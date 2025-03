Dopo tante polemiche e una breve tappa in Irlanda, Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington DC per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E mentre Kiev dialoga con Washington, l’Unione europea è sulle spine. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaia Kalas, ha affermato che il percorso dell’Ucraina verso l’adesione alla NATO è “irreversibile” e che questo passo è la migliore garanzia di sicurezza per Kiev. Trump ha detto che l’adesione dell’Ucraina alla NATO è impossibile.

Nella riunione del 6 marzo, i leader dell’UE discuteranno della nomina di un inviato speciale per rappresentare l’UE nei possibili negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina fonte Bloomberg. Secondo l’Agenzia, le discussioni del vertice mireranno a sviluppare una posizione comune sulla difesa, sia per il riarmo del continente europeo che in relazione all’Ucraina. All’incontro è stato invitato anche Zelenskyj. Trump ripete le “tesi russe” e si allontana dall’Europa, afferma il capo della diplomazia Ue Kaja Kallas: “Le dichiarazioni rivolte a noi sono dure. Le dichiarazioni sulla Russia sono molto amichevoli. Questo è un cambiamento.”

Il presidente ucraino è invitato anche a un incontro dei leader europei a Londra che si terrà domani. “Questo incontro consentirà a Starmer e Macron di informare gli alleati sull’esito dei negoziati con Trump, durante i quali hanno cercato di convincerlo a promettere il sostegno militare degli Stati Uniti se la Russia avesse violato un potenziale accordo di pace”, osserva una testata locale.

Un bombardiere strategico russo Tu-95MS è stato ridistribuito dalla base aerea di Olenya nell’oblast di Murmansk alla base aerea di Diaghilev nell’oblast di Ryazan. Inoltre, un bombardiere strategico russo Tu-22M3 è stato ridistribuito dalla base aerea di Olenya alla base aerea di Shaykovka nell’oblast di Kaluga.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 28 febbraio.

L’attentato al metropolita di Crimea Tikhon da parte dei servizi speciali ucraini è stato sventato a darne notizia l’FSB. Secondo l’FSB, l’attacco terroristico doveva essere effettuato a Mosca piazzando esplosivi nel monastero Sretensky. Gli imputati sono stati trovati con una bomba artigianale e passaporti falsi, hanno già confessato. Le forze armate russe hanno lavorato di notte su obiettivi nella parte posteriore dell’Ucraina in “modalità quotidiana”, a giudicare dal numero dei droni segnalati dai canali ucraini (diverse dozzine). Esplosioni si sono verificate a Zaporižžja, nelle regioni di Kiev, Kryvyj Rih Žytomyr, Vinnycja , Mykolaïv . Molte esplosioni a Kramators’k, Družkivka e Kostyantynivka. FAB e MLRS russi sono attivi.

In serata, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la distruzione di droni ucraini sulle regioni di Crimea, Bryansk e Belgorod.

Nella regione di Kursk, il Ministero della Difesa russo ha annunciato “la liberazione del villaggio Nikol’skii da parte di unità del gruppo di truppe Sever”. “Ci sono battaglie per la liberazione di Lebedevka, la parte orientale è sotto il controllo delle unità russe del Gruppo di forze del Nord. A Kurilovka continua la pressione sulle forze armate ucraine. I droni delle forze armate ucraine continuano gli attacchi quotidiani contro obiettivi civili al di fuori della zona di penetrazione delle forze armate ucraine: nel villaggio di Lobanovka nel distretto di Korenevskij, un drone FPV ha colpito un edificio residenziale vuoto.

Le forze armate russe hanno attraversato il confine nella regione di Sumy, secondo risorse ucraine. Le truppe russe sono entrate nel villaggio di Novenkoye. Non c’è ancora alcuna conferma ufficiale.

Nel pomeriggio del 28 febbraio le forze armate russe hanno dato battaglia alle forze armate ucraine alla periferia di Malaya Loknya. Secondo foti social le formazioni russe stanno avanzando, anche dai fianchi, e vicino all’insediamento Viktorovka sono iniziati i combattimenti. Viktorovka.

Nella direzione Vovčans’k della regione di Charkiv, continua l’avanzata delle truppe russe nella parte orientale della città. Le risorse del gruppo danno un indicatore di “oltre 50 metri” lungo il fiume Vovča. Un drone russo Geran-2 ha colpito la centrale termoelettrica di Kharkiv-5.

Dalla direzione di Liman giungono notizie che le forze armate russe hanno ampliato la zona di controllo nell’area di Yampolivka e hanno preso posizione anche a nord e nord-ovest di Ivanivka.

Le forze ucraine hanno continuato le loro operazioni di infiltrazione a Тorec’k e hanno raggiunto il centro della città. Anche le forze russe stanno contrattaccando. Le posizioni ucraine nei grattacieli sono state riconquistate dalle forze russe. Sono avanzate dalle posizioni vicino allo stadio, spingendolo fuori dalla zona grigia, prima di liberare i grattacieli. Tuttavia, un nuovo gruppo di soldati ucraini è riuscito a infiltrarsi a ovest, dove si è spostato lungo la via Tolbukhina e ha catturato un grattacielo ai margini del centro della città. Le forze russe stanno attivamente colpendo queste posizioni. Più a ovest, è stata effettuata un’altra infiltrazione, con le forze ucraine che si sono spostate dalle loro posizioni nella zona residenziale vicino al terykon e si sono spostate lungo la via Yaroslavska. Hanno poi attraversato un piccolo ruscello e catturato una serie di posizioni nel settore privato a sud-ovest.

Nella direzione Pokrovs’k, registra un’alta intensità di operazioni militari nell’area dell’insediamento. Pishchane, Kotlyarivka, Udachne e Uspenovka. Battaglie in arrivo. A sud, le forze armate russe stanno conducendo attacchi dalla linea Nadiivka, il villaggio di Zaporižžja.

In direzione di Kostyantynopil’ sono state segnalate battaglie per la periferia occidentale di Andriivka.

Sul fronte di Zaporižžja ci sono battaglie a P’yatykhatky, “È troppo presto per parlare di prendere il villaggio”, anche se le truppe russe stanno sviluppando un’offensiva. Il nemico utilizzerà forze speciali per contromisure nella speranza di correggere la situazione. Sono in corso anche operazioni offensive in direzione di Malye Shcherbaki e si svolgono battaglie per ogni punto forte”, riportano fonti social russe.

Nessun cambiamento in direzione Cherson. Sono in corso attacchi reciproci, viene utilizzata l’aviazione. Il governatore ha annunciato la morte di un civile e il ferimento di un altro civile nel villaggio di Rybalche a seguito di un attacco nemico. A Golaya Pristan sono rimasti feriti una donna di 70 anni e un uomo. Una persona è rimasta ferita a Malaya Lepetikha durante un attacco a un centro medico rurale.

Nella regione di Belgorod quattro attacchi con droni. Nella DPR di Horlivka, due civili sono rimasti feriti da droni. Un UAV ucraino ha anche attaccato un’auto, due feriti.

