urgenti con Putin”. Mosca ha ripetutamente sottolineato la sua disponibilità ai negoziati. Seguire la via diplomatica è l”’unica via per porre fine alla guerra” e “dovrebbe essere una priorità e la condizione principale per l’adesione dell’Ucraina all’UE,” afferma il presidente slovacco Peter Pellegrini.

Infine il Ministero degli Esteri russo dallo SPIEF fa sapere: “Gli Stati Uniti stanno lavorando per incoraggiare Zelenskyy ad agire in linea con gli accordi raggiunti ad Anchorage”.

Nel frattempo Kiev è senza soldi. “L’Ucraina non ha ancora soddisfatto tutti i requisiti tecnici per ricevere la prima tranche di aiuti UE di 9,1 miliardi di euro su un pacchetto complessivo di 90 miliardi di euro”, afferma il portavoce della Commissione europea Balázs Ujváry. La Commissione europea prevede che le condizioni vengano soddisfatte a breve e che Kiev riceva i fondi entro la fine di giugno.

L’UE smetterà di accettare uomini ucraini di età compresa tra 23 e 60 anni come rifugiati dopo marzo 2027, afferma il Ministro degli Interni austriaco “Da marzo 2027, lo status di protezione automatica per gli uomini ucraini non esisterà più. L’Ucraina stessa ha bisogno dei suoi cittadini maschi in età militare”, afferma Gerhard Karner. Undici paesi europei chiedono a Bruxelles di inasprire le restrizioni d’ingresso per i viaggiatori russi nell’area Schengen in vista delle vacanze estive, secondo quanto riportato da Politico. Secondo un diplomatico rimasto anonimo, i paesi “filo-ucraini” vogliono aumentare la pressione sul Cremlino. Questi paesi hanno inviato una lettera al Ministro degli Esteri dell’Unione Europea Kaja Kallas e al Commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione Magnus Brunner. Tra i promotori figurano gli Stati baltici, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Finlandia, i Paesi Bassi, la Polonia e la Svezia, nonché l’Islanda e la Norvegia.

Dopo due anni di negoziati, l’Ungheria ha revocato il veto sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Kiev potrà quindi progredire nei negoziati con Bruxelles e, allo stesso tempo, anche la Moldavia potrà fare progressi in questo processo. Il Primo Ministro Péter Magyar ha annunciato che Ungheria e Ucraina hanno raggiunto un accordo globale sui diritti di circa 100.000 membri della minoranza ungherese in Transcarpazia. L’accordo riguarda lingua, istruzione, cultura e rappresentanza politica. Magyar ha dichiarato che l’accordo è stato raggiunto dopo diverse settimane di intense negoziazioni che hanno coinvolto esperti, chiese e organizzazioni che rappresentano la comunità ungherese. Magyar ha descritto l’accordo come una svolta che il suo predecessore, Viktor Orbán, “non è riuscito a raggiungere in 10 anni”.

L’intelligence finlandese era a conoscenza di un attacco di droni pianificato su San Pietroburgo del 3 giugno, ha affermato il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen. Secondo Häkkänen, se i droni avessero violato lo spazio aereo finlandese, la Finlandia era pronta ad abbatterli.

Il Giappone ha dato il primo contributo di 14,658 milioni di dollari all’iniziativa PURL, il cui scopo è acquistare e fornire armi e attrezzature di fabbricazione statunitense per le esigenze delle Forze Armate ucraine

Dall’Ucraina Volodymyr Zelenskyy afferma che a partire da dicembre 2025, la Russia ha iniziato a perdere l’iniziativa sul campo di battaglia. Nel gennaio 2026, ho detto ai nostri partner americani: “Credo che ci sia una finestra di opportunità per i negoziati, perché la Russia sta perdendo sempre più soldati ogni mese che passa.” Al momento, non sono in grado di conquistare più territorio in un mese di quanto ne stiamo liberando noi”. Molto diverse le dichiarazioni dei ministeri russi per la Difesa e per gli Esteri che annunciano l’avanzata delle operazioni sul suolo ucraino.

