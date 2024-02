UKRAINERUSSIAWAR. A Tabaivka, gli ucraini cercano di resistere. Voci contrastanti sugli aiuti a Kiev. Il Pentagono parla di stop temporaneo

Gli Stati Uniti non annunceranno nuove forniture di armi all’Ucraina a causa della mancanza di fondi concordati dal Congresso, fa sapere il Pentagono che ha confermato comunque l’imminente trasferimento dei missili GLSDB all’Ucraina, rifiutandosi di precisare i tempi.

Il 31 gennaio Il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland è arrivata a Kiev, ha detto l’ambasciatore americano in Ucraina Bridget Ann Brink. L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno concordato di rafforzare il controllo sull’uso dell’assistenza internazionale inviata a Kiev, riferisce il Ministero della Difesa ucraino.

Macron ha invitato l’UE a “restare accanto agli ucraini a lungo termine” se gli Stati Uniti tagliano i finanziamenti: «Noi europei abbiamo fatto circa la metà degli sforzi […] Dobbiamo organizzarci e continuare a sostenere il popolo ucraino economicamente e finanziariamente».

L’Unione europea in risposta afferma che potrebbe fornire all’Ucraina solo 600mila munizioni entro marzo, e non un milione, come precedentemente promesso, fonte Bloomberg. I diplomatici hanno riferito ai media che l’UE non sarà in grado di trasferire la capacità promessa all’Ucraina a causa dei persistenti ritardi nella produzione e delle preoccupazioni per la diminuzione delle riserve.

Secondo Bloomberg, durante l’incontro di questa settimana a Bruxelles, i paesi dell’UE potrebbero tentare di approvare altre forniture per aumentare il numero totale di armi per l’Ucraina, ma non saranno ancora un milione.

Non solo, la Commissione Europea fa sapere che non dispone di un meccanismo per il trasferimento delle entrate dai beni congelati della Federazione Russa a Kiev, non ci sono scadenze per la sua creazione. Qualcuno però non la pensa allo stesso modo: il Commissario europeo per il Commercio della Commissione europea (CE), Valdis Dombrovskis, parlando a Washington ai membri della Camera di commercio americana ha dichiarato che «la Commissione Europea ritiene che l’Unione Europea abbia il diritto di decidere unilateralmente, con il semplice consenso di tutti i suoi paesi membri, che il reddito derivante dai beni sovrani congelati della Federazione Russa “non appartiene alla Russia”».

Il primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato di essere pronto ad accettare il macrofinanziamento per l’Ucraina nel vertice del 1° febbraio se l’importo verrà approvato all’unanimità ogni anno, anche perché ha spiegato il primo Ministro ungherese si va al voto europeo in estate. Orban alla stampa ha detto: «Gli europei hanno bisogno di 50 miliardi di euro non meno degli ucraini; è sbagliato vincolare l’Europa per 4 anni, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo in estate».

In soldoni, i leader dei paesi dell’UE e delle istituzioni europee non sono ancora riusciti a convincere l’Ungheria ad approvare 50 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina nel vertice di emergenza dell’UE di oggi. I negoziati sono complessi, ha detto ai giornalisti a Bruxelles un alto funzionario dell’UE. «I negoziati procedono intensamente, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Abbiamo visto qualche movimento da parte dell’Ungheria, ma i negoziati rimangono difficili con l’Ucraina» ha detto.

Il ministro della Difesa olandese ha confermato che gli F-16 saranno consegnati a Kiev quest’anno, ma non può ancora dire la data.

In Ucraina imperversano ancora i rumors sul licenziamento-dimissioni del comandante Valery Zaluzhny nel pieno dibattito della legge sulla mobilitazione che dovrebbe vedere la luce tra qualche giorno. «Gli ucraini che ora possono essere mobilitati non hanno praticamente alcuna motivazione. Ha affermato il capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino», Kirill Budanov.

«Tutti quelli che sarebbero dovuti venire nei primi sei mesi non sono arrivati. Chi verrà convocato adesso? Purtroppo qui non ci sarà una buona risposta. Se non si trova la motivazione per queste persone, non importa quante persone sono costrette o secondo la legislazione, la loro efficienza sarà quasi pari a zero». «Il che, in linea di principio, è ciò che sta accadendo ultimamente», dice la pubblicazione ucraina Strana citando Budanov. Il capo dell’intelligence militare ha ammesso che gli uomini in età militare nel paese stanno sfuggendo in massa alla mobilitazione.

Il nuovo disegno di legge sulla mobilitazione alla Rada sarà presentato dal comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny e dal ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov.

Nel frattempo i primi 850mila dollari sequestrati a seguito delle sanzioni sono andati al bilancio dell’Ucraina, ha affermato il capo del fondo statale del paese. Sicuramente saranno usati per dare inizio alla mobilitazione.

Il 30 gennaio il ministro per gli Affari Esteri Sergej Lavrov, ha detto che la Russia ha scoperto che armi trasferite in Ucraina sono finite non solo in Medio Oriente, ma sono state registrate spedizioni illegali in Finlandia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi. Sempre da Mosca si apprende che i dati delle scatole nere confermano l’impatto esterno sull’IL-76 vicino a Belgorod, hanno riferito le forze dell’ordine. «I dati della scatola nera escludono tutte le possibili versioni dell’incidente dell’Il-76 e confermano che l’aereo è stato sottoposto a influenze esterne, cioè è stato abbattuto in aria. Tutto è ovvio», ha detto una fonte a RIA Novosti. Ha aggiunto che l’analisi dei dati della scatola nera è in corso.