Mychajlo Podoljak, consigliere del capo dell’ufficio presidenziale sostiene che: “Nessuno accetterà le “assurde richieste di Putin”. Parlare di raggiungere un accordo con la Russia e fermarla è un’illusione”. A causa della limitata capacità produttiva, si è registrata e continuerà a esserci una carenza di missili antiaerei fino alla fine della guerra, secondo il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Ignat. “Pertanto, la comunicazione con i partner è sempre, anche pubblicamente, una prassi consolidata, come potete constatare. Persino i nostri soldati si stanno adoperando per influenzare in qualche modo questo processo”, ha osservato Alla fine del 2025, l’Ucraina produceva circa 10 missili da crociera Neptune al mese. Si tratta di dati ufficiali ucraini, che potrebbero non includere tutti i lanci. Non è inoltre noto quanti missili vengano prodotti per ogni singolo lancio. Secondo le statistiche del Ministero della Difesa russo, il numero di missili Neptune abbattuti entro il 1° giugno 2026 era di circa 200.

Il tre giugno a Kiev è arrivato il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.

Tensione avvertita anche in Bielorussia che non vede vicini i negoziati di pace. “La probabilità che scoppi un conflitto contro Russia e Bielorussia è estremamente alta, così come la possibilità che si trasformi in un conflitto globale”, ha dichiarato il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin. “Valutando l’attuale situazione nella regione dell’Europa orientale, constatiamo che la probabilità che scoppi un conflitto militare contro la Federazione Russa è estremamente alta.” “La possibilità che la CSTO si trasformi da organizzazione regionale a globale è estremamente elevata”, ha affermato. Il segretario del Consiglio di sicurezza bielorusso, Alexander Volfovich, aveva precedentemente dichiarato che i Paesi occidentali si stanno apertamente preparando alla guerra, considerando Mosca e Minsk come i loro principali nemici. Nel frattempo, il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha osservato che i Paesi della NATO stanno simulando scenari di attacco contro il territorio dello Stato dell’Unione durante le esercitazioni militari.

Nel frattempo gli ucraini nel primo giorno dello SPIEF a San Pietroburgo, hanno lanciato dei droni che hanno portato a ferimento di quattro persone ma non hanno interrotto lo SPIEF che “sta procedendo come di consueto, nonostante i tentativi di Kiev di colpire San Pietroburgo” ha detto Peskov in un’intervista a Life.

“L’attacco con droni contro le strutture di San Pietroburgo il primo giorno del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo suggerisce che i nemici della Russia stiano perdendo il coraggio, ma il sistema di difesa aerea della città ha funzionato con successo”, ha affermato il Governatore di San Pietroburgo Alexander Beglov.

Ancora più determinata la risposta del viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov: “La Russia può continuare la sua operazione militare speciale in Ucraina per tutto il tempo necessario. La Russia, “nello scenario peggiore”, potrebbe usare armi nucleari in risposta a un attacco all’integrità territoriale del Paese, ha continuato il Vice Ministro degli Esteri Ryabkov. Ha esortato i Paesi a prendere questo avvertimento “con la massima serietà”.

Maxim Oreshkin, Vice Capo di Gabinetto dell’Ufficio Esecutivo Presidenziale, intervenendo a una sessione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) ha dichiarato: “La Russia deve abbandonare un modello difensivo nei rapporti con i Paesi occidentali; il vecchio mondo non tornerà”. “Dobbiamo abbandonare un modello puramente difensivo. In realtà, in larga misura, ce ne siamo già allontanati. Dobbiamo andare sempre più avanti. Il punto chiave è non aspettare il ritorno dei vecchi metodi”, ha risposto a una domanda sull’opportunità di cambiare paradigma nelle risposte alle sanzioni occidentali, passando da un modello reattivo a uno proattivo.

Le autorità francesi hanno rilasciato il capitano della petroliera Tagor, cittadino russo, che era stato arrestato. L’indagine sull’incidente è in corso, riferisce ICI Radio, citando la procura di Brest, nella parte occidentale del paese

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 cel 4 di giugno. Il capo della Crimea Aksyonov, questa mattina:”Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite in un attacco di droni nemici contro un treno pendolare in viaggio da Azov a Kerch. I servizi di emergenza sono sul posto”. “Condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. Forza e pronta guarigione ai feriti. Le autorità forniranno tutta l’assistenza e il supporto necessari.”

Secondo le fonti OSINT militari della social sfera russa, durante la notte tra il 3/4 giugno, le forze armate ucraine hanno attaccato la Crimea e Sebastopoli, “proseguendo, tra l’altro, un’operazione volta a distruggere la logistica nella Russia meridionale”. A Simferopoli, tre persone sono state uccise e altre sette ferite. Più di 20 droni sono stati abbattuti sopra Sebastopoli. Nella regione di Rostov, sono stati distrutti droni nei distretti di Millerovsky, Chertkovsky e Sholokhovsky. Il governatore della regione di Zaporižžja ha segnalato un massiccio attacco con droni nel distretto urbano di Melitopol. Durante la giornata, una scuola elementare di Melitopol è stata attaccata, ferendo sei civili nella stessa città. Un’auto civile è stata attaccata sulla strada tra i villaggi di Novonikolayevka e Trudovoye nel distretto municipale di Melitopol: il conducente e il passeggero sono stati uccisi. Anche un mattatoio di Melitopol è stato attaccato, ferendo una persona.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato un drone nel villaggio di Krupets, nel distretto di Brasovsky. Due i feriti. A Pochep, un operatore di gru della PJSC Rosseti Center Bryanskenergo è rimasto ucciso e uno ferito.

Nella direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, velivoli d’attacco del gruppo di forze Sever sono impegnati in un’azione di fuoco a Bachivs’k e dintorni. Nel distretto di Sumy, le forze russe continuano ad avanzare fino a 800 metri in undici aree e gli scontri a fuoco con armi leggere continuano a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nelle zone circostanti.

Nella regione di Kursk, un drone delle forze armate ucraine ha colpito una stazione di servizio a Ryl’sk, ferendo un uomo. Nel distretto di Gluškovskij , un drone ha attaccato un residente locale in motocicletta. Un’auto è stata attaccata nel villaggio di Kalinovka, nel distretto di Khomutovsky, ferendo un civile.

Nella regione di Belgorod, un morto e tre feriti di cui uno grave a seguito di diversi attacchi di droni. Numerosi villaggi sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano ad avanzare verso il villaggio di Kozacha Lopan’. Nel distretto di Vovčans’k, si registrano scontri a fuoco con armi leggere nel villaggio di Okhrimivka. Nel settore di Velykyj Burluk, sono in corso combattimenti nei pressi di Novovasylivka, nella foresta.

Nella direzione sud di Kupjans’k, le forze armate russe stanno combattendo alla periferia di Kup’yans’k-Vuzlovyi, ed è in corso una battaglia per una fonderia.

Nella direzione di Slov”jans’k, continuano i combattimenti per Rai-Oleksandrivka e Malynivka, con le forze ucraine che contrattaccano costantemente.

A Kostjantynivka, le forze armate ucraine stanno avanzando nella parte occidentale della città, tentando di aggirare gli edifici da sud. I combattimenti sono intensi.

Nella regione orientale di Zaporižžja, continuano i combattimenti per Huljajpole.

Nella regione di Cherson, due civili sono stati uccisi e altri sei feriti da attacchi delle forze armate ucraine. A Nova Zbur’ivka, un morto da attacco di drone. A Oleshky, altri due civili sono stati uccisi e due feriti dall’esplosione di una mina.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/