Mosca è molto vicino all’individuazione dell’arma con la quale «Kiev ha abbattuto l’Il-76 che trasportava prigionieri di guerra ucraini nel cielo sopra la regione di Belgorod» ha detto Lavrov in un incontro con i capi delle missioni diplomatiche in una tavola rotonda sulla situazione in Ucraina.

Il primo esame ha confermato che l’Il-76 vicino a Belgorod è stato abbattuto da un missile di difesa aerea di fabbricazione occidentale presumibilmente utilizzando il sistema di difesa aerea Patriot, riferisce una fonte TASS, l’aereo è stato abbattuto dal territorio della regione di Kharkov.

Il Vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov ha detto che: «Mosca mette in guardia gli Stati Uniti dai piani di restituzione delle armi nucleari tattiche al Regno Unito». Sempre in materia militare Sergei Shoighu ministro per la Difesa, ha detto che la Federazione Russa ha raddoppiato la produzione di missili per sistemi di difesa aerea.

Il 31 gennaio, a seguito del processo di negoziazione, 195 militari russi, sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev. In cambio sono stati rilasciati 195 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 16:00 del 31 gennaio. L’UAV da ricognizione strategica americano RQ-4B Global Hawk vola a sud della Crimea e i russi si aspettano nuovo attacco a Sebastopoli.

I residenti di San Pietroburgo hanno sentito un’esplosione di notte, il servizio stampa dell’amministrazione governativa ha riferito alla RBC che «si è verificato un incidente che ha richiesto l’attenzione delle forze dell’ordine». Nessuno è rimasto ferito e nessuna proprietà è stata danneggiata. Sono in corso le indagini.

Tuttavia Fontanka scrive che la causa del forte rumore sopra San Pietroburgo era un drone abbattuto sistemi di difesa aerea ed è caduto sul territorio di uno stabilimento nel distretto di Nevskij.

I sistemi di difesa aerea sono stati utilizzati anche su un oggetto che sorvolava Kolpino. Il drone è stato abbattuto, ma è comunque riuscito a volare nel distretto di Nevsky, si è schiantato sul territorio dello stabilimento Nevsky Mazut. Secondo i dati preliminari non si è verificato un incendio grave; i tre serbatoi vuoti sono stati rapidamente spenti.

In risposta i russi hanno attaccato con i Geran la raffineria petrolifera a Zmiev, nella regione di Kharkov. Inoltre, si sono sentite esplosioni a Kharkov, Pavlograd, Poltava e nell’area della raffineria di petrolio di Kremenchug.

La guerra dei droni continua in direzione di Kherson. Gli ucraini hanno concentrato unità di operatori UAV contro Krynkiy, effettuano attacchi costanti e forniscono ad ogni equipaggio attrezzature per la guerra elettronica, il che rende difficile l’uso dei droni FPV ai russi. Ieri, sulla costa ucraina, gli elicotteri Ka-52 hanno colpito con un missile guidato multiuso leggero (LMUR, “Izdeliye 305”) la posizione degli operatori UAV delle forze armate ucraine, l’equipaggio è stato distrutto.

Direzione Svatove-Kreminna. I combattimenti continuano vicino a Syn’kivka. Le forze armate ucraine stanno tentando di contrattaccare vicino a Tabaivka. Ci sono battaglie. L’esercito russo avanza verso Terny. Nella direzione di Kupjans’k, l’esercito russo ha respinto tre attacchi d’assalto delle forze armate ucraine. Le unità del gruppo di forze Ovest continuano a svolgere missioni di combattimento nel Distretto Militare Settentrionale. Nelle zone di Syn’kivka e del lago Liman i soldati russi, in collaborazione con l’artiglieria, hanno respinto tre attacchi delle forze armate ucraine. Il nemico ha anche cercato di effettuare contrattacchi contro le posizioni del nostro esercito: sono stati tutti respinti.

Durante il combattimento controbatteria, l’equipaggio dell’obice semovente Msta-S ha distrutto il centro di controllo UAV ucraino nell’area di Kotlyarivka. Nella direzione di Kupyansk, le perdite ucraine ammontano a più di 140 militari, due veicoli corazzati da combattimento, tra cui un BTR-70, due mortai, due veicoli e tre droni.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo ha attaccato nella zona di Bohdanivka. A Kleshchiivka i militari russi, con il supporto dell’artiglieria, prendono d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine nella zona delle alture.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska si svolgono battaglie vicino a Stepove. Nella periferia meridionale di Avdiivka, le truppe russe si stanno gradualmente spostando lungo le strade Chernyshevskij e Sportivnaya. A est della Caccia dello Zar, i soldati russi occupano un tratto della strada in una zona boscosa. Secondo altra fonte vicino ad Avdiivka si stanno svolgendo pesanti battaglie. Le forze armate russe stanno conducendo un’offensiva, diverse centinaia di metri sono stati percorsi a sud-est di Avdiivka, vicino alla cava, e un tratto della strada è stato occupato a est della Tsarskaya Okhota. Nel sud di Avdiivka, l’esercito russo avanza lungo le strade Chernyshevsky, Sportivnaya e Sobornaya verso ovest, facendosi strada con armi leggere.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv, i combattenti russi hanno attaccato a ovest di Rabotino. A Verbove si registrano battaglie Sulla sporgenza Vremevsky, specnaz avanzarono nell’area di Pryyutne. In direzione Vremevskij, gli ucraini confermano il successo delle forze armate russe a nord di Pryyutne in un’area larga fino a 2,1 km e ad una profondità massima di 500 .Non ci sono cambiamenti significativi nelle altre direzioni. I FAB dell’UMPC arrivano regolarmente sulle forze armate ucraine, l’artiglieria funziona. Le forze armate ucraine hanno sparato due volte contro Tokmak con MLRS, riferiscono che i proiettili sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa.

Graziella Giangiulio

